Pozole vegano: así puedes preparar esta adaptación de antojito mexicano

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pozole es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana.

Tradicionalmente se prepara con carne de cerdo o pollo, pero existen versiones veganas que mantienen el sabor y la esencia del platillo, usando ingredientes de origen vegetal.

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La base sigue siendo el maíz pozolero, acompañado de “carnes” vegetales como hongos, setas, flor de calabaza o soya texturizada. Las guarniciones y condimentos clásicos completan la experiencia.

Ingredientes

500 gramos de maíz pozolero precocido

300 gramos de hongos, setas, flor de calabaza o soya texturizada (elige uno o combina)

1 cebolla blanca

2 dientes de ajo

2 litros de agua

2 cucharadas de orégano seco

1 cucharada de chile en polvo

Sal al gusto

Aceite vegetal

Guarniciones

1 manojo de rábanos en rodajas

1 lechuga romana o repollo finamente picado

Orégano seco

Chile en polvo o en hojuelas

1 cebolla blanca picada

Limones partidos

Lava el maíz pozolero bajo el chorro de agua para eliminar el exceso de almidón. Coloca el maíz en una olla grande con 2 litros de agua, la cebolla partida en cuartos y los dientes de ajo. Cocina a fuego medio hasta que el maíz reviente (aproximadamente 1 hora si es precocido). Retira la cebolla y el ajo. Limpia y corta los hongos, setas o la flor de calabaza. Si usas soya texturizada, hidrátala en agua caliente por 10 minutos, escurre y reserva. En un sartén, calienta un poco de aceite vegetal y saltea los hongos, setas, flor de calabaza o soya hasta que estén cocidos y tomen sabor. Agrega sal al gusto. Incorpora las “carnes” vegetales al pozole junto con el orégano y el chile en polvo. Cocina 15 minutos más para integrar sabores. Prueba y ajusta de sal si es necesario. Sirve el pozole caliente en platos hondos. Agrega las guarniciones al gusto: rábanos, lechuga, cebolla, orégano, chile en polvo y unas gotas de limón.