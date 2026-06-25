Aprovecharon los festejos por el triunfo de México en CDMX para robar celulares con una nueva modalidad para no ser rastreados

Los detenidos tenían 30 años y 38 años, vestían playeras de la Selección Mexicana cuando fueron detenidos en el cruce de Paseo de la Reforma con Florencia, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, uno de los accesos a la zona de pantallas gigantes instaladas para la transmisión del partido Foto: SSC CDMX

Dos personas fueron detenidas por el presunto robo de un teléfono celular en Paseo de la Reforma, durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia en la Copa Mundial 2026; el aparato fue recuperado y estaba envuelto en aluminio, mientras el Ministerio Público quedó a cargo de definir la situación jurídica de los implicados.

La detención ocurrió en el cruce de Paseo de la Reforma con Florencia, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, uno de los accesos a la zona de pantallas gigantes instaladas para la transmisión del partido. Los detenidos tenían 30 años y 38 años, y al momento de la intervención vestían playeras de la Selección Mexicana.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se trató de un hombre y una mujer señalados como posibles responsables de sustraer el dispositivo móvil en esa misma zona. Tras la revisión, los policías recuperaron el teléfono presuntamente robado y lo aseguraron junto con ambos sospechosos.

El celular robado estaba envuelto en aluminio al momento del aseguramiento

Miles de personas se hicieron presentes para los festejos en el Ángel de la independencia en la Ciudad de México para festejar el triunfo 3-0 contra República Checa Foto: Clara Brugada

El dato que marcó el caso fue la forma en que era transportado el aparato: el celular estaba envuelto en papel aluminio cuando fue localizado por los agentes. La SSC incluyó ese elemento en su reporte oficial y precisó que el dispositivo fue presentado ante la autoridad ministerial junto con las dos personas detenidas.

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Los hechos se registraron en medio de la concentración de aficionados que acudieron a ver el encuentro de la Selección Mexicana contra su similar de Chequia. La movilización de personas se concentró a lo largo de Reforma por las celebraciones relacionadas con el torneo y por la instalación de pantallas para seguir el partido.

La corporación capitalina indicó que la intervención policial se realizó sobre la misma avenida, a la altura de Florencia, después de que los uniformados identificaron a los probables responsables. El caso quedó canalizado ante un agente del Ministerio Público, que sería la instancia encargada de continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Policías en la Ciudad de México realizaron varios operativos para proteger a la ciudadanía de robos y sucesos violentos Foto: SSC cdmx

Los arrestos ocurrieron en una jornada con alta afluencia por el partido México vs Chequia

La detención se dio en una jornada de alta presencia de aficionados en distintos puntos de la Ciudad de México. Además de la concentración en Paseo de la Reforma, en el Zócalo capitalino también se registró una gran afluencia de personas por el Fan Fest organizado con motivo del partido.

En ese punto, asistentes ingresaron por la fuerza, según videos difundidos en redes sociales. La Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX explicó que los uniformados realizaron una formación para garantizar la seguridad de quienes estaban en el lugar.

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La misma instancia señaló que la alta afluencia se produjo cuando muchas personas intentaban entrar al Fan Fest y aprovecharon el momento en que se retiraba infraestructura utilizada para el desaforo. Después de ese ingreso, el personal de seguridad se reorganizó para contener la zona y mantener el orden entre los asistentes.

En el caso ocurrido en Reforma, la autoridad no informó sobre otros objetos asegurados ni sobre personas adicionales detenidas. El reporte se limitó a detallar el señalamiento por el robo del celular, la recuperación del aparato y la puesta a disposición de la pareja ante la autoridad ministerial.

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La SSC tampoco detalló si existió denuncia previa en el sitio o si la identificación de los sospechosos derivó de un señalamiento directo de la víctima. Lo que sí estableció fue que el incidente ocurrió en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, dentro del perímetro de concentración por la transmisión del encuentro de futbol.

El expediente quedó abierto para esclarecer cómo ocurrió el robo y definir la situación legal del hombre y la mujer arrestados. Junto con ellos fue entregado el teléfono asegurado, que habría sido sustraído durante la celebración por la victoria de la Selección Mexicana.

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La SSC detuvo a un hombre y una mujer de 30 y 38 años por el presunto robo de un celular en Paseo de la Reforma.

El teléfono recuperado era transportado envuelto en papel aluminio y fue asegurado junto con los detenidos.

El caso ocurrió durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia, en una jornada con alta afluencia en Reforma y en el Zócalo.