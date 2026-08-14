Madre entrega voluntariamente a su bebé de ocho meses al DIF Tampico por falta de dinero

Madre deja a su bebé de meses al DIF de Tampico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una madre de familia entregó voluntariamente a su bebé de apenas ocho meses de edad al Sistema DIF Tampico, Tamaulipas, luego de reconocer que ya no contaba con los recursos económicos ni condiciones necesarias para continuar al frente del cuidado de la menor.

De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tampico, la mujer acudió directamente ante la dependencia para solicitar apoyo y encontrar una alternativa que permitiera garantizar el bienestar y la seguridad de su hija.

La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz, explicó que la madre manifestó tener otros hijos, circunstancia que habría complicado su capacidad para continuar atendiendo las necesidades de la bebé.

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La madre acudió voluntariamente al DIF Tampico

La bebé fue ingresada a una casa hogar para su cuidado

Ante la petición de la mujer, personal del organismo asistencial puso en marcha los protocolos establecidos para proteger a la menor y garantizar que permaneciera en un entorno seguro.

La bebé fue ingresada a una casa hogar, donde permanecerá bajo resguardo y recibirá los cuidados correspondientes mientras las autoridades determinan cuál será su situación jurídica.

La funcionaria precisó que el caso no fue considerado como abandono, debido a que la madre se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y solicitó directamente la intervención del DIF.

Esta diferencia resulta relevante, ya que, de acuerdo con lo explicado por la dependencia, la mujer tomó la decisión de acudir ante las instituciones para buscar una alternativa de protección para su hija, en lugar de dejarla sin cuidados o desentenderse de su situación.

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Autoridades definirán la patria potestad de la menor

DIF Tampico continuará brindando acompañamiento y protección a la menor (especial)

A partir de este momento comenzará un procedimiento legal mediante el cual las autoridades deberán analizar las circunstancias particulares del caso y determinar la situación de la patria potestad de la bebé.

Durante este proceso, el DIF Tampico continuará brindando acompañamiento y protección a la menor, mientras se llevan a cabo las diligencias necesarias para establecer qué alternativa resulta más adecuada para garantizar sus derechos.

El procedimiento deberá considerar en todo momento el interés superior de la niñez, principio que obliga a las autoridades a priorizar la seguridad, integridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La bebé podría iniciar un proceso de adopción

Una vez que se agoten las etapas jurídicas correspondientes, y únicamente si las autoridades determinan que legalmente procede, la menor podría quedar en condiciones de iniciar un proceso de adopción.

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Esto significaría que, después de cumplir con los requisitos y determinaciones establecidos por la legislación, podría buscarse una familia que pueda ofrecerle un entorno estable y adecuado para su desarrollo.

Por ahora, la bebé permanecerá bajo protección institucional en una casa hogar, mientras las autoridades competentes resuelven su situación.

El DIF Tampico reiteró que dará seguimiento al caso durante todo el procedimiento y que las decisiones relacionadas con el futuro de la menor deberán tomarse priorizando sus derechos y su bienestar.

En este caso, la intervención voluntaria de la madre permitió que las autoridades conocieran directamente la situación y activaran los mecanismos de protección necesarios para garantizar que la bebé de ocho meses permaneciera bajo cuidado institucional mientras se define su futuro jurídico.

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