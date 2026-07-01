México

Militares retirados pueden abrir empresas para recibir ingresos además de su pensión: “No es ilegal”, señala Sheinbaum

La mandataria explicó que tienen derecho a percibir ingresos de otros medios además de sus respectivas pensiones

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Los ingenieros militares ayudaron a la construcción del AIFA
La ingeniería es una carrera que se imparte en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Crédito: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que los militares retirados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no tienen ningún impedimento legal para abrir sus propias empresas una vez que se retiren de sus labores en el Ejército Mexicano.

“Cuando un elemento de la Defensa Nacional ya llega a la edad de retiro, es un civil, digamos. Claro que puede ser llamado para distintas tareas, pero ya puede desarrollar otras tareas. Pueden poner una empresa, tienen derecho a hacerlo. No es que esté prohibido que un general retirado ponga una empresa para tener algún apoyo adicional, más allá de su pensión”, explicó la mandataria.

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Agregó que, al alcanzar la edad de retiro, los integrantes de la Defensa Nacional pasan a ser civiles y, por tanto, tienen derecho a emprender actividades en el sector privado. “No es que esté prohibido”, enfatizó, quien recalcó que el establecimiento de empresas por parte de generales retirados representa un derecho y una opción legítima para complementar su pensión.

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