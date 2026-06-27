Qué hay detrás del “me voy a poner a estudiar” de Minerva Osuna, nueva presidenta de Mazatlán: reconoció no saber sobre seguridad

Una mujer vestida de traje posa con los brazos cruzados delante de la bandera de México y el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minerva Osuna Zavala, designada como nueva presidenta municipal de Mazatlán tras la salida de la morenista Estrella Palacios Domínguez —quien buscará la gubernatura de Sinaloa—, reconoció no tener conocimiento de la situación de seguridad que vive actualmente el municipio, pues anteriormente “no veía esos datos”.

La funcionaria fue designada como presidenta municipal luego de que Estrella Palacios, quien ocupaba el cargo desde 2024, solicitara una licencia temporal para participar en el proceso interno de Morena para la coordinación del Comité Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa.

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Tras ser aprobada la licencia de la funcionaria, el Cabildo número 30 designó este 25 de junio como sucesora a Minerva Osuna, quien hasta ese momento se desempeñaba como Síndica Procuradora dentro del Ayuntamiento de Mazatlán desde 2024, cargo que ha sido su primera experiencia dentro de la adminsitración pública.

Estrella Palacios, alacaldesa con licencia de Mazatlán junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

“Me voy a poner a estudiar”, la polémica frase de la funcionaria

Luego de que sea designada como la sucesora de Estrella Palacios, la nueva presidenta municipal brindó algunas palabras a medios quienes le preguntaron sobre la situación de Mazatlán y sus primeras acciones.

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En un video difundido por el medio Revista Espejo, se escucha a la funcionaria reconocer que el cargo le llegó por sorpresa, “no me pasó por la mente”, y que todavía desconoce muchos temas de la administración debido a que no los llevaba en su cargo anterior.

El tema de seguridad es uno de los más relevantes en la entidad, debido a la situación que atraviesa a la entidad desde hace varios meses, sin embargo, durante la entrevista trascendió que la nueva presidenta municipal no conoce todavía esa información.

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“Hay que ver la estadístíca de Mazatlán, porque todavía no tengo ningún dato, de hecho no he visto nada. Como síndica procuradora no vemos eso, nosotros vemos otras cosas diferentes”, declaró la Minerva Osuna.

Ante la pregunta del reportero sobre si se siente lista para asumir el cargo a pesar de desconocer temas fundamentales para la administración municipal, la funcionaria contestó que si bien ahora lo desconoce, “mañana” lo va a saber porque “a las 6 ya voy a ser presidenta”, aseguró.

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“Mañana en la mañana me voy a poner a estufiar todo eso, ya para la tarde ya voy a tener más conocimiento de las cosas”, declaró sonriente Minerva Osuna.

Minerva Osuna, de arquitecta a presidenta municipal

Minerva Osuna es arquitecta de profesión, cuenta con una trayectoria profesional en los campos de arquitectura, urbanismo e investigación. Desde septiembre de 2000, se desempeña como profesora asignada B en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), tanto en la Facultad de Arquitectura, Diseño e Ingeniería (FADI) como en la Facultad de Ingeniería y Tecnología (FITEM).

Obtuvo la maestría en Desarrollo Urbano por la UAD, campus Mazatlán, en 2001, y la licenciatura en Arquitectura por la UAS, campus Mazatlán, en 1997.

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En el ámbito profesional, está certificada como asesora de servicio social en la UAS (2023) y ha sido Directora Responsable de Obra con el FIAT número 339 del H. Ayuntamiento de Mazatlán desde 2023. También cuenta con registro como perito responsable de obra ante COEPRISS.

Fue nombrada consejera ciudadana suplente en el Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán y es miembro de número del Colegio de Arquitectos de Mazatlán A.C.–FCARM desde 1997.

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Cuenta con certificaciones en Microsoft Word y AutoCAD, y ha sido asesora del programa de investigación científica y tecnológica del Pacífico, Verano del Delfín, durante 2022, 2023 y 2024.

De acuerdo a su curriculum viatae público en la página web del gobierno de Mazatlán, cuenta con nombramiento y su ingreso al está registrado a partir del 1 de noviembre de 2024, cuando inició labores como Síndica Procuradora.

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