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Joven denuncia racismo en Centro Comercial de CDMX por parte de guardia de seguridad: “Me dijo pinche negra”

Nathalie, quien se identificó como afrodescendiente, documentó el momento en que fue confrontada dentro de una sucursal ubicada al sur de la CDMX

Nathalie, una mujer que se identificó como afrodescendiente, contó que una guardia de la tienda departamental la acusó falsamente de robo. (TikTok / @Nathaliegw23)

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Una denuncia publicada en TikTok provocó una ola de indignación en redes sociales luego de que una joven identificada como NathalieGW23 relatara el presunto acto de racismo que habría sufrido dentro de una tienda Liverpool, ubicada en Perisur, al sur de la Ciudad de México.

La joven, quien se identificó públicamente como afrodescendiente, compartió un video en el que documentó parte del incidente ocurrido el pasado 11 de agosto, cuando acudió a la tienda departamental con la intención de comprar un vestido.

De acuerdo con su relato, mientras recorría el establecimiento comenzó a notar que una integrante del equipo de seguridad caminaba detrás de ella de manera constante. Ante la situación, Nathalie decidió preguntarle directamente si existía algún inconveniente.

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La respuesta, según denunció la joven, fue una acusación directa de robo acompañada de un comentario que calificó como racista.

Nathalie, quien se identificó como afrodescendiente, documentó el momento en que fue confrontada dentro de una sucursal ubicada al sur de la CDMX. (Captura de pantalla)
Nathalie, quien se identificó como afrodescendiente, documentó el momento en que fue confrontada dentro de una sucursal ubicada al sur de la CDMX. (Captura de pantalla)

Nathalie aseguró que la guardia le habría dicho “pinche negra”, mientras insistía en que presuntamente había tomado algún artículo de la tienda sin pagarlo.

La situación provocó que la joven sacara su teléfono celular para comenzar a grabar lo que estaba ocurriendo. En las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales se observa parte del intercambio entre ambas mujeres, mientras la trabajadora de seguridad mantenía la acusación.

El conflicto escaló cuando la guardia solicitó la presencia de elementos de la Policía Bancaria que prestan servicio dentro del establecimiento. La intervención del personal de seguridad generó todavía mayor tensión, pues Nathalie continuaba negando haber cometido algún robo.

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Ante la acusación, la joven decidió demostrar que no llevaba ningún producto sustraído. Para ello, abrió su mochila y comenzó a mostrar sus pertenencias frente al personal que se encontraba en el lugar.

La joven denunció que una guardia de seguridad la siguió por la tienda y terminó señalándola por un supuesto robo antes de solicitar apoyo policial.(Captura de pantalla)
La joven denunció que una guardia de seguridad la siguió por la tienda y terminó señalándola por un supuesto robo antes de solicitar apoyo policial.(Captura de pantalla)

Después de revisar sus cosas, quedó en evidencia que no había ningún artículo de la tienda entre sus pertenencias que acreditara el supuesto robo señalado por la guardia.

Una vez comprobado esto, la trabajadora de seguridad se retiró del lugar. Sin embargo, según el testimonio difundido por Nathalie, no recibió ninguna disculpa por haber sido acusada.

La denuncia provocó reacciones en redes

NathalieGW23 contó que cuestionó a una guardia por seguirla y recibió, según su denuncia, una acusación de robo acompañada de una expresión racista. (Captura de pantalla)
NathalieGW23 contó que cuestionó a una guardia por seguirla y recibió, según su denuncia, una acusación de robo acompañada de una expresión racista. (Captura de pantalla)

El caso rápidamente comenzó a circular entre usuarios de TikTok y otras plataformas digitales, donde numerosas personas cuestionaron la actuación de la guardia de seguridad y mostraron respaldo a la joven.

Uno de los aspectos que más indignación generó fue el comentario que Nathalie atribuyó a la trabajadora durante el momento en que fue señalada por un supuesto robo.

La denunciante sostuvo que la acusación no solamente carecía de fundamento después de revisar sus pertenencias, sino que además estuvo acompañada por una expresión que consideró abiertamente racista debido a su apariencia y color de piel.

La situación también abrió nuevamente el debate sobre las experiencias de discriminación que pueden enfrentar personas afrodescendientes en establecimientos comerciales y espacios públicos.

En este caso, la joven decidió hacer público el episodio mediante un video para contar lo sucedido desde su perspectiva y mostrar cómo fue abordada dentro de la tienda.

Una acusación que terminó sin pruebas

El caso ocurrió en Perisur y terminó cuando la joven mostró todas sus pertenencias para demostrar que no había sustraído ningún producto. (Captura de pantalla)
El caso ocurrió en Perisur y terminó cuando la joven mostró todas sus pertenencias para demostrar que no había sustraído ningún producto. (Captura de pantalla)

El momento central de la denuncia ocurrió cuando Nathalie vació el contenido de su mochila para demostrar que no había tomado ningún producto. Tras la revisión, la guardia terminó alejándose de la zona.

La joven cuestionó que, pese a haber sido acusada de un delito que no cometió y haber recibido presuntamente un comentario racista, la situación concluyera sin una disculpa por parte de la trabajadora.

Hasta el momento, la polémica se mantiene principalmente en redes sociales, donde usuarios han pedido que se investigue lo ocurrido y que las empresas garanticen un trato respetuoso para sus clientes, independientemente de su apariencia o color de piel.

El testimonio de Nathalie ha convertido el caso en un nuevo ejemplo del impacto que pueden tener las denuncias difundidas en plataformas digitales cuando una persona considera que fue víctima de discriminación dentro de un establecimiento comercial.

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