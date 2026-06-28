Comando armado irrumpe en minisúper y asesina a su propietario en Valle Alto, Culiacán

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por arma de fuego. (Imagen ilustrativa potenciada con IA. Crédito: redes sociales, Infobae México)

Carlos Roberto, propietario del minisúper Tatay, fue asesinado a balazos la noche del sábado 27 de junio dentro de su negocio ubicado en el fraccionamiento Valle Alto, al norte de Culiacán. El homicidio ocurrió en una zona que durante los últimos meses ha figurado en reportes de ataques armados, aseguramientos y operativos de seguridad.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, varios hombres armados ingresaron al establecimiento localizado en el cruce del bulevar Valle Alto y la avenida Valle de los Andes y dispararon contra el comerciante. Los agresores huyeron antes de la llegada de policías y personal de emergencia.

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Familiares de la víctima solicitaron apoyo al número de emergencias. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por arma de fuego.

Peritos localizaron casquillos percutidos de arma corta dentro del inmueble, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena e inició las investigaciones para esclarecer el caso.

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Hasta el cierre de esta nota informativa no se reportaban personas detenidas ni una línea de investigación oficial sobre el móvil del ataque.

Valle Alto acumula ataques armados y operativos en medio de la crisis de violencia en Culiacán

El asesinato del comerciante ocurrió en un sector que ha aparecido de forma recurrente en reportes de seguridad. Durante los últimos meses, Valle Alto ha sido escenario de ataques contra policías, detenciones de civiles armados y aseguramientos de armas y equipo táctico durante operativos federales y estatales.

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Los hechos también se enmarcan en la crisis de seguridad que afecta a Sinaloa desde el recrudecimiento de la confrontación entre grupos delictivos vinculados al Cártel de Sinaloa. Autoridades estatales y federales han desplegado operativos permanentes en distintos puntos de Culiacán ante el aumento de homicidios, desapariciones y agresiones armadas registradas en la capital del estado.