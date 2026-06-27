Cárteles mexicanos no sólo exportan drogas también a sus “cocineros” para enseñar a criminales locales en Europa, África y Asia

Dinero del Cártel de Sinaloa en el mundo (Foto: DEA)

Los cárteles mexicanos extendieron su método de producción de metanfetamina a laboratorios clandestinos de Europa, África y el sur de Asia, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU donde se puede analizar la participación de los cárteles mexicanos en la distribución de metanfetamina quienes lideran el mercado norteamericano.

difundido este viernes en Viena, un documento que también advirtió que esa expansión coincidió con el avance del mercado más lucrativo de las drogas sintéticas y con un aumento de los daños sanitarios dentro de México.

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El reporte señaló que los grupos criminales mexicanos siguieron como los principales proveedores de metanfetamina en América del Norte, una de sus plazas centrales, donde el consumo se estabilizó en niveles históricamente altos. Tan solo en 2024, 3.2 % de los consumidores de drogas en Estados Unidos tomó metanfetamina.

El documento describió que la expansión fuera del continente americano descansó en métodos químicos basados en el precursor P-2-P, considerado más eficiente y útil para esquivar controles internacionales tradicionales. Ese sistema se perfeccionó primero en América del Norte, pero después apareció en laboratorios detectados en África y Europa.

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La ONU sostuvo que esos avances fueron facilitados por la exportación de experiencia desde México. El señalamiento no se limitó al traslado de recetas químicas o insumos, sino al movimiento de personas con conocimiento técnico para montar y operar instalaciones clandestinas.

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina descubierto en el país y detuvo a diez personas. (X/@Rise_Forge)

La expansión incluyó cocineros mexicanos y formación especializada

Thomas Pietschmann, uno de los autores del informe, explicó que la presencia de ese método en otros continentes no significó necesariamente que los laboratorios quedaran bajo control directo de organizaciones criminales mexicanas. La precisión fue relevante porque distinguió entre la transferencia de saber técnico y el mando operativo de cada instalación.

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El especialista indicó que, en muchos casos, quienes dirigieron esos laboratorios, conocidos como “cocineros” o químicos clandestinos, eran de origen mexicano o habían sido capacitados en ese procedimiento de síntesis. Esa formación permitió replicar un modelo de fabricación más eficiente fuera de los mercados donde se desarrolló originalmente.

En el sur de Asia, el informe registró de forma reciente la participación de ciudadanos mexicanos en la fabricación de metanfetamina. El documento agregó que esas personas habrían tenido presuntos vínculos con grupos criminales organizados con base en México.

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Nigeria desarticuló el mayor laboratorio clandestino de metanfetamina en su historia y arrestó a tres ciudadanos mexicanos que operaban como "cocineros". (X/ @MedicalworldNig)

En Europa, el reporte destacó un aumento de decomisos hasta niveles récord en Países Bajos y España. En territorio español, las autoridades incautaron un cargamento de gran tamaño que habría estado vinculado a un grupo del crimen organizado con base en México.

México resintió el efecto interno de su propia producción

La producción a gran escala de metanfetamina dentro del país provocó lo que el informe definió como un “efecto bumerán”. La misma capacidad industrial que sostuvo el abasto hacia mercados internacionales también multiplicó los problemas de salud relacionados con el consumo de esta droga sintética en territorio mexicano.

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Las cifras oficiales citadas en el documento mostraron que entre 2015 y 2023 los tratamientos por trastornos derivados del consumo de metanfetamina aumentaron 25 veces en México. Ese dato colocó al país no solo como centro de producción, sino también como una nación cada vez más afectada por el uso interno de la sustancia.

(Infografía: Infobae)

El informe ubicó a la metanfetamina como el mercado más grande y rentable entre las drogas sintéticas. Además, señaló que su expansión ya no se concentró únicamente en América del Norte y el sureste de Asia, sino que avanzó hacia nuevas regiones con estructuras de producción clandestina cada vez más sofisticadas.

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El reporte también ofreció una fotografía del negocio global de otras drogas. Indicó que la producción potencial mundial de cocaína se cuadruplicó en la última década hasta rebasar las 4,000 toneladas de cocaína pura en 2024.

En ese mercado, los grupos criminales mexicanos mantuvieron un papel de peso en los dos espacios de mayor tamaño: Estados Unidos y Europa. El documento colocó así a esas organizaciones en una doble posición dentro del narcotráfico internacional: como proveedoras principales de metanfetamina en América del Norte y como actores de gran alcance en la circulación global de cocaína.

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Mapa de los principales puntos de operación del grupo criminal independiente González Peñuelas, designado en la lista negra del Departamento de Tesoro de EEUU (Mapa: Infobae México)

Los cárteles mexicanos transfirieron conocimiento para fabricar metanfetamina a laboratorios clandestinos en Europa, África y el sur de Asia.

En 2024, 3.2 % de los consumidores de drogas en Estados Unidos tomó metanfetamina, y México siguió como proveedor principal en América del Norte.

Entre 2015 y 2023, los tratamientos por trastornos ligados al consumo de metanfetamina aumentaron 25 veces en México.