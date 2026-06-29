México

Pozole vegano: así puedes preparar esta adaptación de antojito mexicano

Esta receta es apta para personas que no consumen carne o simplemente quieren otra alternativa

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Tazón de pozole verde, guiso mexicano, receta sin carne, comida tradicional, maíz hervido, antojito casero, platillo nutritivo, verduras variadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pozole es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana.

Tradicionalmente se prepara con carne de cerdo o pollo, pero existen versiones veganas que mantienen el sabor y la esencia del platillo, usando ingredientes de origen vegetal.

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La base sigue siendo el maíz pozolero, acompañado de “carnes” vegetales como hongos, setas, flor de calabaza o soya texturizada. Las guarniciones y condimentos clásicos completan la experiencia.

Ingredientes

  • 500 gramos de maíz pozolero precocido
  • 300 gramos de hongos, setas, flor de calabaza o soya texturizada (elige uno o combina)
  • 1 cebolla blanca
  • 2 dientes de ajo
  • 2 litros de agua
  • 2 cucharadas de orégano seco
  • 1 cucharada de chile en polvo
  • Sal al gusto
  • Aceite vegetal

Guarniciones

  • 1 manojo de rábanos en rodajas
  • 1 lechuga romana o repollo finamente picado
  • Orégano seco
  • Chile en polvo o en hojuelas
  • 1 cebolla blanca picada
  • Limones partidos
  1. Lava el maíz pozolero bajo el chorro de agua para eliminar el exceso de almidón.
  2. Coloca el maíz en una olla grande con 2 litros de agua, la cebolla partida en cuartos y los dientes de ajo.
  3. Cocina a fuego medio hasta que el maíz reviente (aproximadamente 1 hora si es precocido). Retira la cebolla y el ajo.
  4. Limpia y corta los hongos, setas o la flor de calabaza. Si usas soya texturizada, hidrátala en agua caliente por 10 minutos, escurre y reserva.
  5. En un sartén, calienta un poco de aceite vegetal y saltea los hongos, setas, flor de calabaza o soya hasta que estén cocidos y tomen sabor. Agrega sal al gusto.
  6. Incorpora las “carnes” vegetales al pozole junto con el orégano y el chile en polvo. Cocina 15 minutos más para integrar sabores.
  7. Prueba y ajusta de sal si es necesario.
  8. Sirve el pozole caliente en platos hondos.
  9. Agrega las guarniciones al gusto: rábanos, lechuga, cebolla, orégano, chile en polvo y unas gotas de limón.

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