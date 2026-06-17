“Ley IA” en San Luis Potosí criminaliza periodistas y atenta contra libertad de expresión, hay 16 perseguidos desde hace un mes

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación y aplicación de una ley que pretende regular el uso de la Inteligencia Artificial (iA) en San Luis Potosí, pone en riesgo la libertad de expresión de los periodistas en el estado al ser ambigua en lo que podría considerar como un delito. En ese contexto, ya hay al menos 16 periodistas que están siendo perseguidos por presunto uso de IA en el marco de esta ley.

Actualmente, existen procesos penales contra estos comunicadores bajo acusaciones de manipulación digital y uso indebido de inteligencia artificial. Organizaciones como Artículo 19 denuncian la existencia de esta normativa y han solicitado la derogación total de la ley.

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“Desde noviembre de 2025, ARTICLE 19 señaló múltiples falencias de las adiciones y cambios al código penal en materia de uso no autorizado de imagen o voz, así como de creación o manipulación con inteligencia artificial; resaltando que las redacciones de los artículos lesionan principios esenciales del derecho penal y de derechos humanos, como la taxatividad de la norma”, se lee en un comunicado de la organización, que ha documentado los casos de persecución vigentes.

El colectivo considera que la aplicación de figuras penales poco claras abre la puerta al uso discrecional del aparato judicial para silenciar o intimidar a periodistas y actores políticos. Desde el 21 de mayo, se han registrado detenciones y órdenes de aprehensión contra comunicadores como Eréndira Reyes Aguillón, Alejandra Hermosillo y Christian Herrera, creador de la página “Código Rojo”, quien permanece en prisión preventiva tras una denuncia de la Secretaría de Seguridad estatal.

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Periodistas detenidos bajo irregularidades: de esto se les acusa

Las denuncias por la aplicación de la “Ley IA” en San Luis Potosí han alcanzado a periodistas y comunicadores, quienes enfrentan procesos judiciales bajo acusaciones relacionadas con la difusión de imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial, extorsión y otros delitos.

Entre los casos documentados se encuentra el de Juan Pablo Moreno Rodríguez y Juan Pablo Moreno Guzmán, periodistas que fueron denunciados por el diputado Héctor Serrano Cortés. “Hay una denuncia y no le han dado acceso a su carpeta. Sin embargo, la información ha sido corroborada por su defensa legal”, aclara Artículo 19. La acusación incluye presuntos delitos contra la identidad de las personas, difusión ilícita de imágenes con inteligencia artificial y extorsión.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso, la periodista Anahí Torres, junto con al menos 10 personas más, enfrenta una investigación iniciada de oficio. Según fuentes locales, la orden de persecución se relaciona con la generación y difusión en redes sociales de un video en el que supuestos integrantes de delincuencia organizada señalaban al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Anahí Torres tampoco ha tenido acceso a su carpeta de investigación.

Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, comunicadora y funcionaria pública respectivamente, fueron denunciadas por Ruth González Silva. El proceso se centra en una imagen, presuntamente falsa y generada con inteligencia artificial, donde aparece Ruth González junto a Rubén Rocha Moya.

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El comunicador Christian Herrera fue denunciado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Civil Estatal. Las autoridades le atribuyen usurpación de funciones públicas y uso indebido de condecoraciones o uniformes, derivados de publicaciones en redes sociales en las que invitaba a la ciudadanía a denunciar presuntos abusos policiales. Los registros en la carpeta de investigación señalan que Herrera promovió la recopilación de información sobre abusos cometidos por elementos de la Guardia Civil.

Estos casos evidencian el riesgo que esta ley representa para los comunicadores y periodistas en San Luis Potosí: persecución penal con base en denuncias por delitos vinculados al uso de inteligencia artificial y la difusión de imágenes, así como por la cobertura o denuncia de posibles actos de corrupción y abuso de poder por parte de autoridades estatales.

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Exigen derogación de esta ley

El pasado 5 de junio, ciudadanas y ciudadanos de San Luis Potosí, con apoyo de Artículo 19, presentaron una iniciativa para derogar los tipos penales relacionados con inteligencia artificial. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la acción de inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la CNDH, que podría invalidar los artículos del Código Penal cuestionados.

Artículo 19 exigió a la Fiscalía abstenerse de criminalizar la libertad de expresión y garantizar el acceso a las carpetas de investigación, así como respetar el debido proceso y los derechos de defensa desde el momento de la detención. También llama al Congreso estatal a revisar y derogar estos tipos penales.

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