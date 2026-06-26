Lo que nunca debes dejar en el piso de noche si no quieres visitas de alimañas

Los hábitos nocturnos en casa pueden marcar la diferencia entre un ambiente seguro y la llegada silenciosa de visitantes indeseados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación nocturna de objetos y residuos en el suelo, tanto dentro como fuera del hogar, representa una de las principales causas de infestaciones por plagas sinantrópicas como roedores, artrópodos venenosos y reptiles.

Las principales autoridades sanitarias internacionales alertan sobre la importancia de mantener despejados los suelos durante la noche para evitar la colonización domiciliaria por especies que, además de incomodar, pueden poner en riesgo la salud.

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Diversas instituciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental y los ministerios de salud de América Latina y Europa, coinciden en que la prevención es la principal herramienta para proteger el hogar de estos invasores.

A continuación, se detallan los elementos que nunca deben permanecer en el piso al caer la noche y los fundamentos biológicos que explican su impacto.

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Calzado, ropa y textiles: refugio perfecto para escorpiones y arañas

Dejar ropa, zapatos o toallas en el suelo durante la noche genera microhábitats ideales para arácnidos y escorpiones.

Estos animales presentan un comportamiento conocido como tigmotactismo, que los lleva a buscar refugios oscuros y espacios estrechos para evitar depredadores y regular su temperatura.

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Las prendas abandonadas en el piso durante las horas de reposo se transforman, para ellos, en escondites seguros.

Instituciones como la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de Uruguay insisten en revisar y sacudir cada prenda antes de ponérsela si estuvo en contacto con el piso.

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Esta simple acción puede evitar accidentes graves, como picaduras de escorpión o mordeduras de arañas del género Loxosceles, cuyas consecuencias pueden ir desde lesiones cutáneas hasta insuficiencia renal aguda.

Además, se recomienda que la ropa de cama nunca toque el suelo y que las camas se ubiquen separadas de las paredes para dificultar el acceso de estos animales venenosos.

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Dejar ropa, zapatos o toallas en el suelo durante la noche genera microhábitats ideales para arácnidos y escorpiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimento expuesto: la puerta de entrada para ratas, ratones y cucarachas

Los restos de comida, migajas, platos de mascotas o bolsas de basura sin cerrar funcionan como potentes imanes para roedores y cucarachas.

Los roedores, como el ratón doméstico y la rata noruega, localizan el alimento por olor y pueden recorrer largas distancias para aprovechar cualquier recurso disponible.

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Por su parte, las cucarachas salen de sus refugios durante la noche atraídas por restos orgánicos, grasas y azúcares depositados en el suelo, lo que facilita su reproducción y dispersión en el ambiente doméstico.

Para evitar la llegada de estas plagas, las guías de salud ambiental recomiendan retirar y lavar todos los platos de comida para mascotas antes del anochecer, almacenar los alimentos en recipientes herméticos elevados y limpiar a fondo cualquier derrame o residuo alimenticio.

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La higiene nocturna del suelo resulta fundamental, ya que incluso residuos mínimos pueden desencadenar infestaciones difíciles de erradicar.

Los restos de comida, migajas, platos de mascotas o bolsas de basura sin cerrar funcionan como potentes imanes para roedores y cucarachas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cartón, papel y objetos acumulados: focos de cría y refugio de plagas

La acumulación de cajas de cartón, periódicos, libros viejos y otros objetos sobre el suelo es uno de los factores más asociados al fracaso en el control de plagas.

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El cartón corrugado, por su estructura interna, ofrece túneles y espacios protegidos ideales para el desarrollo de nidos de roedores, la deposición de huevos de cucarachas y la proliferación de insectos detritívoros como el pececillo de plata.

Las universidades y agencias de control de plagas aconsejan eliminar el desorden estructural y almacenar documentos, textiles fuera de temporada y objetos valiosos en contenedores plásticos herméticos, siempre sobre estanterías altas.

Esta práctica no solo elimina refugios, sino que también permite una limpieza más eficaz y reduce los riesgos de contaminación cruzada.

La acumulación de cajas de cartón, periódicos, libros viejos y otros objetos sobre el suelo es uno de los factores más asociados al fracaso en el control de plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua, humedad y recipientes: el motor oculto de la vida silvestre urbana

Cualquier fuente de agua libre en el suelo, ya sea por toallas húmedas, baldes, charcos o vasos olvidados, proporciona el recurso más valioso para plagas urbanas.

Las cucarachas y los pececillos de plata, por ejemplo, son incapaces de sobrevivir largos periodos sin humedad y buscarán activamente zonas húmedas para instalarse.

Además, los recipientes que acumulan agua en patios o balcones se convierten en criaderos para mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y el zika.

La eliminación de todo vestigio de agua en el piso al finalizar el día y la revisión periódica de fugas o condensaciones son recomendaciones reiteradas por los organismos de control de vectores.

Los recipientes y objetos que puedan recolectar agua deben retirarse, vaciarse o mantenerse boca abajo para impedir la reproducción de mosquitos.

Cualquier fuente de agua libre en el suelo, ya sea por toallas húmedas, baldes, charcos o vasos olvidados, proporciona el recurso más valioso para plagas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Residuos sólidos y basura: catalizadores de infestaciones múltiples

La gestión inadecuada de residuos sólidos dentro del hogar, especialmente durante la noche, desencadena una cadena de atracción para roedores, cucarachas, moscas y hormigas.

Las bolsas de basura dejadas en el suelo, sin protección rígida ni cierre hermético, liberan olores y lixiviados que sirven de reclamo a una amplia gama de plagas.

Los roedores pueden romper fácilmente envases plásticos y acceder a los desechos, mientras que las moscas depositan sus huevos en la materia orgánica en descomposición.

Las regulaciones ambientales exigen el uso de contenedores de basura de alta densidad, con tapas ajustadas y ubicados en lugares elevados y apartados de la cocina y las áreas de descanso.

Es fundamental vaciar estos recipientes a diario y no permitir que los residuos permanezcan en el interior del hogar durante la noche.

El exterior del hogar: control de escombros y maleza para evitar reptiles y roedores

En el entorno peridomiciliario, la presencia de pilas de leña, ladrillos, hojas secas y restos de poda acumulados en el suelo multiplica el riesgo de refugio para serpientes y roedores.

Estos materiales, al mantener la humedad y la temperatura, son utilizados por la fauna silvestre para esconderse y acercarse al interior de la vivienda.

Las autoridades de salud pública promueven la elevación de todo tipo de acopio de materiales sobre plataformas o tarimas, alejados de muros y accesos a la casa.

Además, recomiendan la limpieza regular de maleza y el mantenimiento del césped corto para exponer el terreno y dificultar la instalación de animales peligrosos.

Recomendaciones institucionales para evitar plagas en el hogar al no dejar objetos específicos en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control integrado de plagas: la prevención como eje

La experiencia internacional demuestra que la prevención y la modificación del entorno físico del hogar son más eficaces que el uso recurrente de biocidas o pesticidas.

El paradigma actual de control integrado de plagas, adoptado por los principales marcos regulatorios de Europa y América Latina, enfatiza la higiene nocturna, la erradicación de microhábitats y la gestión responsable de residuos como herramientas esenciales para la protección de la salud pública.

El despeje total de objetos y residuos del suelo antes de la noche, junto con la vigilancia constante, constituye la estrategia más efectiva y sostenible para mantener alejadas a las alimañas y garantizar la bioseguridad domiciliaria.