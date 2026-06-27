ONU respalda la Marcha del Orgullo en CDMX: pide garantizar una vida libre de discriminación

Una multitud asiste a la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, agitando banderas arcoíris frente al Ángel de la Independencia, adornado con globos y banderas multicolores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La 48.ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ en la Ciudad de México representa un momento clave para visibilizar y reivindicar los derechos de la diversidad sexual y de género. En el marco de esta fecha, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y múltiples representaciones diplomáticas y regionales han manifestado su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos de estas comunidades, tanto en el país como a nivel internacional.

Este año, el lema de la marcha “Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha: ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, refleja la urgencia de fortalecer la empatía, la inclusión y el trabajo conjunto frente a los desafíos que persisten para millones de personas. En un panorama global marcado por la polarización y la proliferación de discursos de odio, se subraya que la equidad y el respeto a la dignidad son valores esenciales para construir sociedades más justas y pacíficas.

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Si bien se han logrado avances significativos gracias al esfuerzo de activistas, organizaciones civiles e instancias públicas, aún existen obstáculos que impiden que todas las personas gocen plenamente de sus derechos y puedan vivir lejos de la discriminación y la violencia.

Orgullo e inclusión de la comunidad LGBT+

La celebración del Orgullo es también una invitación a valorar la aportación de la diversidad en la vida social y a renovar el compromiso con la creación de entornos seguros, respetuosos e incluyentes. Este año, la Ciudad de México cobra relevancia internacional no solo por la marcha, sino también por su papel como una de las sedes de la Copa del Mundo. Este contexto brinda la oportunidad de reafirmar la importancia de la convivencia, el respeto y la integración como principios compartidos.

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El deporte, en particular, se reconoce como una herramienta poderosa para fomentar la igualdad y el sentido de pertenencia. Las autoridades locales han sido reconocidas por su labor en la promoción de estos valores, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más abierta y participativa.

Una multitud avanza por la Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México durante la Marcha del Orgullo LGBT+, con grandes banderas arcoíris y globos de colores rodeando el Ángel de la Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sábado 27 de junio, miembros de la comunidad diplomática se unirán a la movilización, acompañando a familiares, amistades y colegas para respaldar el derecho de todas las personas a vivir con orgullo, seguridad y plena igualdad. La lucha por la dignidad y los derechos humanos es una causa colectiva que involucra a toda la sociedad.

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“¡Celebramos el Orgullo y seguiremos trabajando por sociedades más libres, más justas y más inclusivas para todas las personas!“, escribió la ONU a través de un comunicado.

¿A qué hora inicia la Marcha del Orgullo LGBT+?

La XLVIII Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 está convocada para este sábado a las 10:00 horas. Se prevé que los contingentes comiencen a concentrarse minutos antes de la hora pactada en el Ángel de la Independencia, como años anteriores.

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Estas son las rutas y cierres viales que se contemplan en la capital del país:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

5 de Mayo

Las autoridades de la CDMX recomiendan a los ciudadanos que no serán parte de la movilización tomar vías alternas, ya que la circulación en el corredor Reforma-Centro estará restringida durante varias horas.

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