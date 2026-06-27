México

El Vasco mueve sus fichas: revelan el posible once de la Selección Mexicana para los 16vos

El equipo mexicano jugará el próximo martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México tras conseguir el paso perfecto en fase de grupos

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo scores their third goal REUTERS/Pedro Nunes
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo scores their third goal REUTERS/Pedro Nunes

La Selección Mexicana de Futbol tuvo una actuación memorable en la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo comandado por el Vasco Javier Aguirre ganó el bloque A al líder absoluto con nueve puntos, es decir logró el paso perfecto luego de tres victorias en tres cotejos y sin goles en contra.

México, cabeza de serie del Grupo A, compartió sector con las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, a quienes venció tanto en el estadio Ciudad de México como en el estadio Guadalajara, aprovechando su condición de local en esta Copa del Mundo.

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Resultados de México en la fase de grupos

México derrotó 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara. REUTERS/Daniel Becerril
México derrotó 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara. REUTERS/Daniel Becerril
  • México 2-0 Sudáfrica (Jornada 1): Goles de Julián Quiñones (9’) y Raúl Jiménez (67’).
  • México 1-0 Corea del Sur (Jornada 2): Gol de Luis Romo (50’).
  • México 3-0 Chequia (Jornada 3): Goles de Mateo Chávez (55’), Julián Quiñones (61’) y Álvaro Fidalgo (90’+4’).

Con estos resultados previos a la etapa de eliminación directa, la Selección Azteca terminó primero del Grupo A, seguido por Sudáfrica con cuatro unidades, Corea del Sur con tres y Chequia con un punto. México y Sudáfrica aseguraron su lugar en los 16vos de Final, mientras Corea espera resultados para definir su futuro.

Probable alineación del equipo mexicano en 16vos de Final

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez, Roberto Alvarado, Julian Quinones, Alvaro Fidalgo and Brian Gutierrez line up during the national anthems before the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez, Roberto Alvarado, Julian Quinones, Alvaro Fidalgo and Brian Gutierrez line up during the national anthems before the match REUTERS/Hannah Mckay

Dos días después de la victoria sobre Chequia, en el que Javier Aguirre realizó diversos movimientos para darle oportunidad a sus seleccionados que esperaban en la banca, esta vez la Selección Nacional regresará a su once auténtico para conseguir el triunfo que lo instale a los 8vos de Final.

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De acuerdo con la información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, la Selección de México saldrá con Tala Rangel en la portería, Israel Reyes y Jesús Gallardo ocuparían las laterales, mientras que Edson Álvarez y Johan Vázquez estarían en la defensa+ central.

En medio campo aparecería Erik Lira junto a Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo. Dentro del eje de ataque, Roberto Alvarado y Julián Quiñones de extremos le mandarían balones a gol a Raúl Jiménez, quien saltaría al campo como centro delantero.

Las únicas dudas que tendría el Vasco Aguirre sería en defensa y medio terreno: César Montes podría ingresar en lugar de Edson Álvarez y Brian Gutiérrez haría lo propio en la demarcación de Gilberto Mora. La decisión del técnico dependerá del rival que le toque a México en 16vos de Final.

  • Portero: Raúl ‘Tala’ Rangel
  • Defensas: Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.
  • Mediocampo: Erik Lira, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo.
  • Delantera: Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

¿A qué hora se jugará el siguiente partido de México?

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players warm up before the start of the second half REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players warm up before the start of the second half REUTERS/Henry Romero

El calendario de la FIFA dicta que la Selección Mexicana esperará hasta el martes 30 de junio para volver a la actividad del Mundial 2026. Su cita está puesta en el estadio Ciudad de México, donde el balón rodará justo a las 19:00 horas (tiempo de la capital). El Tri no saldrá de la CDMX al menos hasta los 8vos de Final.

¿A quién podría enfrentar México en 16v0s de Final?

México jugará en la CDMX en 16vos de Final. REUTERS/Pedro Nunes
México jugará en la CDMX en 16vos de Final. REUTERS/Pedro Nunes

Los escenarios se empiezan ajustar para la Selección Azteca. Al momento, Ecuador luce como el principal candidato para jugar ante el Tricolor. La Selección de Escocia es otro pero con menor posibilidad y también aparecen los equipos del Grupo H: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, pues uno de ellos podría jugar en la capital mexicana como tercer lugar.

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