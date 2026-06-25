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Sheibaum llama a revisar el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX por presuntos casos de abusos de autoridad

Recordó que debe haber “cero impunidad” y que la ley aplica para todos

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Claudia Sheinbaum en un podio con el escudo de México, frente a una pantalla que exhibe el logo y edificio del TSJCDMX y un texto sobre revisión judicial.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicita una revisión del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX debido a presuntos abusos de autoridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a revisar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) debido a los recientes reportes por presunto tráfico de influencias y abuso de autoridad en la institución.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria aseguró que no debe haber injerencias ni tratos preferentes dentro de los organismos: “Cero privilegios. La ley se aplica por igual a todas y a todos”, declaró.

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Denuncias por presunto abuso de autoridad en el TSJCDMX

De acuerdo a la reportera que llevó el caso a la conferencia matutina, recientemente surgieron quejas formales que acusan una presunta injerencia sistemática en sentencias y asuntos administrativos por parte de mandos medios, como Karen Nayeli Miranda Reyes, quien es la secretaria particular del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Se ha denunciado también a oficinas de apoyo vinculadas directamente a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que este tipo de denuncias deben ser atendidas y revisadas con estricto apego a la ley, reiterando que en su administración no hay impunidad.

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La mandataria puntualizó que, “si hay un abuso de autoridad, que es esencialmente lo que revisan los tribunales administrativos, si se utilizó alguno de los instrumentos legales por parte de los gobiernos en contra de un privado en temas administrativos, no penales, administrativos, pues tienen que atenderse”.

Claudia Sheinbaum insistió en que cualquier irregularidad debe ser procesada sin distinciones ni privilegios: “no puede atenderse con beneficio para unos y no para otros, sino que tiene que aplicarse la ley. Para eso están los tribunales”.

El cuestionamiento, dirigido específicamente sobre el posible impacto de dinámicas como el nepotismo y el tráfico de influencias en la certeza jurídica, fue respondido con el compromiso del gobierno de Sheinbaum para atender y revisar estos temas.

Denuncian presuntos casos de abuso de poder en el TSJCDMX

El periodista Mario Maldonado denunció en su cuenta de X un presunto tráfico de influencias en el TSJCDMX y atribuyó esas prácticas a la secretaria particular del presidente del tribunal, a quien señaló por incidir en resoluciones y sentencias. “Las denuncias de varios empresarios y personas físicas por las prácticas de la funcionaria ya están generando inestabilidad y preocupación”, escribió el periodista.

En su publicación, Maldonado apuntó contra Karen Nallelly Miranda Reyes. Según el mensaje, la funcionaria habría construido poder dentro del órgano judicial para influir de forma sistemática en el sentido de decisiones de magistrados.

El periodista sostuvo en su publicación que las quejas y denuncias públicas se han multiplicado en las últimas semanas y que esa situación ya provoca inquietud entre empresarios y particulares que litigan ante esa instancia. Ese fue el caso que fue llevado a la conferencia de prensa matutina y que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a revisar.

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