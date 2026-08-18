Mariana Ochoa es nominada de forma directa por Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026

La cantante, primera exiliada en regresar a la competencia en la historia del formato, es la primera nominada de la semana. (Captura de pantalla YouTube)

Guardar

Mariana Ochoa se convirtió en la primera nominada de la semana en La Casa de los Famosos México 2026 tras la decisión de Gema Garoa, la nueva líder, quien usó su beneficio de nominación directa y cara a cara para señalar a la cantante como objetivo de eliminación.

La nominación llegó apenas días después de que Ochoa protagonizara uno de los regresos más comentados de la temporada. El 11 de agosto, la exintegrante de OV7 volvió a la competencia con el respaldo de 5 millones de votos del público, luego de pasar 48 horas en El Exilio junto a Ximena Herrera. Fue la primera exiliada en regresar a la casa en la historia del formato.

PUBLICIDAD

Gema justificó su decisión con el tiempo fuera de la competencia

La nueva líder no tardó en explicar el razonamiento detrás de su elección. “Me parece que todos llevamos aquí el mismo tiempo encerrados y la única persona que pudo salir nos lleva algo de ventaja, que en este caso es Mariana”, dijo Gema Garoa frente a todos sus compañeros.

Al ganar la prueba del líder, Gema obtuvo el beneficio de nominar cara a cara y apuntó Mariana, cuyo blindaje de una semana tras regresar del Exilio había vencido. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La cantante también dejó claro que su decisión no fue por enemistad, sino por estrategia de juego. “Si el público la regresó a la casa, probablemente también la salven de esta nominación. Sí, Mariana”, sentenció.

El anuncio tomó por sorpresa a los habitantes de la casa, que reaccionaron con visible impacto ante la nominación. La propia Mariana Ochoa no ocultó su sorpresa al escuchar su nombre.

PUBLICIDAD

“Mariana a partir de este momento por decisión de la líder estás nominada”, declaró La Jefa. Posteriormente la cantante rompió el silencio en el confesionario: “Sigo en shock, no me lo esperaba, la he sentido como muy cercana, ha sido muy linda conmigo. Y entiendo sus razones, creo que es muy justo lo que dijo. Pero no esperaba esta nominación directa. He percibido que los habitantes creen que tengo más información de la que realmente tengo”, confesó.

El regreso que cambió las reglas del juego

El reingreso de la cantante al reality estuvo marcado desde el principio por condiciones especiales. La conductora Odalys Ramírez fue quien explicó las reglas ante los demás concursantes: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”. Esa protección, que la blindó durante su primera semana de regreso, venció con el inicio de la nueva semana de competencia.

PUBLICIDAD

La cantante entró a la casa con licuadora en mano, eufórica, mientras sus compañeros permanecían desconcertados en el patio. Nadie entendía qué ocurría hasta que abrazó a Cynthia Klitbo y saltó a los brazos de Yahir. Antes de su regreso, durante las 48 horas en El Exilio, Mariana había sido directa sobre sus intenciones: “Yo no me quería ir”.

El regreso de Mariana Ochoa no provocó felicidad en todos los habitantes. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Cuando Ochoa pisó de nuevo la casa, el programa había establecido que estaría blindada de cualquier nominación durante su primera semana. Ese período terminó y Gema Garoa, al ganar la prueba del líder al vencer uno a uno a sus compañeros —incluido a Ese Pérez—, obtuvo el beneficio de nominar de forma directa y lo usó sin dudar.

PUBLICIDAD

Mariana Ochoa enfrenta ahora la votación del público, el mismo que la rescató del Exilio, para decidir si su regreso a la competencia tiene continuidad en esta temporada.