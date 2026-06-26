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Del llanto al Mundial: la complicada trayectoria de Mateo Chávez tras las críticas en Chivas

El camino al debut en el Mundial con el Tri no fue fácil para el canterano rojiblanco

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Mateo Chávez celebra tras el partido. REUTERS/Pedro Nunes
Mateo Chávez celebra tras el partido. REUTERS/Pedro Nunes

Mateo Chávez vive el mejor momento de su joven carrera. El lateral izquierdo marcó en su debut mundialista con la Selección Mexicana durante la victoria sobre Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026, convirtiéndose en una de las grandes historias del torneo para el Tricolor.

Su anotación no solo ayudó a sellar el paso perfecto de México a los octavos de final, sino que representó una revancha personal para un futbolista que hace apenas un par de años atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera.

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El presente de Chávez contrasta por completo con el escenario que vivió en sus primeros meses con Chivas, cuando las críticas llegaron antes que los elogios.

En aquel entonces, el canterano rojiblanco fue cuestionado por errores propios de un jugador en formación y la presión de vestir una de las camisetas más exigentes del futbol mexicano terminó por afectarlo emocionalmente.

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De las críticas en Chivas a preguntarse si realmente era “tan malo”

La historia salió a la luz recientemente gracias a Antonio ‘Pollo’ Briseño, quien reveló en una entrevista de tiempo atrás, uno de los episodios más complicados que vivió Mateo Chávez durante su adaptación al primer equipo de Guadalajara.

El defensor recordó que encontró al joven lateral llorando, completamente abatido por los comentarios que recibía en redes sociales después de varios partidos en los que fue señalado por errores defensivos y por la dificultad que mostraba para adaptarse al máximo nivel.

Según el ‘Pollo’, Chávez llegó incluso a hacerle una pregunta que reflejaba el impacto que habían tenido las críticas en su confianza.

“¿Sí soy tan malo como dicen en las redes sociales?”, habría cuestionado el jóven futbolista.

La respuesta del experimentado zaguero fue clara: dejar de leer los comentarios, confiar en el cuerpo técnico y enfocarse únicamente en su crecimiento futbolístico.

Briseño insistió en que el talento de Mateo estaba ahí y que necesitaba tiempo para desarrollar su potencial, algo que finalmente terminó ocurriendo.

Pollo Briseño
Pollo Briseño, actual jugador de Toluca, confesó que apoyó a Mateo Chávez. (Captura de pantalla)

Con trabajo y paciencia, el defensor comenzó a consolidarse en Chivas, llamó la atención desde Europa y posteriormente dio el salto al AZ Alkmaar de los Países Bajos, donde continuó con su evolución hasta ganarse un lugar en la Selección Mexicana.

El llanto de su padre y un sueño que ahora también le pertenece

La historia de Mateo Chávez tiene además un fuerte componente familiar. Su padre, Paulo César “Tilón” Chávez, conoce mejor que nadie lo que significa quedarse a un paso de un Mundial.

El histórico exjugador de Chivas formó parte del proceso rumbo a Francia 1998, pero finalmente no fue incluido en la lista definitiva, una de las mayores frustraciones de su carrera profesional.

Por eso, cuando Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria para el Mundial 2026 y el nombre de Mateo apareció entre los elegidos, el “Tilón” no pudo contener las lágrimas durante una transmisión en vivo.

Tras la anotación del Tiloncito Chávez frente a Chequia, la afición no pudo evitar voltear a ver a su padre quien, totalmente conmovido, festejó en las tribunas. (Fotos: X/ tilonchavez15 - REUTERS)
Tras la anotación del Tiloncito Chávez frente a Chequia, la afición no pudo evitar voltear a ver a su padre quien, totalmente conmovido, festejó en las tribunas. (Fotos: X/ tilonchavez15 - REUTERS)

Entre la emoción, reconoció que ver a su hijo disputar una Copa del Mundo significaba cumplir un sueño que él nunca pudo alcanzar como futbolista.

En más de una ocasión ha señalado que aquella exclusión de 1998 fue el golpe más duro de su trayectoria, por lo que ahora disfruta cada paso que da su hijo con la camiseta nacional.

El destino terminó recompensando ese camino de perseverancia. El mismo joven que llegó a dudar de sus capacidades por las críticas hoy celebra un gol en una Copa del Mundo y se ha convertido en una de las revelaciones del equipo de Javier Aguirre.

La imagen de Mateo Chávez festejando ante miles de aficionados mexicanos resume una historia de resiliencia: del llanto y la incertidumbre en Chivas a cumplir el sueño mundialista que él y su familia esperaron durante años.

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