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Raúl Morón se registra como aspirante de Morena a Michoacán: en el 2021 el INE le retiró candidatura

La inscripción del senador se formaliza este 25 de junio, se inscribe con el partido guinda y el PT

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La inscripción del senador se formaliza este 25 de junio, se inscribe con el partido guinda y el PT
Raúl Morón anunció este 25 de junio su registro como aspirante a la coordinación estatal de Morena y el PT en Michoacán. Crédito: Facebook/Raúl Morón Orozco

Raúl Morón anunció este 25 de junio su registro como aspirante a la coordinación estatal de Morena y el PT en Michoacán, un movimiento que ocurre cinco años después de que el INE le retiró la candidatura al gobierno estatal por no entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña en los plazos fijados por la autoridad electoral.

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En su publicación en redes sociales, Morón escribió: “En unidad vamos a consolidar la transformación de Michoacán. También dijo que se registró “con mucha ilusión y con la responsabilidad de hacer realidad los anhelos del pueblo” para buscar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena.

El antecedente inmediato de mayor peso para esa nueva aspiración ocurrió el 14 de abril de 2021, cuando el Consejo General del INE confirmó el retiro de su candidatura a la gubernatura de Michoacán y dio a Morena cinco días para nombrar a un sustituto.

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El INE retiró la candidatura de Morón por el informe de precampaña

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El INE negó la candidatura de Raúl Morón en el 21, sostuvo que la omisión del informe de ingresos y gastos de precampaña constituye una falta grave. (Foto: Twitter @raulmoronO

La autoridad electoral sostuvo que la omisión en la entrega de informes de ingresos y gastos de precampaña constituía una falta grave especial” porque afectaba la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en la contienda. En el caso de Morón, la decisión pasó con seis votos a favor y cinco en contra.

De acuerdo con esa resolución, sí quedó acreditada “la falta de voluntad o disponibilidad del ciudadano Raúl Morón Orozco para presentar ante esta autoridad el informe de precampaña” el 3 de febrero de 2021, fecha establecida por la legislación electoral. El INE agregó que lo requirió en dos ocasiones posteriores: el 15 de febrero y el 5 de marzo de ese año.

La Unidad Técnica de Fiscalización detectó hallazgos de actividades de precampaña por 12 mil 306 pesos en 12 publicaciones de Facebook. Ese monto fue parte de los elementos discutidos durante el análisis del expediente.

Morón calificó la sanción como excesiva y anunció una impugnación

Raúl Morón presentó una impugnación a la decisión del INE de retirar su candidatura a la gubernatura de Michoacán (Foto: captura de pantalla / Twitter@raulmoronO)
Morón calificó la sanción del INE como excesiva y acudió al TEPJF para impugnar la resolución. (Foto: captura de pantalla / Twitter@raulmoronO)

Tras la resolución, Morón rechazó la decisión en su cuenta de Twitter, hoy X, donde afirmó: “El @INEMexico reincidió en su decisión excesiva, desproporcional e injusta, atentando contra mi derecho a ser votado y el derecho de las y los michoacanos a elegir libremente a sus gobernantes”.

En otro mensaje añadió: “Lamento que el instituto se niegue a aceptar la razón que nos asiste; sin embargo, seguiremos luchando por el cambio que merecemos todas y todos”. Después anunció que acudiría de nueva cuenta al TEPJF para impugnar la resolución.

Raúl Morón asegura que solicitó comparecer por el caso de Carlos Manzo

Raúl Morón solicitó comparecer por el caso de Carlos Manzo tras un “manejo” que consideró “inadecuado” en medios. (Facebook/Captura de pantalla)
Raúl Morón solicitó comparecer por el caso de Carlos Manzo tras un “manejo” que consideró “inadecuado” en medios. (Facebook/Captura de pantalla)

Raúl Morón afirmó este 25 de junio que se registró como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Michoacán y pidió “unidad” alrededor del proyecto de la 4T. En declaraciones a medios, también descartó cualquier acercamiento con el narcotráfico: “Que nada con el crimen organizado, nada con la corrupción.

Ante preguntas sobre su citatorio por el caso de Carlos Manzo, Morón sostuvo que él solicitó comparecer porque, dijo, en medios hubo un manejoque consideró inadecuado. Declaré y la verdad es que nada que decir, aseguró, al afirmar que fue llamado como testigo de un hecho en el que “no estuvimos presentesy por una mención “muy tangencial en un video.

Morón confirmó que el fiscal que lo citó también participará en el proceso interno: “Pues así es”. Sobre versiones de que el fiscal sería “el candidato del gobernador, respondió que el mandatario “puede tener sus propuestas, pero “quien va a determinar es Michoacán, las michoacanas y los michoacanos.

Al ser cuestionado sobre si tiene certeza de que el gobernador se mantendrá al margen, Morón dice que no, y remite a las reglas de la convocatoria: quien transgreda algún precepto puede perder la candidatura. “Entonces yo creo que todos vamos a ser cuidadosos, agregó.

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