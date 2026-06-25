La habitación secreta que existe dentro de la Pirámide del Sol y que solo un puñado de arqueólogos ha podido documentar

Vista aérea de la imponente Pirámide del Sol en Teotihuacán, México, donde visitantes recorren sus escalinatas bajo un cielo parcialmente nublado, destacando la escala y belleza del sitio arqueológico. (INAH/Cortesía)

La cueva artificial bajo la Pirámide del Sol que los teotihuacanos sellaron hace dos mil años y que solo un puñado de arqueólogos ha podido documentar guarda, en sus cámaras más profundas, una pregunta sin respuesta: quién —o qué— fue extraído de allí antes de que sus constructores la clausuraran para siempre.

El complejo subterráneo existe a 6,5 metros de profundidad bajo el centro exacto de la pirámide más grande de Teotihuacan. Su entrada, un pozo vertical de 7 metros excavado en la roca madre, permanecía oculta al pie de la escalinata principal. Fue hallada en 1971 de forma accidental, cuando el arqueólogo Ernesto Taboada supervisaba la instalación de un espectáculo de luz y sonido y detectó una depresión en el suelo que, al ser despejada, reveló una antigua escalera tallada en la piedra.

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El túnel que los teotihuacanos construyeron antes que la pirámide

El diagrama presenta el corte transversal este-oeste de la Pirámide del Sol y la planta de los túneles arqueológicos de su primer cuerpo, con las excavaciones identificadas por año, investigadores y longitud. (Revista INAH)

El acceso conduce a un corredor de 103 metros de longitud que termina en una serie de cámaras. Durante décadas, los investigadores debatieron si se trataba de un tubo de lava formado de manera natural —producto de flujos volcánicos ocurridos hace más de un millón de años— o de una obra humana deliberada.

Las excavaciones sistemáticas realizadas entre 2008 y 2011 por los arqueólogos Saburo Sugiyama, Nawa Sugiyama y Alejandro Sarabia, en el marco de un proyecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), zanjaron el debate. El hallazgo de cinceles, huellas de manos en las paredes y una topografía imposible de replicar por procesos naturales confirmó que el túnel fue excavado completamente por los teotihuacanos, probablemente antes de que se colocara la primera piedra de la pirámide.

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La posición del complejo no es casual. La boca del túnel coincide exactamente con el centro de la escalinata original de la pirámide, y el fondo de las cámaras queda casi directamente bajo el eje central de la estructura. Para los investigadores, esto indica que la cueva no fue construida debajo de la pirámide: la pirámide fue construida encima de la cueva.

Tres secciones, 17 muros y cámaras en forma de trébol

Turistas visitan la imponente Pirámide del Sol en Teotihuacán, una zona arqueológica que experimenta la intervención más ambiciosa de los últimos treinta años para modernizar su infraestructura y servicios. (Secretaría de Cultura)

El túnel antiguo se divide en tres secciones. La sección A, la más cercana a la entrada, está formada por cuatro espacios conectados mediante un pasillo angosto y bajo, con dos antecámaras abiertas. Los datos arqueológicos indican que esta zona nunca fue sellada y funcionó como espacio de actividad ritual continua.

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La sección B es la más alterada. Originalmente estaba dividida en 18 segmentos por 17 muros que cerraban las partes interiores del corredor. Todos fueron destruidos en saqueos posteriores, lo que impidió conocer qué contenían.

La sección C es el sancta sanctorum del complejo: cuatro cámaras dispuestas en forma de trébol de cuatro pétalos, ubicadas casi directamente bajo el centro de la pirámide. Las paredes de algunas zonas fueron enlucidas con barro y el techo fue parcialmente cubierto con losas de basalto, algunas de las cuales permanecen en su lugar original. Según Sugiyama y Sarabia, es en esta sección donde probablemente fueron depositados individuos de la mayor autoridad sociopolítica o religiosa de Teotihuacan, junto con ofrendas de alto valor simbólico.

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Ofrendas, sacrificios y la huella de los gobernantes

Una planta arquitectónica de la Pirámide del Sol en Teotihuacán señala la ubicación de sus túneles arqueológicos. (Revista INAH)

Las excavaciones entre 2008 y 2011 recuperaron dos ofrendas dedicatorias en el interior del túnel de Noguera —el corredor excavado en 1933 por el arqueólogo Eduardo Noguera en el relleno de la pirámide— y confirmaron la presencia de estructuras anteriores a la propia pirámide.

