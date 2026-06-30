Esporas, polvo y ácaros: lo que respiras al usar aire acondicionado sin limpiar

El mal mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado permite la acumulación de hongos, polvo y ácaros, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y alergias en oficinas, hogares y escuelas, advierten organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esporas, el polvo y los ácaros presentes en el aire pueden afectar la salud cuando los sistemas de aire acondicionado no reciben limpieza regular.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sostienen que la falta de mantenimiento convierte estos equipos en focos de microorganismos y dispersión de partículas en espacios cerrados.

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Contaminación biológica en sistemas de aire acondicionado

La acumulación de humedad, residuos orgánicos y oscuridad dentro de los equipos de climatización facilita el crecimiento de hongos y bacterias.

Según la OMS, los sistemas HVAC que operan sin protocolos de higiene pueden amplificar y distribuir una carga biológica significativa hacia el aire interior.

El polvo en filtros y conductos contiene fibras textiles, escamas de piel, polen y restos de insectos, que alimentan a los microorganismos y ayudan a diseminar esporas y alérgenos.

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La EPA clasifica la contaminación del aire interior entre los cinco principales riesgos medioambientales.

El organismo advierte que el mantenimiento deficiente de estos equipos puede provocar enfermedades respiratorias y alergias en la población expuesta.

La acumulación de humedad, residuos orgánicos y oscuridad dentro de los equipos de climatización facilita el crecimiento de hongos y bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hongos, esporas y compuestos tóxicos en equipos sucios

Hongos filamentosos como Aspergillus, Penicillium y Stachybotrys proliferan en sistemas de aire acondicionado con humedad y residuos.

Las esporas que liberan pueden medir entre dos y diez micrómetros, lo que les permite llegar hasta los pulmones y evadir las defensas de la vía aérea superior.

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La OMS señala que la exposición continua a bioaerosoles de origen fúngico puede provocar irritación ocular y nasal, asma, rinitis y enfermedades pulmonares.

Además de esporas, estos hongos producen micotoxinas y compuestos orgánicos volátiles que se dispersan en el aire.

Estas sustancias, responsables del olor a humedad, pueden desencadenar respuestas tóxicas e inflamatorias, sobre todo en personas con alergias previas.

La literatura de la EPA señala que la presencia de hongos y bacterias en equipos mal mantenidos es una causa frecuente del síndrome del edificio enfermo, caracterizado por síntomas como cefalea, fatiga y malestar general que suelen mejorar al abandonar el lugar.

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Ácaros del polvo y alergias respiratorias

Ácaros como Dermatophagoides pteronyssinus sobreviven en filtros húmedos y sucios de aire acondicionado.

Aunque no habitan los conductos metálicos, prosperan en el polvo atrapado en filtros deteriorados.

El riesgo principal son las proteínas presentes en sus heces y exoesqueletos, conocidas como Der p 1 y Der f 1.

Estas partículas, arrastradas por el aire, alcanzan la zona de respiración y aumentan la exposición a alérgenos. Según la EPA y la OMS, este fenómeno incrementa los episodios de asma y rinosinusitis, sobre todo en personas sensibles.

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Los filtros sucios de aire acondicionado concentran ácaros del polvo y alérgenos como Der p 1 y Der f 1, lo que incrementa el riesgo de crisis de asma y alergias respiratorias, en especial en personas sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microclima y dinámica de partículas

El aire acondicionado modifica las propiedades del aire interior. El flujo frío y seco generado por el sistema deshidrata las mucosas y reduce la eficacia del aclaramiento mucociliar, principal barrera contra agentes externos.

La Organización Panamericana de la Salud indica que la exposición prolongada a estos ambientes puede facilitar la colonización de patógenos, especialmente cuando los equipos no eliminan partículas finas como polvo y residuos biológicos.

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La OPS recomienda mantener la humedad relativa entre 30% y 50%. Humedades superiores favorecen la proliferación de ácaros y hongos, mientras que valores bajos agravan la resequedad de las vías respiratorias y la irritación ocular.

Síntomas y consecuencias de respirar aire contaminado

Respirar aire impulsado por un sistema sucio puede causar congestión nasal, tos seca, picor ocular, cefaleas y fatiga.

En exposiciones prolongadas, aumenta el riesgo de asma bronquial, neumonitis por hipersensibilidad y alergias respiratorias. La EPA y la OMS coinciden en que los niños, adultos mayores y personas con enfermedades pulmonares previas son los grupos más vulnerables.

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La exposición a bioaerosoles y partículas finas se asocia con un aumento de enfermedades respiratorias, exacerbaciones de asma y, en casos graves, brotes de infecciones como legionelosis.

Riesgos para la salud por aire acondicionado sucio y su prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de prevención recomendadas por organismos internacionales

La OMS, la EPA y la OPS establecen que la limpieza regular de filtros, bandejas de drenaje y conductos es fundamental para evitar la acumulación de esporas, polvo y ácaros.

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Recomiendan usar filtros de alta eficiencia como MERV 13 o HEPA, controlar la humedad y programar revisiones profesionales de los equipos.

El mantenimiento preventivo de los sistemas de climatización es la estrategia eficaz para evitar la exposición a contaminantes invisibles que pueden causar enfermedades respiratorias, alergias y brotes infecciosos.

Los organismos internacionales subrayan que la calidad del aire interior es un asunto de salud pública y no solo de confort.