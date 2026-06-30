Mexicanos no dejan dormir a la Selección de Ecuador: acuden al hotel con cánticos y desatan polémica

Aficionados mexicanos se congregan durante la noche en el exterior de un hotel de concentración en Santa Fe. El video muestra una gran cantidad de personas reunidas frente a un edificio moderno con múltiples luces. Varios vehículos, incluyendo uno con luces azules intermitentes, se observan en la calle adyacente. Esta cobertura documenta el momento de la llegada de los aficionados al lugar de hospedaje de la Selección de Ecuador. El evento presenta un ambiente concurrido alrededor del acceso principal del hotel.

La noche previa al duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, un grupo de aficionados mexicanos acudió al hotel donde se hospeda la selección sudamericana con la intención de alterar su descanso.

El llamado, difundido en redes sociales desde horas antes, logró congregar a decenas de personas en las inmediaciones del Westin Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. La acción desata polémica en la víspera de un partido que define el pase a octavos de final.

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Aficionados mexicanos cumplen amenaza: cánticos y ruido frente al hotel de Ecuador

Desde la tarde del lunes, videos en redes sociales anticipaban la convocatoria para “no dejar dormir” a los jugadores de Ecuador. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llegó al hotel alrededor de las 21:00 horas, bajo una lluvia persistente y la presencia de seguidores ecuatorianos.

La llegada del autobús fue recibida con vítores de los pocos aficionados sudamericanos presentes. La situación cambió conforme avanzó la noche, cuando los colores verdes de la afición local comenzaron a predominar sobre el amarillo.

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Automovilistas que circulaban por la zona tocaron el claxon reiteradamente mientras pasaban cerca de la entrada principal. Un grupo de mexicanos, vestidos con la playera de la selección nacional, se organizó lo más cerca posible del acceso, permitido por los cuerpos de seguridad del hotel.

Los cánticos tradicionales, incluidos el “Cielito Lindo” y gritos al unísono, se combinaron con el uso de pirotecnia. La meta: que los futbolistas ecuatorianos tengan el menor descanso posible antes del juego de este martes.

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Mexicanos no dejan dormir a la Selección de Ecuador: acuden al hotel con cánticos y desatan polémica (RS)

El partido: México llega invicto, Ecuador busca la sorpresa

El encuentro entre México y Ecuador se juega este martes 30 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca. El ganador avanza directo a octavos de final. El partido será transmitido por Canal 5, Canal 9, TUDN y TV Azteca en señal abierta y por cable, y vía streaming en ViX Premium. El árbitro central es el esloveno Slavko Vinčić.

El equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, clasificó como líder perfecto del Grupo A con 9 puntos, sin recibir goles tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros lugares del Grupo E con 4 puntos, tras superar 2-1 a Alemania en la última jornada.

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Medidas especiales en la CDMX: home office, clases suspendidas y ley seca

La magnitud del partido motivó medidas especiales en la capital. Autoridades decretaron teletrabajo para burócratas federales y suspensión de clases en escuelas de la SEP. El objetivo es agilizar la movilidad urbana ante la afluencia esperada en la zona del estadio.

También se aplica ley seca desde las 15:00 horas de este martes hasta las 07:00 horas del miércoles en colonias como Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael y Cuauhtémoc. El pronóstico meteorológico indica fuertes chubascos en la capital durante el horario del partido, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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Polémica por el hostigamiento: debate en redes sobre el “juego limpio”

Las imágenes y videos del plantón frente al hotel de Ecuador se viralizaron en plataformas como X y TikTok. Usuarios debaten si la acción forma parte de la pasión futbolera o si rebasa los límites del “juego limpio”. Mientras algunos justifican la movida como parte de la “guerra psicológica” previa a un partido decisivo, otros la consideran una falta de respeto al espíritu deportivo.

CIUDAD DE MÉXICO, 29JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Mexicana se reunieron la tarde de este lunes en el Ángel de la Independencia para participar en el “Banderazo Mexicano”, una concentración convocada por el grupo Furia Azteca en apoyo al representativo nacional, previo al partido frente a Ecuador en el Mundial 2026.FOTO: ESTRELLA JOSENTO MARTÍNEZ

“Una cosa es apoyar a tu selección y otra, sabotear el descanso del rival”, escribió un usuario en X. Otros compartieron imágenes de la pirotecnia y los cánticos, señalando que esta práctica se observa en diferentes países durante partidos cruciales.

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Seguridad reforzada en el hotel y en el Estadio Azteca

El dispositivo de seguridad en torno al hotel aumentó desde la tarde del lunes, con vallas y presencia policial para evitar incidentes mayores. Los elementos de seguridad permitieron la concentración controlada de aficionados, pero impidieron acercamientos directos a los jugadores y al lobby del hotel.

Para el partido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo especial dentro y fuera del Estadio Azteca. Se prevé un aforo de más de 80,000 personas. Además, la alcaldía Coyoacán habilitó pantallas gigantes en plazas públicas para quienes no cuenten con boleto.

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La última palabra se juega en la cancha

El pase a octavos de final está en juego este martes. México busca mantener el invicto y avanzar en casa. Ecuador llega motivado tras eliminar a Alemania y con la mira puesta en dar la sorpresa. El resultado se definirá en la cancha, tras una noche en la que el descanso del equipo sudamericano quedó comprometido por la presión externa.