México

Qué hacer si recibes una notificación de embargo sobre tu casa: pasos legales para defenderte

La autoridad fiscal activa el cobro forzoso cuando vence el plazo para pagar o asegurar el adeudo, pero antes debe agotar efectivo, cuentas bancarias y otros activos

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Un hombre, una mujer y una niña miran una laptop rodeados de documentos SAT de deuda y desalojo; una subasta de inmuebles INDEP con un orador y ofertantes.
Una familia mexicana afronta documentos del SAT por deudas y desalojo, al tiempo que una propiedad similar se exhibe en una subasta de bienes inmuebles del INDEP en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SAT puede embargar tu casa en México sin necesidad de una orden judicial: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor —incluidos los inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso opera bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF) y los plazos corren desde el día siguiente a la notificación.

Ignorar la notificación es el error más común y el más costoso. Los plazos para actuar son cortos y su incumplimiento puede agravar la situación hasta el punto de perder el inmueble sin posibilidad de recurso.

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Qué ocurre desde el momento de la notificación

Hombre, mujer y niña sentados en una mesa con numerosas facturas, incluyendo avisos de deuda y desalojo; los adultos se muestran angustiados.
Una familia visiblemente angustiada se enfrenta a la creciente pila de facturas, avisos de deuda y una amenaza de desalojo, evidenciando el severo impacto del estrés financiero en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde que surte efectos el aviso del crédito fiscal, el contribuyente tiene 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad. Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para activar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo que abre la puerta al cobro forzoso.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

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El CFF establece un orden de prelación para el embargo: primero el dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios; luego acciones, bonos y créditos de fácil cobro; después bienes muebles como vehículos y maquinaria; y en cuarto lugar, los bienes inmuebles, incluida la vivienda. Esto significa que el SAT debe haber agotado las opciones anteriores antes de llegar al inmueble.

Herramientas legales para frenar el proceso

Vista frontal de una subasta del INDEP: un orador en podio, público con paletas numeradas, pantallas mostrando propiedades y precio actual, bandera de México.
Participantes levantan paletas con números durante una subasta de inmuebles organizada por el INDEP, con el objetivo de devolver bienes al pueblo mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contribuyente dispone de varias vías para detener el embargo antes de que avance. La más directa es liquidar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos difundida, pero igual de eficaz, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren incorrecta la determinación del SAT pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de entre 30 y 45 días hábiles.

Embargo bancario: un proceso que sí requiere un juez

Un hombre con camisa azul claro tiene la cara entre las manos, sentado frente a una mesa con papeles, una calculadora, un bolígrafo y una taza.
El proceso formal suele iniciarse entre el tercer y el sexto mes de impago, aunque el incumplimiento se computa desde la primera mensualidad no cubierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del SAT, un banco o institución financiera no puede embargar una vivienda por su propia voluntad. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es claro: solo un juez puede ordenar el embargo, tras un proceso legal en el que se acrediten la deuda y el incumplimiento. Ninguna llamada de cobranza, carta o amenaza extrajudicial tiene validez para retener bienes.

El proceso formal suele iniciarse entre el tercer y el sexto mes de impago, aunque el incumplimiento se computa desde la primera mensualidad no cubierta. Antes de llegar a esa instancia, la mayoría de las instituciones ofrecen alternativas de reestructura o convenios de pago, pues un juicio resulta costoso y prolongado para ambas partes.

El cambio de reglas que entró en vigor en 2026

Hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes de ese término. Se trata de un cambio que reduce el margen de maniobra de los deudores que antes podían impugnar sin comprometer bienes adicionales.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal. Su intervención puede derivar en la suspensión temporal del embargo mientras se revisa el caso.

Bienes que el SAT no puede tocar

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales. (Imagen ilustrativa Infobae)
En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias; sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo; recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal; el lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia; los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo; y los libros, instrumentos y mobiliario necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor.

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Qué hacer si el embargo ya fue ejecutado

Una vez embargado el inmueble, peritos del SAT determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, la autoridad publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada. Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

Especialistas en derecho fiscal recomiendan reunir desde el primer momento toda la documentación disponible: estados de cuenta, contratos, facturas y cualquier comunicación previa con la autoridad. Esos registros son la base de cualquier defensa, ya sea administrativa o ante los tribunales.

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