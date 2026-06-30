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¿La FIFA puede multar a la Selección Mexicana por cánticos y disturbios de aficionados contra Ecuador?

Un grupo de aficionados mexicanos acudió al hotel donde se alojaba la selección ecuatoriana para realizar cánticos y utilizar pirotecnia con la intención de alterar el descanso de los jugadores sudamericanos

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El video muestra a una multitud de personas congregadas al aire libre frente a un edificio, identificado como un hotel, durante la noche. Se observa a individuos bailando y levantando los brazos, mientras un set de percusión es visible en primer plano. La iluminación urbana y luces de edificios adornan el fondo. Numerosos asistentes utilizan teléfonos móviles para grabar la escena. Esta cobertura documenta un evento festivo.

La previa del partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 se ve marcada por la polémica.

Un grupo de aficionados mexicanos acudió al hotel donde se alojaba la selección ecuatoriana para realizar cánticos y utilizar pirotecnia con la intención de alterar el descanso de los jugadores sudamericanos.

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Este episodio, que se viralizó rápidamente en redes sociales, genera debate sobre los límites del apoyo a la selección nacional y plantea dudas sobre posibles sanciones disciplinarias de la FIFA hacia la Federación Mexicana de Futbol.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

  • La FIFA sanciona conductas antideportivas y actos discriminatorios de aficionados, incluyendo el famoso grito homofóbico.
  • México ya ha recibido multas y advertencias por comportamientos de su afición en partidos oficiales.
  • Las sanciones suelen aplicarse a incidentes dentro o en inmediaciones de los estadios oficiales.

¿En qué se diferencia el caso ante Ecuador?

  • La “serenata” ocurrió en el hotel de concentración de Ecuador, fuera del estadio y de un recinto oficial.
  • No existe una regla expresa para este tipo de incidentes; cada caso es evaluado por la FIFA.
  • Una sanción no sería automática, sino resultado de una investigación.

Aficionados mexicanos se congregan durante la noche en el exterior de un hotel de concentración en Santa Fe. El video muestra una gran cantidad de personas reunidas frente a un edificio moderno con múltiples luces. Varios vehículos, incluyendo uno con luces azules intermitentes, se observan en la calle adyacente. Esta cobertura documenta el momento de la llegada de los aficionados al lugar de hospedaje de la Selección de Ecuador. El evento presenta un ambiente concurrido alrededor del acceso principal del hotel.

El reglamento de la FIFA contempla la posibilidad de sancionar a federaciones por el comportamiento de sus aficionados, especialmente cuando se trata de actos discriminatorios o disturbios dentro de los estadios.

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México ya ha enfrentado multas y advertencias en el pasado por el famoso grito homofóbico durante partidos oficiales. Sin embargo, el incidente ocurrido en el hotel de concentración de Ecuador presenta características distintas, ya que sucedió fuera de una sede oficial y antes del encuentro.

Por ello, cualquier medida disciplinaria por parte de la FIFA dependería de una investigación que evalúe si el hecho está directamente relacionado con el torneo y si afectó el desarrollo de la competencia.

¿Qué factores evalúa la FIFA en casos como este?

  • Relación directa del incidente con el torneo o el partido en cuestión.
  • Si el disturbio afectó el desarrollo de la competencia o el descanso del rival.
  • Si los responsables son identificados como aficionados mexicanos.
  • Participación, omisión o colaboración de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con las autoridades.

¿Hay expediente abierto por parte de la FIFA?

  • Hasta ahora, no existe información oficial sobre la apertura de un procedimiento disciplinario.
  • Solo se confirma la presencia de aficionados mexicanos en el hotel, donde realizaron cánticos y usaron pirotecnia.
  • Las imágenes se viralizaron en redes sociales y dividieron opiniones entre quienes lo ven como folclore y quienes lo consideran antideportivo.

¿Qué tipo de sanciones podría aplicar la FIFA?

  • Advertencia formal a la FMF.
  • Multa económica.
  • Sanciones más graves en caso de reincidencia o si se acredita afectación al desarrollo del torneo.

¿Qué antecedentes existen?

  • La FIFA ha sancionado principalmente hechos ocurridos dentro de estadios: gritos discriminatorios, invasiones de cancha, lanzamiento de objetos.
  • El caso del hotel representa un escenario distinto y fuera de lo común.
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Hasta el momento, no existe información oficial sobre la apertura de un expediente disciplinario en contra de la Federación Mexicana de Futbol por lo ocurrido en el hotel de Ecuador.

Las autoridades de seguridad permitieron la concentración controlada de aficionados y evitaron incidentes mayores, mientras que la comunidad futbolera sigue dividida entre quienes ven la acción como parte de la pasión mexicana y quienes la consideran una falta al espíritu deportivo. El caso queda en manos de la FIFA, que deberá determinar si los hechos ameritan alguna represalia conforme a su reglamento.

¿Qué ocurrió antes del México vs Ecuador?

  • La noche previa al duelo, un grupo de aficionados mexicanos se reunió frente al hotel Westin Santa Fe, donde se hospedaba Ecuador.
  • El llamado circuló en redes sociales desde la tarde, invitando a “no dejar dormir” al rival.
  • Decenas de personas acudieron con cánticos, pirotecnia y bocinas; la intención era alterar el descanso del equipo sudamericano.
  • La policía y seguridad del hotel permitieron la concentración a cierta distancia, sin acceso a jugadores ni al interior del inmueble.
  • El hecho se viralizó en plataformas como X y TikTok, abriendo debate sobre si es una muestra de pasión futbolera o una falta al juego limpio.

Contexto del partido

  • México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Azteca, por un pase a octavos de final del Mundial 2026.
  • El operativo de seguridad incluye ley seca en colonias aledañas, teletrabajo para burócratas y suspensión de clases.
  • Se esperan más de 80,000 asistentes en el estadio y pantallas gigantes en plazas públicas.
  • El partido será transmitido por Canal 5, Canal 9, TUDN, TV Azteca y ViX Premium.

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