Objetivo prioritario detenido en Escuinapa es “El Güero Pin”: también fue capturado el exdirector de Seguridad del municipio

En redes sociales circula un video del presunto ingreso del criminal ligado a Los Chapitos a una aeronave militar. Crédito: Redes Sociales

Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informara la detención de un objetivo prioritario en Escuinapa este 25 de junio, sin brindar más detalles sobre su identidad, comenzó a circular la versión de que se trataría de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”.

Dichas especulaciones fueron confirmadas cuando su ficha fue cargada al Registro Nacional de Detenciones, que lo describió como masculino de complexión delgada, tez clara, cabello corto negro y barba semipoblada, con esquirlas de bala en el brazo derecho.

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El registro oficial confirmó la captura de ambos sujetos. Crédito: RND

Además, destacó la versión de que junto a Guerrero Pérez fue detenido Hilario Javier Martínez Gómez, exsecretario de Seguridad de Escuinapa, quien medios locales señalaron extraoficialmente como su escolta. Su ficha en el mismo registro lo describió como un hombre de complexión regular, tez morena y cabello corto negro, vestido con playera tipo polo verde, pantalón de mezclilla azul marino y botas tácticas negras.

Ambos quedaron en estatus de “en traslado”, resaltando el hecho de que los dos fueron capturados a las 9:55 de la mañana.

Antes de la caída del “Güero Pin”, cayeron colaboradores cercanos

El operativo fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional conformado por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva. La SSP señaló que la situación quedó bajo control tras el despliegue.

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De acuerdo con Riodoce, antes de la captura de Guerrero Pérez habrían caído tres personas cercanas a él: su cuñado, su sobrino y otro colaborador. El medio no reveló la identidad de los tres ni brindó más detalles al respecto.

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