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¿Qué pasó en el incendio del restaurante de Santa Fe? Desalojan a 800 personas en centro comercial

No se reportaron heridos gracias a la rápida intervención de bomberos y Protección Civil

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Incendio Centro Comercial Santa Fe CDMX
Reportaron un incendio al interior del Centro Comercial Santa Fe en CDMX (X/ @ComunidaDesier2)

Un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia se vivió en la zona poniente de la Ciudad de México tras un incendio en un restaurante de Santa Fe. El incidente obligó a la evacuación inmediata de 800 personas en el centro comercial donde se ubica el establecimiento, pero no dejó víctimas ni lesionados de gravedad.

Evacuación masiva y rápida intervención

El fuego se originó en la bodega del restaurante Asadero Uno, localizado en la colonia Lomas de Santa Fe, en Prolongación Vasco de Quiroga.

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Las autoridades capitalinas, encabezadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), confirmaron que la evacuación incluyó a clientes, empleados y visitantes, quienes abandonaron el inmueble de forma ordenada.

@JefeVulcanoCova
@JefeVulcanoCova

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al lugar y logró contener las llamas antes de que se propagaran a otros locales. Hacia las 15:30 horas, los equipos ya realizaban tareas de enfriamiento y remoción de escombros, mientras expertos revisaban la estructura para descartar riesgos adicionales por la acumulación de humo.

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Qué sucedió y cómo actuaron las autoridades

El incendio, iniciado en el área de almacenamiento del restaurante, activó de inmediato los protocolos de emergencia internos del centro comercial y movilizó a personal de seguridad, Protección Civil y bomberos.

La rápida intervención evitó que el siniestro se extendiera, manteniendo la seguridad de quienes estaban en la zona.

(redes sociales)

Según la información oficial, ningún cliente o trabajador resultó con lesiones graves, y hasta el cierre de las labores no se reportaban víctimas. Las autoridades continuaron evaluando el inmueble para determinar los daños materiales y garantizar que no existieran nuevos focos de peligro.

En respuesta a la pregunta sobre lo ocurrido en Santa Fe, el incendio en el restaurante fue controlado gracias a la pronta reacción de los equipos de emergencia, quienes evacuaron a 800 personas y evitaron afectaciones personales. El hecho se registró en la tarde del sábado y no dejó heridos de gravedad.

Balance y antecedentes recientes

El incidente en Santa Fe se suma a otros eventos similares reportados el mismo día en distintos puntos de la ciudad, aunque en este caso la coordinación de los servicios evitó consecuencias mayores.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener en regla las instalaciones de gas y la capacitación del personal ante posibles emergencias.

La jornada concluyó con la zona bajo control y la tranquilidad restablecida para quienes se encontraban en el centro comercial. El suceso puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia de la capital, que operaron de manera eficaz para proteger a la población.

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