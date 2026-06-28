Sheinbaum resalta la defensa del territorio y la cultura como pilares de la soberanía nacional. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha en Pijijiapan, Chiapas, el programa “El Maíz es la Raíz” ante representantes de 26 comunidades milperas, con el argumento de que conservar el maíz nativo es una forma de defender la soberanía nacional: alimentaria, cultural y energética. En Chiapas, el programa opera en 95 municipios con 108 mil productoras y productores que buscan conformar mil 675 comunidades milperas.

La soberanía alimentaria pasa por conservar el maíz nativo

Sheinbaum definió la soberanía en términos amplios durante la asamblea. Para la presidenta, el concepto abarca la defensa del territorio, las culturas y las lenguas originarias, pero también la capacidad de producir el propio alimento sin depender de semillas extranjeras.

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“Conservar el maíz nativo quiere decir también defender la soberanía. La soberanía también quiere decir garantizar que se conserven nuestras culturas, las lenguas originarias. También quiere decir soberanía alimentaria, que nos alcance la milpa para el principal alimento, significa también conservar el maíz nativo para no depender de empresas de fuera que nos estén vendiendo lo que inventamos las mexicanas y los mexicanos”, señaló.

Sheinbaum resalta la defensa del territorio y la cultura como pilares de la soberanía nacional. (Foto: Presidencia)

Uno de los objetivos explícitos del programa es evitar la compra en el extranjero de semillas de maíz híbrido. “El maíz nativo es origen, si no tuviéramos el maíz nativo perdemos una buena parte de la soberanía alimentaria, de lo que somos como mexicanas y mexicanos”, agregó Sheinbaum.

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“El Maíz es la Raíz” abarca ocho estados

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, detalló que el programa suma a nivel nacional 270 mil 207 productoras y productores de maíz nativo distribuidos en ocho estados. Los apoyos productivos se dispersarán entre julio y agosto a través de las Milpatecas.

En Chiapas, la operación cuenta con los siguientes recursos:

277 técnicos territoriales y mil 360 personas de Jóvenes Construyendo el Futuro para apoyo y seguimiento

783 módulos de aprendizaje e innovación para proteger las 29 razas de maíz nativo del estado

Entrega de las primeras 675 Milpatecas en julio

Instalación de 20 Casas Comunitarias de Semillas

Apertura de 22 Tortillerías Bienestar este año para la transformación y comercialización de excedentes

Sheinbaum resalta la defensa del territorio y la cultura como pilares de la soberanía nacional. (Foto: Presidencia)

Las 29 razas de maíz nativo de Chiapas representan el 59% del total nacional de 54 razas.

Soberanía energética, el otro pilar que destaca Sheinbaum

La presidenta vinculó el programa agrícola con una visión más amplia de autosuficiencia nacional. Sostuvo que la Cuarta Transformación fue elegida por el pueblo para defender la soberanía “de todas las formas posibles”: desde la alimentación y la cultura hasta la producción de petróleo, gasolina y electricidad para consumo interno.

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El coordinador nacional del plan, Flavio Aragón Cuevas, aseguró que los productores de maíz nativo en la región mantienen un interés permanente en darle mayor valor agregado a sus cosechas.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó su agradecimiento a Sheinbaum por el apoyo a los agricultores que viven del maíz, quienes hoy cuentan con garantía en el precio de sus cosechas.

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Sheinbaum resalta la defensa del territorio y la cultura como pilares de la soberanía nacional. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum inauguró planta de moscas estériles para combatir al gusano barrenador

Este 27 de junio, Sheinbaum inauguró junto a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos Brooke L. Rollins y el embajador Ronald Johnson la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado en Metapa de Domínguez, Chiapas.

La biofábrica arranca operaciones este 28 de junio y proyecta producir 100 mil millones de moscas por semana a finales de 2026, con posibilidad de ampliar esa cifra a 120 mil millones semanales.

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El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para la operación del complejo y para reforzar los mecanismos de prevención, control y erradicación de la plaga en ambos países. La planta operará de forma escalonada: para mediados de julio alcanzará 28 millones de moscas estériles semanales, cifra que crecerá gradualmente hasta llegar a la capacidad máxima.

Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

Desde que se detectó el primer caso de gusano barrenador en México, el 21 de noviembre de 2024 en Catazajá, Chiapas, se han inspeccionado más de 5.3 millones de cabezas de ganado y verificado 84 mil cargamentos. En ese periodo se liberaron casi 7 mil millones de moscas estériles con el apoyo de más de 2 mil especialistas veterinarios y técnicos en campo.

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