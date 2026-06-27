¡Histórico! El piloto mexicano Noel León consigue su primera pole en Fórmula 2 gracias a esta estrategia

León consiguió un hito histórico para México. Redes sociales.

El automovilismo mexicano sumó una nueva página a su historia con la actuación de Noel León en el Red Bull Ring de Austria.

El regiomontano, representante de Campos Racing, logró una gesta inédita al convertirse en el primer mexicano en obtener una pole position en la Fórmula 2, la antesala inmediata de la máxima categoría mundial del automovilismo.

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Este hito no solo resalta el crecimiento del piloto en la temporada 2026, sino que también pone de relieve el impacto de una estrategia fuera de lo convencional que resultó clave durante la sesión de clasificación.

La estrategia sin rebufo: clave en la pole de Noel León

La clasificación en el circuito austriaco se presentó como uno de los mayores retos de la temporada debido al intenso tráfico y la constante búsqueda del rebufo por parte de los pilotos.

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En este contexto, el equipo de Noel León decidió alejarse de la fórmula tradicional y optó por una táctica arriesgada: enviar al piloto a pista en solitario, sin aprovechar la succión de otros monoplazas.

Esta decisión, tomada por su ingeniero, permitió que León tuviera una vuelta completamente limpia, sin interferencias, lo cual fue determinante para marcar el mejor tiempo.

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El propio León relató la tensión que vivió en ese momento: “Fue mucha presión porque estaba solo. La estrategia que eligió mi ingeniero fue bastante buena pero siempre arriesgada, porque no teníamos un solo coche en pista, así que no hubo rebufo. Pero sabíamos que teníamos el ritmo, así que confiamos en nosotros mismos y lo hicimos bien”, explicó.

La apuesta dio resultado, ya que el mexicano detuvo el cronómetro en 1:15.544, un registro que ningún otro piloto pudo superar en los minutos finales, asegurando así la pole para la carrera principal del domingo.

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“Esto es tener huevos”: un mensaje contundente por parte de León

La temporada 2026 no comenzó de la mejor manera para Noel León, quien enfrentó dificultades en la ronda inaugural en Australia. No obstante, el piloto de Monterrey consiguió reponerse y sumar dos victorias en carreras sprint antes de lograr este resultado histórico en Austria.

Su desempeño en el Red Bull Ring fue celebrado de forma efusiva, liberando la presión acumulada con un grito que resonó en el paddock: “esto es tener los huevos grandes”, señaló tras bajarse del monoplaza, resaltando la importancia emocional de la pole para él y su equipo.

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El rendimiento del auto y la gestión de los neumáticos super blandos bajo altas temperaturas también representaron un desafío adicional. León explicó que, pese a la degradación, pudo mantener el nivel y mejorar su tiempo en el segundo intento.

“La goma estuvo bastante bien, incluso para dos vueltas. Cuando vi que en el primer intento no mejoraban mi tiempo de vuelta, me preocupé por el segundo intento porque en el primer juego mejoré un poco. Así que sí, siempre es incómodo estar mirando los tiempos de vuelta de los demás”, detalló el piloto.

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Al asegurar la primera posición para la carrera principal y partir décimo en la sprint, León se consolidó como la figura central del fin de semana en Austria.

Su resultado no solo le permitió escribir su nombre en la historia de la categoría, sino también abrir la puerta para que otros pilotos mexicanos sueñen con alcanzar la cima del automovilismo internacional.

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La pole position de Noel León en la Fórmula 2 representa un antes y un después para el automovilismo mexicano. Su actuación en Austria, marcada por una estrategia audaz y una ejecución impecable, demuestra que el talento nacional puede competir al más alto nivel.

El logro de León se convierte así en un referente para las próximas generaciones de pilotos mexicanos, consolidando el crecimiento del país en el panorama internacional de las categorías de formación hacia la Fórmula 1.

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