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Por qué despertarse a las 3 de la mañana no es un problema místico, sino una respuesta de tu cortisol

Despertar a las 3 de la mañana no es casualidad, la ciencia tiene una explicación que la mayoría desconoce

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Acuarela de persona recostada de perfil con reloj integrado en el torso. Un círculo de colores, símbolos de sol/luna y flechas representa el ciclo día-noche.
El despertar a media noche tiene una explicación biológica documentada por investigadores de la Universidad de Bristol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 3 de la mañana, miles de personas abren los ojos sin razón aparente.

El corazón late un poco más rápido, la mente enciende sus motores y el sueño desaparece como si alguien hubiera pulsado un interruptor.

La explicación no está en el plano espiritual ni en la ansiedad existencial: está en el cortisol, y el proceso lleva horas en marcha antes de que el cuerpo despierte.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El despertar a media noche tiene una explicación biológica documentada por investigadores de la Universidad de Bristol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el cortisol y por qué sube antes de abrir los ojos

El cortisol es una hormona que el cuerpo produce de forma natural cada día. Regula la energía, el estado de alerta y el ciclo de sueño.

Un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the Royal Society B en 2025, con 201 voluntarios sanos monitoreados en casa mediante microdiálisis, encontró que la tasa de aumento del cortisol no cambia al momento de despertar.

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El núcleo supraquiasmático del hipotálamo coordina la liberación de cortisol a lo largo de las 24 horas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El alza ya estaba en curso durante la hora previa al despertar, mientras los participantes aún dormían.

El estudio liderado por investigadores de la Universidad de Bristol concluye que el despertar en sí no genera una aceleración adicional: el cuerpo no reacciona al hecho de abrir los ojos, sino que lleva preparándose desde antes.

Por qué el cortisol te despierta a las 3 de la mañana

El cortisol sigue un ritmo de 24 horas gobernado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el reloj maestro del organismo.

Sus niveles tocan fondo alrededor de la medianoche y comienzan a subir de forma sostenida entre las 2 y las 3 a.m. para preparar al cuerpo para la vigilia: moviliza glucosa, activa el sistema cardiovascular e inicia los procesos cognitivos.

Una mujer con cabello oscuro está recostada en una cama oscura, mirando hacia arriba con una expresión seria. A su izquierda, un reloj digital muestra '3:00 AM'.
El mayor pico de cortisol ocurre a las 3:40 a.m., según Frontiers in Neuroscience. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revisión publicada en la revista científica Endocrine Reviews, este pico matutino puede representar un aumento de entre 50% y 156% en los niveles de cortisol salival en los primeros 30 a 45 minutos tras despertar.

Un estudio de Nicole Bowles y colaboradores, publicado en Frontiers in Neuroscience encontró que la mayor respuesta de cortisol al despertar se produce cuando el despertar coincide con la fase circadiana equivalente a las 3:40–3:45 a.m.

Ilustración 3D de una doble hélice de ADN con segmentos verdes y naranjas, moléculas esféricas púrpuras, una célula rosada y un fondo de laboratorio borroso.
El cortisol comienza a subir mientras la persona todavía duerme, según la Universidad de Bristol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese momento ocurre unas tres horas antes de la hora habitual de levantarse.

A esa hora, el incremento de cortisol supera 50% respecto al valor basal.

Cuando el despertar ocurre por la tarde o la noche, esa respuesta prácticamente desaparece.

Primer plano de una persona recolectando una muestra de saliva con un gotero. En el escritorio se ven un pequeño vial y un embudo de plástico translúcidos.
El cuerpo comienza a prepararse para despertar horas antes de que la persona abra los ojos, según investigadores de la Universidad de Bristol en Proceedings of the Royal Society B. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo tiene una implicación directa: quien se despierta a las 3 a.m. no lo hace porque algo esté mal. Lo hace porque su reloj biológico está en el momento de mayor actividad hormonal del ciclo.

Qué pasa cuando el reloj biológico pierde su horario: el caso de los trabajadores nocturnos

Una investigación de la Universidad de Sonora, publicada en la revista científica Enfermería Universitaria y disponible en SciELO México documentó que el 100% del personal de enfermería con turno nocturno presentó disincronía circadiana.

La disincronía circadiana ocurre cuando el reloj biológico interno y los horarios reales de sueño, alimentación y actividad dejan de coincidir.

Personas sentadas trabajando en escritorios con computadoras en una oficina oscura con lámparas
Los horarios irregulares y la exposición a pantallas por la noche adelantan el pico de cortisol, de acuerdo con Endocrine Reviews. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo espera dormir de noche y estar activo de día; cuando eso no sucede, el ritmo del cortisol y otras hormonas se desordena.

Entre quienes trabajan de noche, 46.7% desarrolló insomnio y dos terceras partes reportaron despertares durante la noche.

El estudio midió los niveles de cortisol en sangre y los patrones de sueño de los participantes. Encontró una relación directa entre trabajar de noche y la alteración del ritmo del cortisol.

Quienes duermen y trabajan en horarios contrarios al ciclo natural de luz y oscuridad producen cortisol a destiempo.

Joven vigilante de seguridad colombiana con uniforme en garita, mirando su reloj de pulsera. Hay un monitor de cámaras, radio y cuaderno en el escritorio. Es de noche.
Trabajar en turno nocturno altera directamente el ritmo del cortisol, según una investigación de la Universidad de Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés crónico, los horarios irregulares y la exposición a pantallas por la noche actúan como señales falsas para el núcleo supraquiasmático.

El reloj interpreta esas señales como indicadores de que el día ya comenzó y adelanta el pico de cortisol.

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