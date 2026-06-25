Gobierno Federal niega crisis de apagones en Nuevo León y otras entidades, tras un mes de fallas en el servicio de CFE

Un corte de energía eléctrica deja a una ciudad a oscuras, con personas que usan velas y celulares mientras un medidor eléctrico muestra "Sin Luz". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que México atraviese una crisis de apagones, mientras Nuevo León acumula un mes de cortes masivos, protestas callejeras y colonias que llegaron a estar hasta seis días sin electricidad en plena ola de calor.

La mandataria sostuvo que lo ocurrido no son apagones sino “interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución”. Precisó que la capacidad de generación eléctrica del país es suficiente para cubrir la demanda y que el problema radica en las líneas que transportan esa energía hasta los hogares.

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Qué dijo el gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que México atraviese una crisis de apagones, mientras Nuevo León acumula un mes de cortes masivos, protestas callejeras y colonias que llegaron a estar hasta seis días sin electricidad en plena ola de calor. (Mañanera del Pueblo)

En su conferencia matutina del 24 de junio, Sheinbaum trazó una distinción entre ambos conceptos: “Apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda; eso no existe”, afirmó. Anunció además una inversión que calificó de “muy importante” para fortalecer la red de distribución en distintas regiones del país.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, participó en la misma conferencia y reveló que la paraestatal cuenta con una capacidad instalada de 70.000 megawatts frente a una demanda máxima de 55.000. Anunció el envío de cuadrillas y trabajadores de otras regiones del país para reforzar las labores en Nuevo León.

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Calleja Alor detalló que la CFE opera sistemas inteligentes de supervisión de red y realiza reuniones diarias para revisar las condiciones del suministro y el pronóstico de demanda. “Estamos haciendo una inversión sin precedente en transmisión y distribución”, sostuvo.

Un mes de fallas en Nuevo León

El 18 de junio, un incendio detectado en inmediaciones de líneas de transmisión de la CFE en Escobedo agravó las fallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones federales llegaron tras cuatro semanas de incidentes eléctricos en el estado. El 6 de junio, una falla interna dejó sin luz al Aeropuerto Internacional de Monterrey durante una hora. Días después, el calor extremo disparó el uso de aires acondicionados y sobrecargó los transformadores locales, generando un efecto dominó entre circuitos vecinos.

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El 18 de junio, un incendio detectado en inmediaciones de líneas de transmisión de la CFE en Escobedo agravó las fallas. Decenas de semáforos en el centro de Monterrey quedaron fuera de servicio, lo que obligó a la Dirección de Tránsito a desplegar un operativo de emergencia en avenidas como Colón, Zaragoza y Zuazua.

El golpe definitivo llegó el 19 de junio, cuando una tormenta con fuertes vientos y descargas eléctricas dañó la red de distribución y dejó sin electricidad a 284.514 usuarios en el estado.

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Colonias sin luz por días y corte de agua potable

Apodaca concentró la mayor cantidad de afectaciones, con más de 40 sectores sin servicio. San Nicolás de los Garza registró fallas en unos 20 fraccionamientos. Guadalupe llegó a tener cerca de 100 colonias sin electricidad durante el domingo posterior a la tormenta, con vecinos que acumularon entre cuatro y seis días sin servicio.

La interrupción eléctrica también detuvo los equipos de bombeo de agua potable, lo que agravó la situación en miles de hogares de la zona metropolitana.

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La CFE informó que en la madrugada del 20 de junio el suministro quedó restablecido al 100%. Aun así, colonias de Guadalupe y otros municipios continuaron reportando fallas hasta el 23 de junio.

Bloqueos y silencio del gobernador

En San Nicolás, residentes de El Refugio y Constituyentes de Querétaro bloquearon las avenidas Ruiz Cortines y Juan Pablo II. Otros vecinos cerraron la avenida Fidel Velázquez, con más de 24 horas sin luz en plena ola de calor. Fue el cuarto día consecutivo de bloqueos en la zona metropolitana. (X/ Samuel García)

La desesperación acumulada derivó en protestas. Vecinos de colonias como Siete Colinas, Tres Caminos, Tolteca y Fomerrey 31 cerraron los seis carriles del bulevar Miguel de la Madrid en Guadalupe durante la hora pico del 22 de junio, tras acumular entre cuatro y cinco días sin electricidad.

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En San Nicolás, residentes de El Refugio y Constituyentes de Querétaro bloquearon las avenidas Ruiz Cortines y Juan Pablo II. Otros vecinos cerraron la avenida Fidel Velázquez, con más de 24 horas sin luz en plena ola de calor. Fue el cuarto día consecutivo de bloqueos en la zona metropolitana.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León presentaron un punto de acuerdo para exigir a la CFE mayor inversión en infraestructura eléctrica estatal. El gobernador Samuel García no emitió pronunciamiento público sobre la crisis.

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Lo que hizo la CFE en campo y lo que prometió antes

Para atender la contingencia, la paraestatal desplegó 202 trabajadores, 42 grúas y 59 vehículos. Ejecutó 142 acciones primarias que incluyeron reemplazo de transformadores, sustitución de postes y reparación de tramos de líneas. También realizó 454 balanceos de carga, 26.325 podas de árboles cercanos a líneas eléctricas y 2.509 sustituciones de componentes de aislamiento.

Calleja Alor había visitado Nuevo León en febrero de 2026 y ofrecido garantías de suministro. La crisis se desató cinco meses después de ese compromiso.

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Cortes programados en otros estados durante junio

Nuevo León no fue el único frente. Durante junio, la CFE ejecutó cortes de mantenimiento en municipios de Sonora, comunidades de Hidalgo —con bloques de hasta ocho horas—, colonias de Veracruz, localidades de Sinaloa, zonas de Morelos, Guerrero y Chiapas.

Sheinbaum citó el caso de Mexicali, donde las altas temperaturas comenzaron en abril, un mes antes de lo habitual, como ejemplo de la presión adicional que el calor adelantado ejerce sobre la red de distribución en distintas regiones del país.