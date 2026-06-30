Ariadna Montiel se lanza contra el PAN y lo acusa de promover “la injerencia”

Ariadna Montiel afirmó que el PAN promueve “la injerencia” y señaló que ese es el “fondo” del proyecto del partido. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel acusó al PAN de “traicionar” a la patria y de promover “la injerencia”, al referirse a lo que describió como el “fondo” del proyecto del partido, durante una conferencia de prensa.

Montiel mencionó el caso de la panista Maru Campos y afirmó que existe una “aceptación explícita” de la participación de elementos de la CIA, refiriéndose a que efectivos de la agencia de seguridad estadounidense trabajaron en su estado sin el permiso del Gobierno Federal.

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En el mismo mensaje, la dirigente de Morena afirmó que los gobiernos panistas “empobrecieron” a las familias y señaló: “Heredaron 50 millones de pobres y eso no hay que olvidarlo”. También acusó al PAN de buscar “la libertad para seguir robando” y calificó su propuesta como un “refrito” de lo que “ya vivió México”.

Dirigencia de Morena exige que El Universal se disculpe con AMLO por la entrevista atribuida a Monsiváis

El partido guinda exigió que El Universal ofrezca una disculpa pública a AMLO por la entrevista apócrifa atribuida a Carlos Monsiváis. (Infobae-Itzallana)

Morena exigió que El Universal ofrezca una disculpa pública a AMLO por la entrevista apócrifa atribuida a Carlos Monsiváis, al sostener que el expresidente fue el principal afectado por un texto que el diario retiró tras reconocer que no pudo acreditar su veracidad.

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La exigencia surgió después de que el periódico publicó el pasado 26 de junio una disculpa dirigida a la familia del escritor y admitió que no cotejó el material con la grabación que, según el periodista Edmundo Cázarez, respaldaría el contenido. Para la dirigencia morenista, ese posicionamiento es insuficiente porque no incluye una rectificación directa a López Obrador.

El origen de la polémica se remonta al pasado 18 de junio, cuando Cázarez publicó en El Universal un texto presentado como “homenaje” a Monsiváis a 16 años de su muerte. La pieza retomaba una supuesta entrevista de hace 27 años e incluía un párrafo en el que el cronista habría dicho que dio refugio a AMLO durante nueve meses, cuando este tenía 19 años y habría llegado “huyendo” de Macuspana tras matar accidentalmente a su hermano.

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Ese mismo fragmento también le atribuía a Monsiváis la frase de que pasó con él “deliciosas y divertidas noches”. Según Sin Embargo, ese pasaje no aparece en versiones previas de la misma entrevista publicadas en 1999, 2021 y 2024.

El caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” fue de los primeros en señalar inconsistencias cronológicas en el texto. Expuso que, cuando murió el hermano de López Obrador, el hoy expresidente tenía 15 años y no 19, como afirmaba la publicación.

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También señaló que López Obrador y Monsiváis se conocieron hasta 1992, durante el Éxodo por la Democracia, cuando el tabasqueño ya tenía 39 años. Esa referencia contradice la versión difundida por el diario, que colocaba la supuesta convivencia dos décadas antes.

Sheinbaum cuestiona el proyecto del PAN y lo vincula con un regreso al modelo neoliberal

El PAN presentó el pasado 28 de junio su plataforma 111 Soluciones para México, que incluye cinco nuevos organismos autónomos y un paquete de seguridad. Crédito: X/@JorgeRoHe

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las consignas de “familia, patria y libertad” con las que el PAN presentó su proyecto de nación y sostuvo que ese plan busca regresar a México al modelo neoliberal, con medidas como vender la refinería de Dos Bocas, eliminar IMSS-Bienestar y reactivar un esquema similar al Seguro Popular.

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El PAN presentó el pasado domingo 28 de junio un proyecto bajo el nombre 111 Soluciones para México. Entre sus ejes plantea cadena perpetua para funcionarios públicos ligados al crimen organizado, una megacárcel de máxima seguridad y la creación de cinco nuevos organismos autónomos.

Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum calificó ese proyecto como “hipócrita” y dijo que confirma lo que, a su juicio, la oposición ha buscado desde hace tiempo. “Qué bueno que ya presentan lo que siempre hemos dicho, que lo único que ellos quieren es regresar al pasado”, afirmó la mandataria.

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Sheinbaum sostuvo que las propuestas del PAN están envueltas en consignas que, en su opinión, no corresponden con la historia del partido. Al referirse a su visión de país, dijo que se trata de un intento de restaurar un modelo marcado por “la corrupción y los privilegios”.