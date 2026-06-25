Cálculos renales: esta es la planta que depura, alivia el dolor e inflamación de tus riñones

Hojas de menta fresca, hierbas secas y un vaso de agua componen una escena que ilustra la preparación de remedios naturales para los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herbolaria tradicional mexicana se ha distinguido por su vasta riqueza en remedios naturales, utilizados durante siglos para tratar diversos padecimientos.

Entre estas plantas destaca el cuachalalate, un árbol endémico con propiedades terapéuticas ampliamente documentadas por la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM. Este árbol, conocido también como chalalate, coachalalate o cuachalala, es utilizado para aliviar el dolor e inflamación de riñones, además de otras molestias relacionadas con afecciones gástricas y respiratorias.

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El cuachalalate (Amphipterygium adstringens), un árbol que alcanza hasta los 10 metros de altura, se distingue por su corteza moreno-grisácea, hojas agrupadas en pequeños racimos, y flores que pueden ser solitarias o en conjunto.

Su hábitat se encuentra en climas cálidos, semicálidos y templados, en altitudes que oscilan entre los 100 y los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Crece en zonas de bosque tropical caducifolio, matorrales xerófilos y, en ocasiones, en bosques de pino y encino.

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La hierba que combate de forma eficaz el hígado graso, limpia la vesícula y alivia el dolor de muelas, según la UNAM (UNAM)

Propiedades medicinales documentadas de cuachalalate para los riñones

El cuachalalate ha sido empleado tradicionalmente en diversos estados de México gracias a sus beneficios curativos. Según el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, esta especie ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de afecciones como úlceras gástricas, gastritis, lesiones cutáneas, enfermedades pulmonares y dolor de riñones.

Para este último caso, la corteza del cuachalalate se utiliza en infusiones o macerados acuosos. Al tomar esta bebida, sus compuestos naturales favorecen la depuración renal, aliviando el dolor ocasionado por inflamaciones y contribuyendo a una mejor función del sistema urinario. Entre otros beneficios, reduce molestias relacionadas con trastornos estomacales e incluso fortalece el sistema inmunológico en personas con problemas respiratorios.

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¿Cómo consumir cuachalalate para aliviar el dolor e inflamación de riñones?

El uso tradicional del cuachalalate como remedio natural para los riñones está respaldado por años de práctica en diversas comunidades del país. Para preparar este té, se emplea la corteza del árbol, que debe ser macerada en agua hasta que el líquido tome un tono oscuro característico.

Se recomienda ingerirlo tres veces al día, particularmente después de las comidas, para aliviar el dolor y la inflamación renal. Esta bebida también puede consumirse como “agua de uso” a lo largo del día, pero no debe excederse en cantidades que no hayan sido supervisadas por un médico o especialista en herbolaria.

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¿Cómo consumir cuachalalate para aliviar el dolor e inflamación de riñones? (Gaceta UNAM)

Aunque el cuachalalate es efectivo en el manejo de diversas dolencias, su uso debe ser manejado con precaución. Como ocurre con cualquier remedio natural, no es un sustituto de tratamientos médicos ni un “producto milagro”. Siempre es importante consultar a un profesional de la salud antes de incluirlo en la rutina diaria, especialmente en caso de padecer enfermedades crónicas o durante el embarazo.

Podemos aprovechar los beneficios de este árbol ancestral, pero con conocimiento adecuado y bajo supervisión médica; de esta forma, la tradición y la ciencia trabajan juntas para preservar la salud.

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