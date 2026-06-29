Cuáles son los beneficios de tomar agua de alfalfa con piña para bajar de peso

Una jarra y un vaso con agua de alfalfa, piña y hielo se encuentran sobre una mesa de madera al aire libre, con ingredientes frescos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de alfalfa con piña se ha vuelto una de las bebidas favoritas en juguerías y hogares mexicanos por su sabor refrescante y su perfil nutritivo.

Esta combinación, elaborada a partir de hojas frescas de alfalfa y trozos de piña, es reconocida entre quienes buscan alternativas naturales para hidratarse y complementar su alimentación diaria.

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Especialistas en nutrición explican cuáles son los principales beneficios de incluir esta bebida en la dieta y qué precauciones deben considerar algunos grupos de la población.

El agua de alfalfa con piña se vuelve una bebida popular en México por su sabor refrescante y su perfil nutritivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar agua de alfalfa con piña

El agua de alfalfa con piña es una bebida popular en México que se prepara licuando hojas frescas de alfalfa con piña y agua.

Su consumo se asocia a varios beneficios, principalmente por el aporte de nutrientes de ambos ingredientes. A continuación, los más destacados:

Hidratación: Es una opción refrescante y baja en calorías para hidratarse, especialmente en climas cálidos.

Aporte de fibra: La piña y la alfalfa contienen fibra, lo que ayuda al tránsito intestinal y puede favorecer la digestión.

Vitaminas y minerales: La piña aporta vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico. La alfalfa contiene vitaminas A, K y algunas del complejo B, así como minerales como calcio, hierro y magnesio.

Propiedades antioxidantes: Ambos ingredientes tienen compuestos antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo.

Efecto diurético: La piña y la alfalfa tienen un suave efecto diurético natural, lo que contribuye a la eliminación de líquidos y puede ayudar a reducir la hinchazón.

Consideraciones

Se recomienda consumirla recién preparada para aprovechar mejor sus nutrientes.

No sustituye el tratamiento médico de enfermedades crónicas.

Personas con problemas renales o que toman anticoagulantes deben consultar a un médico antes de consumir alfalfa en grandes cantidades.

La bebida funciona como una opción de hidratación baja en calorías, especialmente en climas cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo preparar agua de alfalfa con piña

Ingredientes:

1 taza de hojas frescas de alfalfa (bien lavadas)

2 tazas de piña fresca en cubos

1 litro de agua

Hielo al gusto

Endulzante opcional (azúcar, miel o stevia)

Preparación:

Lava perfectamente las hojas de alfalfa bajo el chorro de agua. Coloca en la licuadora la alfalfa, la piña y la mitad del litro de agua. Licúa hasta que la mezcla esté bien integrada. Cuela la mezcla para retirar los residuos fibrosos de la alfalfa (opcional, según preferencia). Vierte la mezcla colada en una jarra y añade el resto del agua. Agrega hielo y endulzante al gusto. Mezcla y sirve de inmediato.

Sugerencia: Toma el agua recién preparada para aprovechar mejor sus nutrientes y sabor. Puedes ajustar la cantidad de piña o alfalfa según tu preferencia.