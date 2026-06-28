Ariadna Montiel exige que “caiga todo el peso de la ley” sobre el exdirector de Pemex, quien golpeó a su esposa

Ariadna Montiel se pronuncia por denuncia de violencia en contra del exdirector de Pemex. (Fotos: Morena/REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

En conferencia de prensa, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, condenó la violencia física que ejerció el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en contra de su esposa, María Felicia Jiménez, quien denunció públicamente los actos cometidos por el alto exfuncionario.

Tras la viralización del caso, Montiel fue cuestionada por el caso que ha sacudido a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum al tratarse de un político cercano a ella. “Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia para cualquier persona, especialmente, hacia las mujeres”, externó la dirigente.

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“Todo el peso de la ley” contra Vítor Rodríguez

Respecto a la información que ha trascendido este sábado, respecto a que la Doctora María Felicia presentará una denuncia en contra de su esposo, la presidenta del partido oficialista reiteró que este proceso es de vital importancia, para que “todas las mujeres en el país sepan que van a tener el apoyo de nuestra presidenta”.

Reiteró que a pesar de ser un alto funcionario, será juzgado conforme lo estipula la ley en estos casos, “La justicia es para todas las mujeres. Nuestra presidenta dijo: ‘Llegamos todas’. Y lo está cumpliendo”.

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La dirigente nacional agregó que Morena se suma a “las exigencias de aplicar todo el peso de la ley a quien violenta a una mujer como lo hemos visto”.

Ariadna Montiel descalifica comunicado del exdirector de Pemex

Durante la noche del 26 de junio -día en que se dio a conocer la denuncia de María Felicia -, Víctor Rodríguez Padilla emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde aseguró “entender la sensibilidad de la situación”; sin embargo, su mensaje fue descalificado por Ariadna Montiel:

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“No compartimos de ninguna manera el comunicado que el exfuncionario también presentó. Me parece que es claro y evidente que ha cometido un delito y esperemos que las autoridades actúen en el marco de la ley”.

En el breve texto publicado por el exdirectivo, señaló haberse “separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”; sin mayor sensibilidad y pese a haber ejercido violencia en contra de su esposa frente a su hijo, solicitó respetar la privacidad de su familia:

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“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”.