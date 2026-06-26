Así voló por los aires Xóchitl Gálvez en el festejo del México vs Chequia

Xóchitl Gálvez se unió a la multitud en el "quiere volar" tras ver el partido con su hija Diana y su perrita Tinta. (Iustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La noche del 25 de junio de 2026 quedará enmarcada en la historia nacional tras la histórica victoria 3-0 de la Selección Mexicana sobre República Checa.

En ella, Xóchitl Gálvez se sumó a los festejos populares en el Ángel de la Independencia. La política compartió imágenesdesde el centro de la celebración, mostrando cómo vivió la noche junto a miles de aficionados.

PUBLICIDAD

El momento en que Xóchitl Gálvez participó en la dinámica del “quiere volar” se volvió viral durante la celebración. (Instagram/ @xochitlgalvez)

El momento en que Xóchitl fue lanzada por los aires se volvió viral, al sumarse a la ppular dinámica del “quiere volar” en los festejos futboleros.

Xóchitl acudió al Ángel para festejar

Más de 800 mil personas participaron en la celebración sobre Paseo de la Reforma, marcando una de las concentraciones más grandes de la última década. Gálvez decidió vivir el festejo del triunfo mexicano en la calle.

PUBLICIDAD

Xóchitl Gálvez vio el partido junto a su hija Diana y su perrita Tinta .

Tras el silbatazo final, se trasladó al Ángel de la Independencia para sumarse a la multitud.

Vestida con la playera verde de la Selección , participó entre cánticos y espuma.

Ella misma compartió: “En el Ángel me hicieron volar. Así festejé el triunfo de la Selección".

Xóchitl Gálvez ve el partido junto a su hija Diana y su perrita Tinta antes de trasladarse al Ángel de la Independencia. (Facebook/ Xóchitl Gálvez Ruiz)

Así, su participación fue documentada en sus redes, donde las escenas de alegría recibieron miles de reacciones y comentarios.

Los famosos que acdieron al festejo

La presencia de celebridades fue parte del ambiente. Algunos buscaron pasar inadvertidos, otros convivieron abiertamente con los asistentes:

Kenia Os y Wendy Guevara acudieron con máscaras de luchador rosa, intentando mezclarse con la multitud.

Juanpa Zurita fue reconocido y terminó recibiendo bromas y un “shot” de espuma.

Se sumaron otras figuras públicas como Eduardo Zucchi, que también festejó en Paseo de la Reforma.

Kenia Os y Wendy Guevara acudieron al festejo con máscaras de luchador rosa para intentar mezclarse con la multitud. (Instagram)

En este sentido, el cruce entre famosos y aficionados generó escenas virales y reforzó el carácter masivo del festejo.

El festejo de Claudia Sheinbaum y las críticas de Gálvez

El festejo futbolero coincidió con una etapa de tensión entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En días previos, la presidenta fue objeto de críticas por su aparición en eventos exclusivos vinculados a la Copa Mundial y por el tono de sus mensajes en redes.

PUBLICIDAD

Sheinbaum celebró el triunfo de México desde Palacio Nacional , acompañada de su esposo.

Usuarios cuestionaron la autenticidad de su entusiasmo futbolero y compararon su festejo con el de Xóchitl , quien estuvo en la calle con la afición.

Comentarios como “¿Qué se ve más forzado, el festejo o el abrazo?” y “Así vamos a aplaudir cuando se ponga a chambear como debe ser” circularon ampliamente.

Días antes, la mandataria fue criticada por Gálvez por invitar al Pato Merlín, mascota viral del Mundial, a La Mañanera, en lugar de a madres buscadoras.

Claudia Sheinbaum fue criticada por Xochitl luego de invitar al Pato Merlín a Palacio Nacional. (Presidencia)

La fiesta nacional fue también escenario para la confrontación pública de las dos figuras políticas, reflejando cómo la rivalidad se trasladó a la celebración popular.