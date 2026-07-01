México

La licencia permanente de conducir en CDMX tiene letra chica: estas enfermedades y faltas pueden quitártela para siempre

La Secretaría de Movilidad puede revocar la licencia sin fecha de vencimiento si detecta condiciones de salud que afecten la capacidad de conducir o infracciones graves al Reglamento de Tránsito. Conoce el proceso y criterios establecidos

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Primer plano cenital de una licencia de conducir permanente de la CDMX cancelada con un sello rojo, rodeada de multas de tránsito y un bolígrafo verde sobre una mesa de madera clara.
El trámite se reactivó en noviembre de 2024 y está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, con un pago único de $1,500 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licencia permanente de conducir en CDMX no vence, pero sí puede cancelarse de forma definitiva. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) tiene facultad para revocarla en cualquier momento —no solo al tramitarla— si el titular deja de ser apto para conducir por razones médicas, comete infracciones graves o presentó documentación falsa. Quien la pierde por causas graves queda inhabilitado para manejar en la capital y no puede solicitar una nueva.

El trámite se reactivó en noviembre de 2024 y está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, con un pago único de $1,500 pesos. Solo aplica para vehículos particulares tipo A: los motociclistas y operadores de transporte público quedan excluidos.

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Vigencia indefinida no significa vigencia garantizada

Fachada de un módulo de la SEMOVI en Ciudad de México con puerta cerrada y un cartel naranja de 'SUSPENDED SERVICE', junto a señales de tráfico urbanas.
Esta facultad de supervisión aplica únicamente a la licencia permanente expedida en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licencia permanente elimina las renovaciones periódicas, pero su validez está condicionada al estado de salud del conductor. Si la SEMOVI detecta indicios de que una condición física o cognitiva compromete la seguridad vial, puede exigir estudios adicionales, ordenar pruebas extraordinarias de manejo o cancelar el documento de forma definitiva.

Esta facultad de supervisión aplica únicamente a la licencia permanente expedida en la Ciudad de México. No es una disposición de alcance nacional ni afecta licencias de otros estados.

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Enfermedades que pueden costarte el permiso

Sala de espera de hospital con varias personas sentadas en bancos, dos empleadas detrás de un mostrador de Consulta Externa y ventanas.
Un diagnóstico no implica la cancelación automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios padecimientos activan el mecanismo de revisión médica extraordinaria. Entre los más frecuentes se documentan:

  1. Trastornos visuales: pérdida significativa de agudeza, visión doble, glaucoma avanzado o retinopatía diabética severa.
  2. Enfermedades neurológicas progresivas: epilepsia, Parkinson y Alzheimer.
  3. Afecciones cardiovasculares que aumenten el riesgo de desmayos.
  4. Problemas motrices o musculoesqueléticos que limiten el control del volante o los pedales.
  5. Trastornos mentales graves que afecten la capacidad de reacción o el juicio.
  6. Pérdida severa de audición.

Un diagnóstico no implica la cancelación automática. El conductor puede aportar estudios adicionales o un certificado de especialista para demostrar que mantiene la aptitud para manejar con seguridad.

Las infracciones que cancelan la licencia para siempre

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece causales concretas de revocación definitiva. Conducir bajo los efectos de estupefacientes genera la cancelación inmediata, sin importar si es la primera vez.

Las infracciones por alcoholemia tienen criterios escalonados: dos sanciones en un mismo año o tres sanciones en un periodo mayor a tres años derivan en la pérdida definitiva del permiso.

Otras causales son causar lesiones a terceros por negligencia, impericia o irresponsabilidad al volante; acumular dos sanciones con suspensión previa de licencia; y presentar documentación alterada o información falsa durante el trámite.

También se cancela por provocar accidentes con personas fallecidas, dañar mobiliario urbano —semáforos, postes o señalización— y usar de forma indebida carriles confinados como los del Metrobús o el trolebús.

Ilustración de ventanillas de trámite. Izquierda, cerrada con cartel "SUSPENDIDO" y logo SEMOVI. Derecha, abierta con "LICENCIAS ACTIVAS" y licencias listas.
Para tramitar el documento por primera vez, los requisitos incluyen ser mayor de edad, no tener sentencias por delitos viales, no haber sido sancionado más de una vez en el programa Conduce sin Alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin segunda oportunidad

Cuando la SEMOVI cancela la licencia permanente por alguna de estas causas graves, la inhabilitación es permanente: el conductor no puede volver a solicitarla ni manejar ningún vehículo o motocicleta dentro de la Ciudad de México.

Para tramitar el documento por primera vez, los requisitos incluyen ser mayor de edad, no tener sentencias por delitos viales, no haber sido sancionado más de una vez en el programa Conduce sin Alcohol y aprobar un examen teórico sobre el Reglamento de Tránsito. Quienes ya cuentan con una licencia tipo A vigente o vencida de la CDMX quedan exentos del examen y solo deben cubrir el pago de $1,500 pesos.

Cómo tramitar la licencia permanente en 2026

El trámite se realiza de forma presencial en los módulos de la SEMOVI. Antes de acudir, el solicitante debe agendar cita en línea a través del portal oficial de la dependencia, ingresar con su Llave CDMX y generar la línea de captura para realizar el pago.

Los documentos que se deben presentar en original son:

  1. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).
  2. Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México, con antigüedad no mayor a tres meses.
  3. Línea de captura pagada por $1,500 pesos.
  4. Comprobante de cita impreso.
  5. Constancia de aprobación del examen de conocimientos viales, solo para quienes tramitan la licencia por primera vez.

En el módulo se realiza la toma de fotografía, registro de huellas dactilares y validación de documentos. Quienes ya cuenten con biométricos registrados pueden adelantar parte del proceso desde la aplicación App CDMX.

La SEMOVI recomienda verificar previamente que no existan adeudos vehiculares, ya que pueden frenar el trámite. El plazo para obtenerla vence el 31 de diciembre de 2026.

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