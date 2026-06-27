Sheinbaum destaca cooperación entre México y Estados Unidos en medio de escándalo por presuntos informantes de Morena

Sheinbaum destaca cooperación entre México y Estados Unidos en medio de escandalo por presuntos informantes de Morena. (Foto: Presidencia)

“Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación”, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum frente a representantes estadounidenses que participaron en la inauguración de la planta de producción de moscas estériles del Gusano Barrenador del Ganado en Chiapas.

Parte del discurso de la mandataria mexicana se enmarca en el mismo día en que el periódico estadounidense The New York Times publicó un artículo, donde asegura que, por lo menos, ocho políticos son informantes del gobierno de Donald Trump, quienes estarían declarando en contra de otros miembros de Morena.

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Frente al embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, la presidenta instó a que sea la “cooperación bilateral para el desarrollo” la que persista y permita la promoción del bienestar para la ciudadanía de ambas naciones.

La mandataria finalizó su mensaje instando a mantener una relación de construcción y respeto mutuo: “La cooperación promueve prosperidad compartida. Podemos construir soluciones compartidas siempre, siempre entre ambas naciones”.

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Esto dice el NYT sobre los informantes de México

El diario estadounidense publicó este sábado un artículo donde asegura que fuentes anónimas aseguran que 8 políticos morenistas son informantes de la administración de Trump, a medida que las autoridades norteamericanas han intensificado las investigaciones contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

La decisión de estos altos funcionarios estaría impulsada por las acusaciones al gobierno de Sinaloa, donde al menos 10 personas se vieron involucradas, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien continúa en funciones.

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