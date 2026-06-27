Ecuador marcó su primer gol en un Mundial a México: así fue el histórico tanto

México y Ecuador tienen un historial extenso de enfrentamientos, pero en esta ocasión el Tri parte con gran ventaja tras el cierre perfecto en fase de grupos y el peso del Estadio Azteca de por medio. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

El próximo enfrentamiento entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha reavivado el recuerdo del único antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

A más de dos décadas de aquel duelo disputado en Corea-Japón 2002, existe un momento que quedó marcado en la historia del futbol ecuatoriano: el primer gol que Ecuador en la máxima justa internacional fue precisamente a México.

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El delantero Agustín Delgado sorprendió a la defensa mexicana y venció al arquero Óscar Pérez para adelantar a su equipo en el marcador, en lo que representó un momento clave para el futbol ecuatoriano y un registro que permanece como referencia cada vez que ambas selecciones se enfrentan en una Copa del Mundo.

El gol de Agustín Delgado abrió el marcador ante México

El partido se disputó en el Estadio de Miyagi. Apenas al minuto 5, Ulises de la Cruz desbordó por la banda derecha y mandó un centro preciso al corazón del área; Agustín Delgado se elevó con potencia y conectó un certero remate de cabeza que picó contra el césped, venciendo la salida del portero mexicano.

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(redes sociales)

El tanto representó el primer gol de Ecuador en la historia de las Copas del Mundo y también la primera anotación del país sudamericano en el torneo.

Aunque el tanto encendió la esperanza para la afición ecuatoriana, México remontó el marcador con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, sellando el resultado en 2-1. La derrota dejó a Ecuador sin margen de error en su primera participación mundialista, mientras que México se acercó a la clasificación a octavos de final.

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Ecuador y México se reencontrarán en el próximo Mundial

Con un nuevo enfrentamiento confirmado entre Ecuador y México en la próxima Copa del Mundo, el recuerdo del gol de Delgado cobra relevancia.

Desde entonces, las dos selecciones no se han vuelto a encontrar en la máxima justa futbolística de categoría mayor, pero ese antecedente sigue presente en la memoria de ambas aficiones como parte de la historia compartida en los Mundiales.

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La anotación de Agustín Delgado en 2002 permanece como el único gol de Ecuador a México en una Copa del Mundo, un registro que podría cambiar si se concreta el nuevo cruce en la siguiente edición del torneo.

Con estrellas como Julián Quiñones y Erik Lira, el Tri llega como líder del Grupo A con paso perfecto, mientras el cuadro sudamericano, encabezado por Moisés Caicedo, avanzó tercero del Grupo E. (REUTERS: Hannah Mckay/Mike Segar)

¿Cómo llegan México y Ecuador al duelo de 16avos de final?

México y Ecuador llegan a este posible enfrentamiento tras superar con éxito la fase de grupos del Mundial 2026.

El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, avanzó como líder de su sector luego de imponerse a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, consolidándose como una de las selecciones más sólidas de la primera ronda gracias a su equilibrio defensivo y efectividad en ataque.

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Por su parte, Ecuador consiguió su boleto a los dieciseisavos de final tras finalizar en el segundo lugar de su grupo.

La Tri logró una victoria clave sobre Alemania por 2-1, resultado que le permitió mantenerse con vida en la competencia, y posteriormente aseguró la clasificación beneficiado por la combinación de resultados de la última jornada, en la que Costa de Marfil terminó por delante del sector.

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Ambas selecciones volverán a verse las caras en una Copa del Mundo por primera vez desde Corea-Japón 2002.

Para Ecuador representará la oportunidad de romper una racha sin triunfos frente a México en Mundiales, mientras que el conjunto mexicano buscará repetir la historia y avanzar a los cuartos de final manteniendo la hegemonía sobre la selección sudamericana en este torneo.

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