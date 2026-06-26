Qué pasa en la Selección Mexicana: Santiago Giménez se burla de Alexis Vega antes del partido de 16vos de final

Santiago Giménez bromeó con Alexis Vega en pleno entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la vigente sesión de práctica de la Selección Mexicana de Futbol, el Bebote, Santiago Giménez, acaparó las miradas tanto de los jugadores como de las mismas redes sociales al ser protagonista de un momento divertido en el cual se burla de su compañero Alexis Vega desde las instalaciones del CAR.

El aspecto tomó forma cuando Santiago Giménez camina descalzo sobre el terreno de juego hacia la dirección donde se encuentran los miembros de prensa, a quienes solicitan que graben porque planeaba jugarle una broma al Chaquito, quien respondió de forma épica.

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Santi Giménez imitó a Alexis Vega al ranquear hacia adelante solicitando que grabaran al futbolista del Toluca FC, quien ha sufrido varias lesiones a lo largo de su carrera, pero más que una burla los futbolistas mostraron la buena armonía que existe en la Selección Mexicana tras conseguir su boleto a 16vos de Final del Mundial 2026, toda vez que logró el paso perfecto en la fase de grupos.

Jugadores de la selección se burlan de Alexis por la broma del Bebote Giménez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vuela, vuela Orbelín Pineda

El buen ambiente nacional siguió con otro momento lleno de risas donde los jugadores toman a Orbelín Pineda para ser víctima del tradicional “quiere volar, quiere volar”, algo que se ha convertido en un trend mientras se realiza el Mundial 2026.

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Esta situación hizo que el Mago se extendiera por los aires hasta ser atrapado por sus acompañantes, lo que provocó carcajadas y felicidad no sólo en el Centro de Alto Rendimiento, sino en todos los medios sociales porque este grupo de Javier Aguirre ha hecho historia en esta justa veraniega.

El Mago fue víctima del "quiere volar, quiere volar" de la SeleccIón Nacional (X / Mundo Futbol MX)

Paso perfecto en la fase de grupos

La Selección Mexicana de Futbol logró por primera vez el camino perfecto en su historia por los Mundiales tras añadir nueve unidades dentro del grupo A al pasar por encima de Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0) en la Ciudad de México y Guadalajara de forma respectiva.

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Sexta selección en la historia sin recibir gol en la primera etapa

Julián Quiñones anotó el 2-0 parcial ante Chequia. REUTERS/Annegret Hilse

De acuerdo a la información de MisterChip, la Selección Nacional de Javier Aguirre se añadió a un grupo selectivo de países que consiguieron tres triunfos en la ronda de grupos y no sufrieron ningún gol en contra. México se une a: Holanda (1974), Brasil (1986), Italia (1990), Argentina (1998) y Uruguay (2018).

¿Quién será el siguiente rival de México en el Mundial 2026?

Al momento continúan las especulaciones sobre quién jugará ante la Selección Mexicana en 16vos de Final. Por ahora, Ecuador sigue como el más probable tras conseguir su pase directo, de forma dramática, al remontar 2-1 a Alemania, en actividades del Grupo E.

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Por otra parte, Escocia es otra selección que se apunta para enfrentar a México, pero la victoria de Ecuador redujo considerablemente sus posibilidades. En tanto, el Grupo H llama al Tricolor porque uno de sus cuatro representantes le podría hacer frente en la CDMX, ya sea España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.

Tras la victoria en la CDMX, la Selección Mexicana saludó al público de la grada sur. . EFE/ Mario Guzmán

¿Cuándo se jugará el duelo de la selección en 16vos de Final?

La etapa de eliminación directa para la Selección Mexicana comienza la próxima semana. Su duelo por los 16vos de Final está programado para el martes 30 de junio del 2026, en punto de las 19:00 p.m. (tiempo del capital). El partido se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, donde el tri derrotó a Sudáfrica (2-0) y Chequia (3-0).

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