México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 25 de junio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el cambio del euro se cotiza en 20 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,12% en comparación con el precio de cierre de la sesión previa, que fue de 19,97 pesos mexicanos. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, los euros experimentaron un avance del 0,56%, aunque a nivel interanual, registran una caída del -7,95%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano presenta una tendencia positiva que se ha mantenido durante los últimos dos días.

La volatilidad actual del 4,35% es inferior a la volatilidad de referencia del 5,64%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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