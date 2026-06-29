Pozole vegano: así puedes preparar esta adaptación de antojito mexicano

El pozole es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana.
Tradicionalmente se prepara con carne de cerdo o pollo, pero existen versiones veganas que mantienen el sabor y la esencia del platillo, usando ingredientes de origen vegetal.
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La base sigue siendo el maíz pozolero, acompañado de “carnes” vegetales como hongos, setas, flor de calabaza o soya texturizada. Las guarniciones y condimentos clásicos completan la experiencia.
Ingredientes
- 500 gramos de maíz pozolero precocido
- 300 gramos de hongos, setas, flor de calabaza o soya texturizada (elige uno o combina)
- 1 cebolla blanca
- 2 dientes de ajo
- 2 litros de agua
- 2 cucharadas de orégano seco
- 1 cucharada de chile en polvo
- Sal al gusto
- Aceite vegetal
Guarniciones
- 1 manojo de rábanos en rodajas
- 1 lechuga romana o repollo finamente picado
- Orégano seco
- Chile en polvo o en hojuelas
- 1 cebolla blanca picada
- Limones partidos
- Lava el maíz pozolero bajo el chorro de agua para eliminar el exceso de almidón.
- Coloca el maíz en una olla grande con 2 litros de agua, la cebolla partida en cuartos y los dientes de ajo.
- Cocina a fuego medio hasta que el maíz reviente (aproximadamente 1 hora si es precocido). Retira la cebolla y el ajo.
- Limpia y corta los hongos, setas o la flor de calabaza. Si usas soya texturizada, hidrátala en agua caliente por 10 minutos, escurre y reserva.
- En un sartén, calienta un poco de aceite vegetal y saltea los hongos, setas, flor de calabaza o soya hasta que estén cocidos y tomen sabor. Agrega sal al gusto.
- Incorpora las “carnes” vegetales al pozole junto con el orégano y el chile en polvo. Cocina 15 minutos más para integrar sabores.
- Prueba y ajusta de sal si es necesario.
- Sirve el pozole caliente en platos hondos.
- Agrega las guarniciones al gusto: rábanos, lechuga, cebolla, orégano, chile en polvo y unas gotas de limón.
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