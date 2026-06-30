Sandra Cuevas afirma que su expareja será vinculado a proceso por presunto fraude contra senador de Morena

Sandra Cuevas aseguró que su expareja será vinculado a proceso por presunto fraude contra el senador de Morena, Luis Fernando Salazar.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se pronunció este martes sobre el proceso judicial que enfrenta su expareja, Eduardo Pérez Tueme, al asegurar que durante la audiencia prevista para el 30 de junio será vinculado a proceso por el presunto fraude que se le imputa.

Asimismo, pidió que su nombre deje de ser relacionado con el caso y sostuvo que no tiene participación en los hechos que investigan las autoridades.

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A través de un video publicado en su cuenta de X, la también empresaria dirigió un mensaje al senador de Morena, Luis Fernando Salazar, y a los medios de comunicación, en el que adelantó que, a su consideración, no habrá un resultado distinto durante la audiencia judicial.

Sandra Cuevas aseguró que su expareja será vinculado a proceso por presunto fraude contra el senador de Morena, Luis Fernando Salazar.

Cuevas afirmó que Eduardo Pérez Tueme “pasará algún tiempo en prisión”, aunque señaló que serán las autoridades las encargadas de determinar la duración del proceso y la situación jurídica del empresario.

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Señala que el conflicto deriva de inversiones realizadas hace cinco años

Durante su mensaje, Sandra Cuevas sostuvo que el caso está relacionado con inversiones realizadas hace más de cinco años entre Eduardo Pérez Tueme y el senador Luis Fernando Salazar.

La exalcaldesa indicó que el conflicto corresponde únicamente a ambas partes y cuestionó cómo se entregaron millones de pesos a un joven que, según dijo, tenía alrededor de 25 años en ese momento, además de preguntarse de dónde provenían los recursos utilizados en esas operaciones.

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Sandra Cuevas señaló que el conflicto deriva de inversiones realizadas hace cinco años. Foto: x.com/@SalazarLuisFer

También informó que recientemente sostuvo comunicación con el legislador y reiteró que no tiene motivos para intervenir en un asunto que, aseguró, es ajeno a ella.

Sandra Cuevas rechaza cualquier vínculo con la investigación

En el videomensaje, la exfuncionaria insistió en que no participará en la defensa de Eduardo Pérez Tueme y subrayó que cada persona debe responder por sus propios actos.

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Afirmó que el hecho de haber mantenido una relación sentimental con el empresario no implica que deba asumir responsabilidades legales o económicas derivadas de la investigación.

Sandra Cuevas rechazó cualquier vínculo con la investigación en curso.

Además, adelantó que una vez concluida la audiencia ofrecerá una conferencia de prensa para compartir la información que, dijo, recibió recientemente tanto de la familia de Eduardo Pérez Tueme como del senador Luis Fernando Salazar, con el objetivo de explicar el origen del conflicto.

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¿Qué se sabe del caso?

Eduardo Pérez Tueme fue detenido el 26 de junio en la Ciudad de México.

La captura se realizó mediante una orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila y cumplimentada con apoyo de la Fiscalía capitalina.

Es investigado por su presunta participación en un fraude estimado en más de ocho millones de pesos.

Posteriormente fue trasladado a Torreón , donde se desarrolla el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con diversos reportes, está relacionado con actividades en los sectores de la construcción e inmobiliario.

La investigación por presunto fraude continúa en Coahuila

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Coahuila, Eduardo Pérez Tueme fue detenido en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, y posteriormente trasladado a Torreón para quedar a disposición de un juez.

La investigación por presunto fraude continúa en el estado de Coahuila. (Imagen con fines ilustrativos | Infobae México)

Las autoridades señalan que la investigación corresponde a un presunto fraude cometido en la región Laguna por un monto superior a los ocho millones de pesos. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la carpeta de investigación.

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Asimismo, reportes periodísticos indican que el empresario ha sido vinculado con actividades de construcción e inmobiliarias, aunque en el Registro Público de la Propiedad no aparecen empresas inscritas oficialmente a su nombre.

La detención generó atención por su relación con Sandra Cuevas

La captura de Eduardo Pérez Tueme cobró notoriedad luego de que en redes sociales circularan imágenes y videos en los que aparece junto a Sandra Cuevas, quien posteriormente confirmó que ambos mantuvieron una relación sentimental.

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La detención generó atención pública por su relación con Sandra Cuevas. (X: Carlos Jiménez)

Tras conocerse la detención, la exalcaldesa publicó diversos mensajes en los que pidió no ser involucrada en el proceso judicial y reiteró que no tiene responsabilidad alguna en los hechos que se investigan.

Durante su más reciente videomensaje insistió en que las diferencias legales y económicas corresponden únicamente a Eduardo Pérez Tueme y al senador Luis Fernando Salazar, por lo que consideró que el caso debe resolverse entre las partes involucradas.

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También confirmó que, una vez concluida la audiencia de este martes, ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar su versión sobre el origen del conflicto y explicar la información que, según afirmó, conoció recientemente.