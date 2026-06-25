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Terremoto en Venezuela: Así es el plan de ayuda de México que anunció Sheinbaum

El gobierno de México enviará 250 militares, cinco perros rescatistas y cuatro aeronaves para ayudar al pueblo venezolano

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Primer plano de Claudia Sheinbaum hablando ante micrófonos, con una bandera de Venezuela difuminada y rescatistas que buscan entre escombros de fondo
Claudia Sheinbaum expone la iniciativa de México para brindar asistencia a Venezuela tras el terremoto, con la bandera venezolana y la imagen de rescatistas de fondo. (Jesús Avilés | Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló el apoyo que enviará a Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron a ese país y que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos. El gobierno de México enviará un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a Caracas.

Sheinbaum anunció este jueves 25 de junio, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el primer contingente de ayuda ya se encuentra en camino. “Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”, indicó la mandataria.

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El despliegue ocurre tras los potentes sismos, cuyo evento principal alcanzó una magnitud de 7.5 y se registró apenas 39 segundos después de un movimiento precursor.

Sheinbaum explicó que el personal mexicano evaluará las necesidades sobre el terreno en coordinación con las autoridades venezolanas antes de definir si se reforzará la misión humanitaria. “Y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades,determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, dijo.

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