El dinero que tienes en tu Afore y que puedes retirar hoy sin jubilarte ni penalizaciones: los casos que la ley permite

La imagen muestra un expediente judicial costarricense abierto junto a varios fajos de colones costarricenses en pilas, con gafas y una calculadora, ilustrando el análisis de cuotas de pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley mexicana permite retirar dinero de la Afore antes de jubilarse en al menos cuatro supuestos: desempleo, matrimonio, ahorro voluntario y fallecimiento del titular. Cada caso tiene condiciones, montos y consecuencias distintas para la pensión futura.

El dinero acumulado en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) le pertenece al trabajador, pero no puede retirarse libremente antes de la jubilación. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) regula con precisión en qué circunstancias es posible acceder a esos recursos de forma anticipada.

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Retiro por desempleo: el más solicitado en 2026

Existen dos modalidades según la antigüedad de la cuenta. La Modalidad A aplica a cuentas con al menos tres años de apertura y dos de cotización: el trabajador recibe 30 días de su último salario base de cotización, con un tope de 10 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que pierda su empleo puede solicitar un retiro parcial una vez cada cinco años, siempre que acredite al menos 46 días naturales sin trabajo.

Existen dos modalidades según la antigüedad de la cuenta. La Modalidad A aplica a cuentas con al menos tres años de apertura y dos de cotización: el trabajador recibe 30 días de su último salario base de cotización, con un tope de 10 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $1,173.10 pesos con la UMA vigente desde febrero de 2026.

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La Modalidad B corresponde a cuentas con cinco años o más de antigüedad. El monto es el menor resultado entre 90 días del salario base promedio de las últimas 250 semanas cotizadas o el 11.5% del saldo acumulado en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

Los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también acceden a este beneficio tras 46 días sin empleo, pero el cálculo difiere: reciben lo que resulte menor entre 75 días de sueldo básico de los últimos cinco años o el 10% del saldo de la subcuenta RCV. El trámite se realiza en la delegación estatal o regional del ISSSTE correspondiente.

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Este retiro tiene una consecuencia directa: el IMSS descuenta semanas cotizadas en proporción al monto retirado, lo que puede alejar al trabajador de los requisitos mínimos para acceder a una pensión. La CONSAR señala que esas semanas pueden recuperarse mediante aportaciones voluntarias posteriores.

Cómo tramitar el retiro por desempleo paso a paso

La Afore tramita la autorización ante el IMSS en un plazo máximo de 10 días hábiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vía digital (AforeMóvil o AforeWeb):

Ingresa a la app AforeMóvil o al portal aforeweb.com.mx con tu usuario y contraseña

Selecciona la pestaña “Servicios” y elige “Retiro por desempleo IMSS”

El sistema solicitará una fotografía del rostro (selfie) para verificar identidad

Selecciona la modalidad que corresponda según tu tiempo de cotización (A o B)

Ingresa tu Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), que debe estar a tu nombre

Firma la solicitud digitalmente

Una vez aprobada, el depósito se acredita en un máximo de cinco días hábiles

Vía presencial:

Ingresa a aforeweb.com.mx y genera una cita en el apartado “Mis Trámites”

Selecciona “Retiro por desempleo IMSS”, elige sucursal, fecha y horario

Acude con: identificación oficial vigente, estado de cuenta bancario con CLABE y tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

La Afore tramita la autorización ante el IMSS en un plazo máximo de 10 días hábiles

Recibirás un formato informativo sobre las consecuencias del retiro antes de firmar

Documentos indispensables para cualquier modalidad:

Expediente de Identificación de Trabajador (se obtiene en la Afore; incluye datos biométricos)

Identificación oficial vigente

Estado de cuenta bancario a tu nombre con CLABE

Clave Única de Servicios (CUS), generada en aforeweb.com.mx

La escala del fenómeno en el primer trimestre de 2026

En los primeros tres meses de 2026, los cuentahabientes retiraron 10 mil 488 millones de pesos por concepto de desempleo, un 26% más que en el mismo periodo de 2025, según datos de la CONSAR.

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Solo en marzo, la cifra ascendió a 4 mil 014 millones, con un alza del 37% frente a marzo del año anterior. Ese mes, 183 mil 957 personas gestionaron retiros por desempleo, la cifra más alta registrada para un solo mes.

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) vincula este aumento con la menor generación de empleo formal: el IMSS reportó la creación de solo 32 mil 930 plazas en marzo de 2026, el nivel más bajo desde la pandemia de 2020 y una caída anual del 3.6%.

