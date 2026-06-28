¿Qué pasó en el incendio del restaurante de Santa Fe? Desalojan a 800 personas en centro comercial

Reportaron un incendio al interior del Centro Comercial Santa Fe en CDMX (X/ @ComunidaDesier2)

Un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia se vivió en la zona poniente de la Ciudad de México tras un incendio en un restaurante de Santa Fe. El incidente obligó a la evacuación inmediata de 800 personas en el centro comercial donde se ubica el establecimiento, pero no dejó víctimas ni lesionados de gravedad.

Evacuación masiva y rápida intervención

El fuego se originó en la bodega del restaurante Asadero Uno, localizado en la colonia Lomas de Santa Fe, en Prolongación Vasco de Quiroga.

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Las autoridades capitalinas, encabezadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), confirmaron que la evacuación incluyó a clientes, empleados y visitantes, quienes abandonaron el inmueble de forma ordenada.

@JefeVulcanoCova

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al lugar y logró contener las llamas antes de que se propagaran a otros locales. Hacia las 15:30 horas, los equipos ya realizaban tareas de enfriamiento y remoción de escombros, mientras expertos revisaban la estructura para descartar riesgos adicionales por la acumulación de humo.

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Qué sucedió y cómo actuaron las autoridades

El incendio, iniciado en el área de almacenamiento del restaurante, activó de inmediato los protocolos de emergencia internos del centro comercial y movilizó a personal de seguridad, Protección Civil y bomberos.

La rápida intervención evitó que el siniestro se extendiera, manteniendo la seguridad de quienes estaban en la zona.

(redes sociales)

Según la información oficial, ningún cliente o trabajador resultó con lesiones graves, y hasta el cierre de las labores no se reportaban víctimas. Las autoridades continuaron evaluando el inmueble para determinar los daños materiales y garantizar que no existieran nuevos focos de peligro.

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En respuesta a la pregunta sobre lo ocurrido en Santa Fe, el incendio en el restaurante fue controlado gracias a la pronta reacción de los equipos de emergencia, quienes evacuaron a 800 personas y evitaron afectaciones personales. El hecho se registró en la tarde del sábado y no dejó heridos de gravedad.

Balance y antecedentes recientes

El incidente en Santa Fe se suma a otros eventos similares reportados el mismo día en distintos puntos de la ciudad, aunque en este caso la coordinación de los servicios evitó consecuencias mayores.

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Las autoridades reiteraron la importancia de mantener en regla las instalaciones de gas y la capacitación del personal ante posibles emergencias.

La jornada concluyó con la zona bajo control y la tranquilidad restablecida para quienes se encontraban en el centro comercial. El suceso puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia de la capital, que operaron de manera eficaz para proteger a la población.

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