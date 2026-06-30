Cánticos de mexicanos en concentración de la Selección de Ecuador desatan memes y peleas en redes

La noche previa al duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador en la Copa Mundial 2026 desata una oleada de memes y confrontaciones en redes sociales, luego de que decenas de aficionados mexicanos organizaron una “serenata” con bocinas, pirotecnia y cánticos afuera del hotel de concentración de la selección ecuatoriana en la zona de Santa Fe.

El movimiento, convocado días antes desde plataformas digitales, busca interferir con el descanso de los jugadores sudamericanos. La acción genera enfrentamientos virtuales y debates sobre el fair play.

PUBLICIDAD

En respuesta, autoridades de la Ciudad de México implementan un operativo especial: se decreta home office obligatorio para burócratas federales y suspensión de clases en escuelas de la SEP, además de ley seca en varias colonias cercanas al Estadio Azteca.

El partido, programado para este 30 de junio a las 19:00 horas, define el pase a octavos de final y mantiene en vilo a las dos aficiones.

PUBLICIDAD

La “serenata” en Santa Fe: cánticos, pirotecnia y vigilancia

La llegada de Ecuador al hotel Westin en Santa Fe ocurre alrededor de las 21:00 horas, bajo lluvia persistente y con la presencia de seguidores que buscan animar a su selección.

Sin embargo, conforme avanza la noche, el verde domina entre la multitud. El llamado inicial en redes sociales a “no dejar dormir” a los futbolistas ecuatorianos se cumple: decenas de mexicanos se agrupan cerca de la entrada, limitados por los cuerpos de seguridad.

PUBLICIDAD

Los asistentes portan tambores, bocinas y cláxones. Inician con el clásico “Cielito Lindo”, seguido de gritos y fuegos artificiales. El objetivo es claro: “Queremos que lleguen cansados al partido. Ya lo han hecho con México en Sudamérica, ahora les toca a ellos”, dice uno de los organizadores en un video viralizado en X (antes Twitter). Varios jugadores sudamericanos observan desde las ventanas, mientras el ruido no cesa hasta pasada la medianoche.

Memes y polarización en redes sociales

Tras confirmarse el cruce entre México y Ecuador, los memes inundan redes sociales. Usuarios ironizan sobre la altura de la capital y proponen un “duelo musical” entre Vicente Fernández y Julio Jaramillo. Las imágenes y frases como “¿Quién duerme en Santa Fe?” o “Que se escuche hasta Quito” circulan en X, Facebook y TikTok.

PUBLICIDAD

El ambiente festivo pronto escala a discusiones encendidas. Algunos usuarios justifican la serenata: “En Quito nos aplicaron lo mismo en 2002”, señala un aficionado en Facebook. Otros lo consideran una falta de respeto y advierten: “El fair play no existe para algunos”. La discusión se tensa entre quienes defienden la práctica como parte del folclore futbolero y quienes la ven como una provocación innecesaria.

Aficionados mexicanos se congregan durante la noche en el exterior de un hotel de concentración en Santa Fe. El video muestra una gran cantidad de personas reunidas frente a un edificio moderno con múltiples luces. Varios vehículos, incluyendo uno con luces azules intermitentes, se observan en la calle adyacente. Esta cobertura documenta el momento de la llegada de los aficionados al lugar de hospedaje de la Selección de Ecuador. El evento presenta un ambiente concurrido alrededor del acceso principal del hotel.

Autoridades refuerzan operativo ante el partido

El duelo entre México y Ecuador genera expectativa y movilización en la capital. El partido, que inicia a las 19:00 horas en el Estadio Azteca, obliga a las autoridades a implementar medidas excepcionales.

PUBLICIDAD

Desde este 30 de junio, la venta de alcohol queda prohibida desde las 15:00 hasta las 07:00 horas del día siguiente en las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael y Cuauhtémoc. Se recomienda a la población tomar precauciones ante los pronósticos de fuertes lluvias.

Las transmisiones del partido estarán disponibles en Canal 5, Canal 9, TUDN, TV Azteca y ViX Premium. El árbitro designado es el esloveno Slavko Vinčić.

PUBLICIDAD

México llega como líder, Ecuador busca la sorpresa

El equipo dirigido por Javier Aguirre avanza como líder invicto del Grupo A con nueve puntos y sin goles en contra tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Ecuador, comandado por Sebastián Beccacece, clasifica como uno de los mejores terceros del Grupo E, con cuatro puntos y tras derrotar 2-1 a Alemania en la última jornada.

Ambas selecciones mantienen plantillas completas y la expectativa de un duelo cerrado. El pase a octavos de final está en juego. La presión por el entorno extracancha y la viralidad de los cánticos agregan un ingrediente inusual a la previa.

PUBLICIDAD

Debates sobre fair play y antecedentes similares

La polémica por la serenata mexicana revive casos previos en eliminatorias sudamericanas, donde prácticas como el uso de pirotecnia y ruidos en los hoteles han sido recurrentes. Aficionados ecuatorianos recuerdan episodios similares ocurridos en Quito y Guayaquil. Para algunos hinchas, estos actos forman parte del folclore del futbol internacional; para otros, rebasan el límite del respeto deportivo.

En redes sociales, la discusión no cede. “Si lo hicieron allá, ¿por qué no aquí?”, pregunta un usuario en TikTok. Otros insisten: “El descanso de los jugadores debe respetarse siempre”.

PUBLICIDAD

El partido México vs Ecuador, más allá del resultado, ya provoca un efecto viral por la serenata, los memes y la confrontación digital entre aficiones.