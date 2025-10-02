México

SSC inicia investigaciones tras agresión registrada en plaza Patio Santa Fe

Usuarios en redes y visitantes de la plaza denunciaron la presencia de grupos farderos en centros comerciales de la alcaldía Álvaro Obregón

Por Jesús Tovar Sosa

Policías de la SSC atendieron
Policías de la SSC atendieron el llamado tras los hechos, mientras que paramédicos diagnosticaron policontusiones al personal de seguridad agredido. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha iniciado una investigación tras una agresión física y verbal contra elementos de seguridad privada ocurrida en la plaza comercial Patio Santa Fe, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos se registraron el pasado fin de semana cuando, a través de la frecuencia de radio, oficiales de la SSC recibieron el reporte de una confrontación en un establecimiento comercial localizado sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Zedec Santa Fe.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con empleados de una tienda departamental, quienes relataron que detectaron a cinco personas —tres mujeres y dos hombres— sospechosas de intentar sustraer mercancía sin pagar, una práctica comúnmente relacionada con bandas de farderos.

Los presuntos delincuentes reaccionaron violentamente al ser interceptados por personal de seguridad privada del lugar. (Crédito:@/SofiNieto7)

De acuerdo con el personal del comercio, al notar que habían sido descubiertos, los presuntos implicados abandonaron la tienda sin llevarse productos. Sin embargo, al ser abordados por el personal de seguridad privada, reaccionaron violentamente, agrediendo físicamente a los vigilantes, quienes resultaron con lesiones leves y fueron diagnosticados como policontundidos por paramédicos. Ninguno de ellos requirió traslado hospitalario.

El grupo agresor huyó del lugar inmediatamente después del altercado. Las autoridades ya revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de identificar a los responsables. Además, se orientó a los empleados agredidos para que presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público, quien ya inició las indagatorias correspondientes.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento del ataque. En las imágenes se observa a tres de los agresores —dos mujeres y un hombre— golpeando a uno de los vigilantes hasta derribarlo, mientras amenazaban a clientes que intentaban grabar la escena con sus teléfonos celulares. Algunos testigos relataron que las mujeres desempeñaron un papel clave en la agresión, actuando con violencia incluso contra personas ajenas al hecho.

La agresión fue captada por
La agresión fue captada por algunos usuarios de la plaza. Foto: (Captura de pantalla)

Los usuarios de redes sociales denunciaron la frecuencia con la que estas bandas operan en centros comerciales del poniente de la ciudad, especialmente en Álvaro Obregón y zonas cercanas. Asimismo, expresaron su preocupación por la falta de medidas efectivas para frenar este tipo de delitos.

A raíz del incidente, visitantes y empleados de la plaza exigieron el reforzamiento de la seguridad en el centro comercial, ya que no es la primera vez que ocurren hechos similares. Incluso, en semanas recientes, alumnos de la Universidad Iberoamericana Santa Fe reportaron asaltos en las inmediaciones de su campus, lo que ha generado un llamado más amplio a la SSC para aumentar la presencia policial en toda la zona.

La dependencia capitalina reiteró que continuará con las investigaciones para dar con los responsables y garantizar la seguridad de los ciudadanos en espacios públicos y comerciales.

Plaza Patio Santa Fe Agresión SSC Alcaldía Álvaro Obregón Farderos

