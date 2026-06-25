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Gaby Spanic rompe en llanto tras doble terremoto en Venezuela: “Importa más el futbol”

La catástrofe natural sucedió en el marco del Mundial 2026

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Gaby Spanic terremoto venezuela
(Instagram/Reuters)

La actriz venezolana Gaby Spanic reaccionó en redes sociales a los dos terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio, compartiendo mensajes de angustia y dolor por la situación que atraviesa su país.

La protagonista de telenovelas usó su cuenta de Instagram para relatar cómo vivió la jornada y expresar su desilusión ante la falta de atención internacional, señalando que “importa más el futbol” que la tragedia humanitaria, según sus propias palabras.

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“Dios mío, ten misericordia de Venezuela”: el mensaje de Gaby Spanic tras el doble terremoto

A través de sus historias en Instagram, Gaby Spanic escribió: “Dios mío Santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba, Curazao”.

Minutos después, compartió un video donde rompió en llanto y pidió oraciones por su país: “Mi gente bella, tenemos que orar por el mundo, por Venezuela, por el mundo entero, está feo el mundo”.

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A view of the remains of a building damaged by earthquakes that hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Fausto Torrealba
A view of the remains of a building damaged by earthquakes that hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

Spanic relató que el día fue especialmente difícil para ella como venezolana en el extranjero.

“He llorado como una desgraciada, estoy harta de tantas cosas, le pido a dios cada día que ya meta su mano y que la justicia llegue a Venezuela y a los venezolanos, hemos vivido demasiado: xenofobia, injusticias, robos, persecuciones, ya es demasiado, terremotos…”, dijo la actriz.

La artista también denunció la indiferencia internacional frente a la tragedia y la discriminación que enfrentan los venezolanos fuera de su país.

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La actriz de 50 años se sometió a una intervención estética (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

“En muchas partes del mundo es más importante el futbol, hasta matan perros, hasta roban impuestos a la gente pobre, en las desgracias lo menos que pensamos que van a ayudar, ayudan; Venezuela ha sido un país sacrificado con muchas injusticias, robado, saqueado, los que estamos en el mundo también hemos sufrido demasiado, no ha habido justicia pero somos agradecidos y trabajadores, pero no es equitativo”, relató en su video.

Spanic expresó entre lágrimas su miedo de regresar a Venezuela y la preocupación por sus familiares y amigos afectados.

Pidió ayuda internacional para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros y para dotar de ambulancias, hospitales y medicinas a los damnificados.

“Mi país no había ocurrido estos terremotos tan fuertes. Mi país no está preparado”, afirmó entre lágrimas.

Una mujer, identificada como Gaby Spanic, aparece en primer plano con lágrimas en los ojos. Viste una chaqueta roja. Una leyenda en pantalla muestra el texto 'Que Dios tenga misericordia de nosotros y del mundo entero!'. El video documenta su reacción emocional ante los terremotos en Venezuela. Se trata de un mensaje personal difundido en redes sociales.

El doble terremoto que sacudió Venezuela

Venezuela vivió el 24 de junio una de las peores tragedias naturales de su historia reciente, tras la ocurrencia de dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 separados por apenas 39 segundos, fenómeno descrito como un “doblete sísmico”.

A man cleans debris from the street after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Fausto Torrealba
A man cleans debris from the street after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

El saldo preliminar fue de al menos 164 muertos y más de 700 heridos, con decenas de edificios colapsados y miles de personas desplazadas.

La presidenta interina Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia y solicitó ayuda internacional. Países como Brasil, Estados Unidos, India y México ofrecieron el envío de rescatistas y apoyo logístico, aunque la respuesta internacional fue señalada como insuficiente por parte de la sociedad civil y figuras públicas.

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