México

Progol de Media Semana: resultados ganadores del sábado 27 de junio

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer los números ganadores del Progol de Media Semana

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Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada sábado, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 801 de este sábado 27 de junio de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

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Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 801.

Combinación ganadora: V L L E L V E V E.

¿Cómo convertirte en ganador del Progol de Media Semana?

Aquí te decimos como jugar Progol de Media Semana. (Cuartoscuro)
Aquí te decimos como jugar Progol de Media Semana. (Cuartoscuro)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

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El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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