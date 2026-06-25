Ante protestas por ley que penaliza la IA y persigue a periodistas en San Luis Potosí, Sheinbaum pide respetar libertad de expresión

(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que nada puede ir en contra de la libertad de expresión y aseguró que su gobierno revisará el caso de la llamada “Ley Serrano” en San Luis Potosí, la cual penaliza el uso de la Inteligencia Artificial y que colectivos han denunicado que vulnera el ejercicio periodístico en el estado.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 25 de junio, la mandataria Claudia Sheinbaum subrayó la necesidad de discutir una regulación nacional de la inteligencia artificial que no vulnere derechos fundamentales.

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Polémica por la “Ley Serrano” en San Luis Potosí y denuncias contra periodistas

La ley que penaliza el uso de Inteligencia Artificial, aprobada en 2025 en San Luis Potosí, establece normas y sanciones para quienes utilicen esta tecnología de manera considerada indebida por las autoridades, según la legislación. El propósito, declarado por el diputado del PT Héctor Serrano Cortés, que fue quien impulsó esta legislación, es prevenir y castigar conductas que puedan derivar en fraudes, manipulación de información o afectaciones a terceros mediante el empleo de sistemas automatizados o algoritmos.

La ley define de forma general las prácticas que considera ilícitas, como la generación y difusión de contenido falso, la suplantación de identidad y el uso de IA para manipular hechos o engañar a la opinión pública. Sin embargo, periodistas y activistas señalan que la redacción de la ley es ambigua y puede interpretarse de manera amplia, lo cual abre la puerta a que se aplique contra periodistas o ciudadanos que emplean herramientas de IA en su trabajo o comunicación, coartando así la libertad de expresión.

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