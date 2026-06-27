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En su despedida del Mundial 2026, Guadalajara enamora a españoles y uruguayos

Entre cánticos, fiesta y futbol, seguidores de ambos países aseguraron que la ciudad merecía albergar más encuentros del torneo

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Collage de cuatro imágenes con personas. Se observan micrófonos Infobae, camisetas de la selección española, un sombrero a rayas, una bandera de España y una peluca amarilla.
Aficionados de la selección española de fútbol platican a Infobae sobre el ambiente festivo durante el partido en Guadalajara (Imagen: Infobae/Jesús Beltrán)

La rivalidad entre España y Uruguay queda de lado por unas horas. Antes del esperado enfrentamiento en el Estadio de Guadalajara, miles de aficionados de ambas selecciones convierten las calles cercanas al inmueble en una fiesta futbolera. Entre música, cánticos, banderas, bebidas y bailes, el ambiente previo al silbatazo inicial deja claro que la Copa del Mundo 2026 también se vive fuera de la cancha.

Aunque cada grupo alienta con fuerza a su selección, hay un aspecto en el que españoles y uruguayos coinciden plenamente: Guadalajara los conquista durante su estancia en México. La hospitalidad de la gente, el ambiente en las calles y la experiencia de vivir un Mundial en la ciudad destacan entre los visitantes.

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Aficionados de España y Uruguay suben a los autobuses para dirigirse al estadio antes del partido (Jesús F. Beltrán)

La fiesta comienza varias horas antes del partido. Decenas de aficionados recorren las inmediaciones del estadio entre porras, tambores y canciones tradicionales de sus países, mientras conviven con seguidores mexicanos y turistas de distintas nacionalidades que también acuden para formar parte del espectáculo.

Entre los testimonios destaca Ramón, originario de Canarias, quien asegura que su paso por México supera todas sus expectativas y no oculta el cariño que desarrolla por el país durante el torneo.

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“Me encanta el tequila, las mujeres, los mexicanos son un pueblo maravilloso”, destaca Ramón, proveniente de Canarias.

Para otros aficionados, la experiencia tiene un significado todavía más personal. María José, quien viaja desde Montevideo para seguir a la selección uruguaya, explica que este Mundial representa un momento inolvidable por los lazos familiares que la unen con México.

Voluntarios de la FIFA pintan a los aficionados con las banderas de España y Uruguay antes del encuentro (Jesús F. Beltrán)

Increíble, me encantó, tengo familia mexicana y me siento feliz de vivir mi primer Mundial en México”, declara María José, proveniente de Montevideo.

Aficionados piden más partidos del Mundial 2026 en la sede jalisciense

Los elogios hacia Guadalajara continúan entre los asistentes. Raúl, aficionado español procedente de Asturias, asegura que la ciudad deja una huella positiva y lamenta que el calendario mundialista no incluya más partidos en la sede jalisciense.

“Guadalajara es la ostia, joder. Me hubiera gustado que Uruguay tuviera más partidos aquí. La gente es muy cálida”, detalla Raúl, de Asturias.

Un sentimiento similar expresa Rafael, nacido en Montevideo y residente en Los Ángeles, quien viaja especialmente para acompañar a la selección celeste en uno de sus compromisos más importantes del torneo.

Uruguay tiene que salir con la victoria, sabemos que es difícil, pero ante todo esto me ha gustado México. Soy de Montevideo, pero Guadalajara es un lugar tranquilo y cálido. Debieron jugarse más partidos acá”, comenta Rafael, quien vive en Los Ángeles y viaja a Guadalajara para acompañar a los charrúas en este cotejo.

Más allá del resultado deportivo, numerosos aficionados coinciden en que Guadalajara merece un papel más amplio dentro del Mundial 2026. Incluso algunos comentan que imaginan a México como único anfitrión de la competencia, por el ambiente que encuentran durante su visita.

El España vs Uruguay marca el cierre del Estadio de Guadalajara en el torneo

El encuentro entre España y Uruguay también significa la despedida del Estadio de Guadalajara como sede de la Copa del Mundo. A lo largo del certamen, el inmueble recibe partidos entre Corea del Sur y Chequia, México frente a Corea del Sur, Colombia contra Congo y, finalmente, el duelo entre españoles y uruguayos.

Con el silbatazo final de la jornada, Guadalajara cierra oficialmente su participación en el Mundial 2026. Sin embargo, además de los recuerdos deportivos, la ciudad deja una impresión entre miles de visitantes, que regresan a sus países hablando no solo del futbol, sino también de la calidez de su gente, su ambiente festivo y una hospitalidad que une, al menos por un día, a las aficiones de España y Uruguay.

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