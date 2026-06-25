¿Cómo saber si una plataforma de apuestas del Mundial 2026 es falsa? Las autoridades explican qué verificar

Las autoridades publicaron una guía de medidas para que los aficionados protejan su identidad digital y su patrimonio durante el torneo. Crédito: Especial

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitieron un comunicado conjunto para alertar a la población sobre fraudes digitales vinculados a apuestas deportivas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante el interés masivo por el torneo.

De acuerdo con las autoridades, las plataformas falsas de apuestas, las promociones engañosas y los esquemas de estafa dirigidos a aficionados que buscan ganancias rápidas son las principales amenazas detectadas.

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Bajo este esquema, los delincuentes digitales también distribuyen aplicaciones apócrifas y sitios web que imitan la imagen de empresas reconocidas para obtener datos personales y bancarios.

¿Cómo operan los fraudes de apuestas en el Mundial?

Los ciberdelincuentes difunden enlaces a plataformas no reguladas a través de redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y grupos de mensajería. En esos canales ofrecen bonos extraordinarios, pronósticos “garantizados”, apuestas gratuitas o rendimientos que no corresponden a la realidad.

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Las páginas apócrifas replican la apariencia visual de empresas legítimas para solicitar registros, documentos de identidad y datos de tarjetas bancarias. Con esa información, los atacantes ponen en riesgo tanto la identidad digital como el patrimonio económico de los usuarios.

(Gemini)

El peligro no se limita a las apuestas: la compra de boletos, las reservaciones turísticas y las transmisiones en línea también forman parte del mapa de riesgos trazado por ambas secretarías. Cada uno de esos rubros genera oportunidades para que los estafadores capturen datos de víctimas desprevenidas.

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¿Qué verificar antes de registrarse en una plataforma de apuestas?

La primera recomendación de las autoridades es confirmar que cualquier plataforma de apuestas cuente con autorización legal y mecanismos de seguridad antes de crear una cuenta o realizar un depósito. Una plataforma sin respaldo regulatorio representa un riesgo directo para el dinero del usuario.

El segundo paso es revisar que el sitio web utilice el protocolo de seguridad identificable con el prefijo “https://” y el icono de candado en la barra del navegador. La ausencia de ese indicador es una señal de alerta que no debe ignorarse.

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Las autoridades también recomiendan ingresar siempre la dirección oficial de la plataforma directamente en el navegador. Acceder a través de enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales aumenta el riesgo de caer en sitios fraudulentos.

(Gemini)

Señales de alerta en anuncios y grupos de mensajería

Las dependencias advierten que cualquier anuncio que prometa ganancias garantizadas, resultados seguros o rendimientos extraordinarios debe considerarse sospechoso. Ese tipo de oferta es el gancho más frecuente en los esquemas de estafa documentados.

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Los grupos en redes sociales o aplicaciones de mensajería que ofrecen pronósticos “infalibles” o información privilegiada a cambio de dinero constituyen otra modalidad de fraude. Las autoridades piden desconfiar de esos espacios sin excepción.

Ante promociones, sorteos o bonos especiales, la recomendación es verificar su veracidad exclusivamente a través de los canales oficiales de las empresas involucradas. Ninguna oferta legítima requiere que el usuario comparta contraseñas o códigos de verificación con terceros.

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Medidas técnicas para proteger datos personales y bancarios

La SSPC y la SSC recomiendan mantener actualizados los sistemas operativos, los navegadores y los programas antivirus en todos los dispositivos que se usen para transacciones en línea. Un sistema desactualizado es una puerta de entrada para el malware.

Un joven con el ceño fruncido y una expresión de preocupación mira intensamente la pantalla de su teléfono móvil en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar la autenticación de dos factores en cuentas de correo electrónico, aplicaciones financieras y plataformas de apuestas agrega una capa de protección adicional cuando esa opción está disponible. Esa medida reduce el daño en caso de que una contraseña quede expuesta.

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Las autoridades también prohíben compartir datos personales, bancarios o códigos de verificación en páginas cuya autenticidad no pueda comprobarse. La entrega de esa información en sitios no verificados es el paso que convierte un intento de fraude en un robo consumado.

Canales oficiales para reportar incidentes

La Policía Cibernética de la Ciudad de México recibe reportes e incidentes a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX también funcionan como vías de orientación ciudadana.

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Para consultar medidas de seguridad digital adicionales, la SSPC pone a disposición de la ciudadanía la Ciberguía en el portal gob.mx/sspc. Ambas dependencias exhortan a la población a seguir las cuentas @GabSeguridadMX y @SSC_CDMX para mantenerse informada por fuentes oficiales durante el torneo.