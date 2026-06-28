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Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Ecuador, según reportes

El Tri estaría preparándose para los dieciseisavos del Mundial 2026 con una base ya probada y una posible sorpresa

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La Selección Mexicana de Javier Aguirre ha mostrado solidez en todos sus parados en esta Copa del Mundo, por lo cual otorgaría la confianza a jugadores que llegan con constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Selección Mexicana de Javier Aguirre ha mostrado solidez en todos sus parados en esta Copa del Mundo, por lo cual otorgaría la confianza a jugadores que llegan con constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana se alista para un enfrentamiento crucial ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y aunque la alineación aún no se oficializa, los entrenamientos recientes permiten anticipar el posible once inicial del Tri.

La expectativa crece entre la afición, pues el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará avanzar de ronda con una combinación de experiencia y juventud en el campo.

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Javier Aguirre perfilaría un once inicial del Tri con base en los entrenamientos y en el análisis táctico de Ecuador. REUTERS/Henry Romero
Javier Aguirre perfilaría un once inicial del Tri con base en los entrenamientos y en el análisis táctico de Ecuador. REUTERS/Henry Romero

Según el reporte del periodista Gibrán Araige, el “Vasco” Aguirre apuntaría a mantener la sólida base utilizada en uno de los encuentros de fase de grupos, con la posibilidad de introducir un pequeño ajuste respondiendo al análisis del rival y al rendimiento mostrado durante el torneo.

La zaga defensiva que presentaría Aguirre

El conjunto azteca podría presentar modificaciones respecto a los encuentros contra Corea del Sur y República Checa.

  • Israel Reyes se perfila para volver a ser el lateral derecho titular, reemplazando a Jorge Sánchez.
  • César Montes y Johan Vásquez formarían la pareja de centrales, desplazando Edson “El Machín Álvarez.
  • Jesús Gallardo se mantendría como lateral izquierdo.
  • En el mediocampo, Erik Lira y Álvaro Fidalgo serían indiscutibles, con la posibilidad de variar con el nombre que los acompañe.
  • El más mencionado para ocuparlo sería Gilberto Mora, respondiendo a su buen desempeño y a la necesidad de más control en la salida de balón.
  • Brian Gutiérrez sería el desplazado, pero manteniéndose siendo opción.
Gilberto Mora apaerecería como la principal novedad en la alineación, acompañando a Lira y Fidalgo en el mediocampo. REUTERS/Pedro Nunes
Gilberto Mora apaerecería como la principal novedad en la alineación, acompañando a Lira y Fidalgo en el mediocampo. REUTERS/Pedro Nunes

Así, este bloque defensivo y de creación buscaría consolidar la posesión y el control del partido. La presencia de Mora, en lugar de Brian Gutiérrez, marca el ajuste más relevante para el duelo.

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El tridente ofensivo de confianza en el Estadio Azteca

En la ofensiva, la estrategia parece ser la continuidad. Aguirre apostaría por mantener el tridente que brilló en el debut ante Sudáfrica en el legendario Estadio Azteca.

  • Roberto Alvarado continuaría por la generación por la banda derecha.
  • Julián Quiñones, máximo goleador del Tri hasta ahora, se mantendría como extremo izquierdo.
  • Raúl Jiménez volvería como referente en la punta.
Aguirre mantendría el tridente ofensivo con Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, tras el gran debut ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Aguirre mantendría el tridente ofensivo con Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, tras el gran debut ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. REUTERS/Kai Pfaffenbach

El objetivo sería aprovechar la sincronía mostrada por este tridente para generar opciones de gol y mantener la presión sobre la defensa rival.

La alineación más probable para enfrentar a Ecuador

A la espera de la confirmación oficial, la alineación titular de México para enfrentar a Ecuador sería la siguiente:

  • Portero: Raúl Rangel
  • Defensas: Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
  • Mediocampo: Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo
  • Delantera: Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez
El Coloso de Santa Úrsula fungirácomo fortaleza para el Tri en dieciseisavos de final. REUTERS/Hannah Mckay
El Coloso de Santa Úrsula fungirácomo fortaleza para el Tri en dieciseisavos de final. REUTERS/Hannah Mckay

La decisión técnica podría modificarse de último momento, aunque los reportes de Gibrán Araige mantienen este esquema como el más viable. Los ajustes realizados buscan equilibrar solidez defensiva y dinamismo en la generación de oportunidades de gol, elementos que el cuerpo técnico considera fundamentales para este cruce directo.

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