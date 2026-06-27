Nuevas imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal rodeados de flores desatan especulaciones sobre boda religiosa

El cantante Christian Nodal posa con un ramo de flores en un collage de imágenes que incluye una toma de manos unidas y un arreglo de rosas rojas. (Ángela Aguilar/instagram)

Ángela Aguilar publicó este sábado en sus historias de Instagram una serie de videos que reavivaron con fuerza los rumores de una boda religiosa secreta con Christian Nodal: la pareja aparece de la mano mientras suena Lo que se dice amor con la frase “Para el resto de mi vida”, en otra secuencia Nodal se muestra rodeado de flores con mensajes dirigidos a ella, y el último clip reproduce Mis amigas las flores, canción de la propia cantante.

Las imágenes llegan tras casi dos meses de silencio digital de la intérprete y en medio de una semana en que la pareja ya había generado revuelo en redes sociales por un detalle en sus manos.

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Se observa al cantante Christian Nodal sonriente en un entorno interior, vistiendo una camiseta negra y un sombrero multicolor. Nodal está de pie junto a un gran arreglo floral compuesto por flores en tonos rosados, rojos y blancos. En las imágenes, el artista realiza gestos con sus manos mientras posa cerca del ramo. Este registro visual aborda el tema de un detalle floral asociado a Ángela Aguilar. (Historias Instagram Ángela Aguilar)

Las argollas que encendieron la conversación

Este video muestra una serie de arreglos florales en un entorno interior. (Ángela Aguilar/Instagram)

El detonante inicial fue un clip difundido el 24 de junio, durante el cumpleaños de Iván Nodal, primo del cantante sonorense. En las imágenes, Aguilar luce cuatro anillos en su mano izquierda: su anillo de compromiso de corte oval, una nueva argolla dorada delgada, y un segundo anillo de oro rosa con diamantes en forma de gota que Nodal le habría regalado como obsequio de aniversario.

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Casi de forma simultánea, Nodal exhibe dos piezas del mismo estilo metálico frente a la cámara. Milenio señaló que estas joyas se suman a las alianzas que la pareja usa desde su boda civil de 2024 en Morelos.

Ambos anillos de Aguilar provienen de Pristine Jewelers, la joyería neoyorquina, según la periodista Ana María Alvarado. El anillo de compromiso está valuado en aproximadamente 55 millones de pesos. El comunicador Alex Rodríguez reveló en su canal de YouTube que “fuentes cercanas confirmaron que el anillo que luce Ángela parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal”.

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El video presenta las manos entrelazadas de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Una mano muestra tatuajes, anillos y una pulsera de plata; la otra mano tiene uñas rojas y un anillo. Se encuentran dentro de un vehículo, con pantalones de mezclilla visibles. Estas imágenes corresponden a la relación que han hecho pública los cantantes. (Ángela Aguilar/Historias Instagram)

La noche del 22 de junio y el primer indicio

(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Dos días antes de que circulara ese clip, la pareja ya había reaparecido públicamente en el festejo de Iván Nodal. Esa noche, Aguilar publicó en sus historias de Instagram un breve video con filtro donde aparece Nodal besándola y cantando Sin Fortuna, de Gerardo Reyes, visiblemente festivo.

Las imágenes se filtraron esa misma noche a través de páginas de fans. Fue entonces cuando los seguidores comenzaron a notar los nuevos anillos por primera vez.

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El mensaje que más dio que hablar

(Captura de pantalla @angela_aguilar_ / Facebook La Monumental)

Días después, Aguilar reapareció en su canal de difusión de WhatsApp con un video de 14 segundos y un texto que profundizó las especulaciones.

“Entre trabajar en la casita, estar con mi señor esposo, montar y visitar a mi Ta, volví a sentir esa paz que solo ciertos lugares y ciertas personas saben dar”, escribió la cantante. Las imágenes la mostraban en su casa de Villanueva, Zacatecas, junto a Nodal y su abuela materna.

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La boda que se pospuso —y la tormenta previa

La pareja tenía previsto casarse por la Iglesia en mayo de 2026 en el rancho familiar El Soyate, en Zacatecas. Nodal confirmó el aplazamiento por razones de seguridad, luego de que ambos quedaran atrapados en un fuego cruzado en la zona.

“Incluso nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por la situación como está México”, declaró el cantante. Medios de espectáculos, no obstante, apuntaron que las crisis internas de la pareja también pesaron en esa decisión.

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El silencio de Aguilar coincidió con dos polémicas simultáneas. La primera fue el estreno en abril del video Un Vals, cuya protagonista era una modelo con parecido a Cazzu —la cantante argentina con quien Nodal tiene una hija, Inti—, lo que disparó rumores de separación. Nodal se deslindó de la producción: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso”, escribió en sus historias de Instagram.

La segunda fue la ruptura del cantante con sus padres por los derechos sobre su nombre artístico, razón por la que ahora se presenta como “el Forajido”.

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Reaparición en escenario y antecedente en Italia

El historial de la pareja incluye una boda civil celebrada en secreto en Italia en 2024, que Nodal reconoció públicamente en entrevista con Adela Micha tras intentos de extorsión con fotografías de la ceremonia. (@nodal / @angela_aguilar_)

Este 27 de junio, la pareja se presentó en el festival Raspa Sanpedrina en Neiva, Colombia, junto a Pepe Aguilar. Fue su primera aparición conjunta en un escenario en medio de todas las especulaciones.

El historial de la pareja incluye una boda civil celebrada en secreto en Italia en 2024, que Nodal reconoció públicamente en entrevista con Adela Micha tras intentos de extorsión con fotografías de la ceremonia. Para parte de sus seguidores, ese antecedente refuerza la posibilidad de que la ceremonia religiosa ya haya ocurrido de la misma forma.

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Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha confirmado ni desmentido la celebración de una boda religiosa.