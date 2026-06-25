México

Objetivo prioritario detenido en Escuinapa es “El Güero Pin”: también fue capturado el exdirector de Seguridad del municipio

El Registro Nacional de Detenciones confirma la captura de Misael Guerrero Pérez, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en el municipio sinaloense

Guardar
Google icon
En redes sociales circula un video del presunto ingreso del criminal ligado a Los Chapitos a una aeronave militar. Crédito: Redes Sociales
En redes sociales circula un video del presunto ingreso del criminal ligado a Los Chapitos a una aeronave militar. Crédito: Redes Sociales

Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informara la detención de un objetivo prioritario en Escuinapa este 25 de junio, sin brindar más detalles sobre su identidad, comenzó a circular la versión de que se trataría de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”.

Dichas especulaciones fueron confirmadas cuando su ficha fue cargada al Registro Nacional de Detenciones, que lo describió como masculino de complexión delgada, tez clara, cabello corto negro y barba semipoblada, con esquirlas de bala en el brazo derecho.

PUBLICIDAD

El registro oficial confirmó la captura de ambos sujetos. Crédito: RND
El registro oficial confirmó la captura de ambos sujetos. Crédito: RND

Además, destacó la versión de que junto a Guerrero Pérez fue detenido Hilario Javier Martínez Gómez, exsecretario de Seguridad de Escuinapa, quien medios locales señalaron extraoficialmente como su escolta. Su ficha en el mismo registro lo describió como un hombre de complexión regular, tez morena y cabello corto negro, vestido con playera tipo polo verde, pantalón de mezclilla azul marino y botas tácticas negras.

Ambos quedaron en estatus de “en traslado”, resaltando el hecho de que los dos fueron capturados a las 9:55 de la mañana.

Antes de la caída del “Güero Pin”, cayeron colaboradores cercanos

El operativo fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional conformado por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva. La SSP señaló que la situación quedó bajo control tras el despliegue.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Riodoce, antes de la captura de Guerrero Pérez habrían caído tres personas cercanas a él: su cuñado, su sobrino y otro colaborador. El medio no reveló la identidad de los tres ni brindó más detalles al respecto.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Los ChapitosCártel de SinaloaDefensaSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

El equipo estadounidense aseguró su lugar en 16vos de final, mientras que la escuadra turca jugará su último partido del Mundial 2026

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa presunto líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa

Sigue en Infobae México las noticias más importantes del día sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa presunto líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa

Así reaccionó Guillermo Ochoa un minuto antes de entrar al campo de juego contra Chequia

El portero mexicano suplantó a Raúl Rangel para disputar, quizá, su último partido con la selección nacional en este Mundial 2026

Así reaccionó Guillermo Ochoa un minuto antes de entrar al campo de juego contra Chequia

Euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de junio

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de cierre del 25 de junio

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de junio: bloquean Av. Niños Héroes por jueces que dejaron en libertad a feminicida

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de junio: bloquean Av. Niños Héroes por jueces que dejaron en libertad a feminicida
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa presunto líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa presunto líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa

Extraditan a Estados Unidos al “Beto”, narcotraficante asociado al Cártel del Golfo

Colectivos de búsqueda de BCS localizan más fosas clandestinas que la fiscalía: hallan 140 cuerpos en 103 sitios clandestinos

Ejército detiene a presunto líder criminal que operaba en Escuinapa, es considerado objetivo prioritario

Niños y adolescentes padecen la violencia en Sinaloa: reportan cuatro agresiones en menos de una semana

ENTRETENIMIENTO

Confirman a Paty Cantú para abrir los conciertos de Sam Smith en CDMX

Confirman a Paty Cantú para abrir los conciertos de Sam Smith en CDMX

Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Julio César Chávez reaparece y revela cómo se encuentra su hijo tras la detención

Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

Regañan a Leonardo Aguilar por tocar balón Trionda en el estadio durante el México vs. Chequia: así fue el momento

DEPORTES

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

Así reaccionó Guillermo Ochoa un minuto antes de entrar al campo de juego contra Chequia

Triunfo de México ante Chequia dispara al Tri en el ránking oficial de la FIFA

¡Noche histórica para México! Mateo Chávez entre los anotadores más jóvenes del Tricolor en un Mundial

Guía del Mundial 2026: fanáticos estadounidenses y las preguntas más frecuentes sobre el ‘soccer’ que buscan en internet