La ofrenda 2, la más elaborada, fue hallada en una fosa cuadrada de 1,75 metros por lado excavada al nivel de la roca madre. Contenía navajillas prismáticas y puntas de proyectil de obsidiana, tres discos de pirita, 11 vasos con la efigie del dios de la lluvia Tláloc, dos figurillas humanas completas de piedra verde, una máscara del mismo material, un águila completa que había consumido dos conejos, un cráneo y garras de puma, un cráneo de lobo, un cráneo y extremidades de cóndor, caracoles marinos y abundantes materiales orgánicos.

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La ubicación de esta ofrenda no es trivial: la distancia desde la fachada principal de la pirámide hasta el depósito coincide exactamente con la distancia entre esa misma fachada y el fondo del túnel antiguo. Para los investigadores, eso apoya la hipótesis de que la sección C fue el destino final de personas de alto rango, y que la ofrenda 2 fue colocada en relación directa con ese espacio funerario.

También se hallaron restos de sacrificios infantiles asociados al lugar desde épocas anteriores a la pirámide: un infante nonato en los niveles más antiguos del sitio y un niño de entre cuatro y seis años con deformación craneana depositado en una fosa durante los rituales de fundación de la pirámide.

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La pregunta que el saqueo dejó sin respuesta

Lo que los datos sí permiten afirmar es que algo fue extraído del fondo del túnel por los propios teotihuacanos antes de clausurarlo. El arqueólogo Sergio Gómez Chávez, quien lideró las excavaciones del túnel bajo el Templo de la Serpiente Emplumada —un complejo distinto pero comparable—, lo explicó con precisión: “Tenemos evidencia de que los mismos teotihuacanos, en algún momento, sacaron algo muy pesado. Foto: Ale Huitron / Infobae México

La sección C presenta alteraciones severas. Los saqueos —ocurridos en una época que los arqueólogos no han podido precisar— destruyeron la evidencia que habría permitido conocer la condición original de las cámaras y los materiales depositados en ellas. Los fragmentos de objetos de alta calidad recuperados durante la limpieza del túnel aparecieron dispersos a lo largo del corredor, lejos de su posición original.

Lo que los datos sí permiten afirmar es que algo fue extraído del fondo del túnel por los propios teotihuacanos antes de clausurarlo. El arqueólogo Sergio Gómez Chávez, quien lideró las excavaciones del túnel bajo el Templo de la Serpiente Emplumada —un complejo distinto pero comparable—, lo explicó con precisión: “Tenemos evidencia de que los mismos teotihuacanos, en algún momento, sacaron algo muy pesado. Nunca vamos a saber qué fue lo que sacaron, pero queda la idea de que al final del túnel había funcionado como una especie de depósito funerario”.

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Muones y cámaras aún por encontrar

En años recientes, equipos de científicos han desplegado detectores de muones —partículas subatómicas que atraviesan la materia de forma similar a los rayos X— para escanear el interior de la pirámide en busca de variaciones de densidad que pudieran indicar la presencia de cámaras ocultas. Foto: Ale Huitron/ Infobae México

El interior de la Pirámide del Sol nunca ha sido completamente excavado. Más de 376 metros de túneles han sido abiertos a lo largo de un siglo de exploraciones —desde los trabajos de René Millon en 1959 hasta los del INAH entre 2008 y 2011— y el conocimiento acumulado sobre la estructura sigue siendo, según los propios investigadores, escaso.

En años recientes, equipos de científicos han desplegado detectores de muones —partículas subatómicas que atraviesan la materia de forma similar a los rayos X— para escanear el interior de la pirámide en busca de variaciones de densidad que pudieran indicar la presencia de cámaras ocultas. Los resultados de esos estudios aún no han derivado en nuevas excavaciones.

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Los cinco túneles que permanecen abiertos en el interior de la pirámide presentan serios problemas de conservación y generan afectaciones estructurales al monumento. Los materiales recuperados en décadas de trabajo, según un análisis publicado en la revista Arqueología del INAH, están en su mayoría poco estudiados y, en algunos casos, perdidos.