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Afore Coppel encabeza el monto retirado en el trimestre con 2 mil 284 millones de pesos y 53 mil 192 casos; Afore Azteca la sigue con mil 711 millones y 43 mil 918 retiros. Ambas concentran a afiliados con los ingresos más bajos del sistema, según la CONSAR.

Retiro por matrimonio: sin descuento de semanas

El retiro por matrimonio es el único mecanismo parcial que no resta semanas cotizadas ni afecta el monto de la pensión futura, de acuerdo con la CONSAR.

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Este beneficio está disponible exclusivamente para trabajadores afiliados al IMSS, se ejerce una sola vez en la vida y equivale a 30 veces el valor diario de la UMA. Con la actualización vigente desde febrero de 2026 —$117.31 por día—, el monto asciende a $3,519.30 pesos.

Para solicitarlo, el trabajador debe contar con un mínimo de 150 semanas cotizadas ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, y el matrimonio civil debe haberse celebrado después de esa misma fecha. El trámite debe realizarse mientras el trabajador esté activo o dentro de los 90 días hábiles posteriores a su baja laboral.

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Cómo tramitar el retiro por matrimonio

Acude a la Afore con tu acta de matrimonio civil original y copia

Presenta identificación oficial vigente y tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

Verifica que ninguno de los cónyuges haya ejercido este derecho con anterioridad ni haya sido registrado previamente para este trámite ante el IMSS

La Afore gestiona la solicitud ante el IMSS; el depósito se acredita en la cuenta bancaria registrada

Ahorro voluntario: el retiro más libre

El monto disponible depende exclusivamente del saldo acumulado en esa subcuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aportaciones que el trabajador deposita de forma voluntaria en su Afore pueden retirarse en cualquier momento, sin restricciones de semanas cotizadas y sin impacto en la pensión.

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El monto disponible depende exclusivamente del saldo acumulado en esa subcuenta. La CONSAR precisa que estas aportaciones también son deducibles de impuestos en la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cómo retirar el ahorro voluntario

Ingresa a AforeMóvil con tu usuario y contraseña

Selecciona “Servicios” y elige “Retiro de aportaciones voluntarias”

Indica el monto a retirar e ingresa tu CLABE bancaria

Valida tu identidad mediante el sistema biométrico de la aplicación

El depósito se refleja en aproximadamente cinco días hábiles, según la Afore

Fallecimiento del titular: los beneficiarios tienen derecho al saldo completo

Cuando el titular de una Afore fallece, los recursos acumulados no se pierden. Los beneficiarios legales o designados pueden reclamar el saldo completo de la cuenta individual, incluidas las aportaciones voluntarias, los recursos de vivienda no utilizados y los fondos del SAR 92, si los hubiera.

Los beneficiarios legales son el cónyuge o concubino, los hijos menores de edad o mayores que dependían económicamente del titular, y los padres que vivían en su hogar. El titular también puede designar a otras personas sin necesidad de parentesco.

La Afore debe resolver el trámite en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la presentación de la documentación completa. Si no existen beneficiarios legales ni designados, los recursos pueden reclamarse mediante resolución judicial.

Cómo tramitar la recuperación de Afore por fallecimiento

Identifica en qué Afore estaba registrado el titular: llama sin costo al 55 1328 5000 (SARTEL) con el CURP o Número de Seguridad Social del fallecido

Reúne el acta de defunción original, documento que acredite el parentesco o la designación como beneficiario, e identificación oficial vigente

Acude a la Afore correspondiente para iniciar el trámite de disposición de recursos

La institución tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para resolver

Implicaciones fiscales de los retiros anticipados

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) precisó que los retiros parciales de la Afore —por desempleo, matrimonio o como beneficiario tras un fallecimiento— están exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR).

La exención aplica siempre que el monto retirado no se sume a otros ingresos gravables que, en conjunto, superen los 500 mil pesos anuales. Si ese umbral se supera, el contribuyente debe presentar su declaración anual ante el SAT.

La CONSAR advierte adicionalmente que no conviene cambiar de Afore durante periodos de minusvalía, ya que ese movimiento puede convertir en definitiva una pérdida que de otro modo sería temporal. Desde abril de 2026, el sistema registra plusvalías por más de 377 mil millones de pesos, una recuperación parcial frente a las minusvalías récord de 417 mil millones registradas en el primer trimestre.