México

Luciérnagas en CDMX 2026: dónde ver el espectáculo natural con camping, teatro y recorridos nocturnos

La experiencia “El Susurro de las Luciérnagas” ofrecerá recorridos nocturnos, actividades culturales, educación ambiental y la posibilidad de acampar en plena naturaleza

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La temporada de luciérnagas 2026 ya comenzó en la Ciudad de México y representa una de las mejores oportunidades para disfrutar de un espectáculo natural que cada año atrae a familias, fotógrafos, amantes del ecoturismo y visitantes interesados en conocer la riqueza ambiental de la capital.

Durante julio, el bosque de Los Dinamos, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, albergará “El Susurro de las Luciérnagas”, una experiencia diseñada para que los asistentes recorran senderos boscosos al caer la noche mientras observan el característico brillo de estos insectos en plena temporada de reproducción.

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Además del avistamiento, el programa incorpora actividades culturales, pláticas especializadas y la opción de camping para quienes deseen prolongar su estancia en uno de los principales pulmones verdes de la Ciudad de México.

La experiencia se desarrollará los sábados 4, 11, 18 y 25 de julio, además de una jornada especial programada para el 26 de julio, dirigida exclusivamente a mujeres. Cada recorrido tiene una duración aproximada de cuatro horas.

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Un fenómeno natural que solo ocurre unas semanas al año

Las luciérnagas son conocidas por emitir destellos de luz gracias a un proceso natural llamado bioluminiscencia. Durante la temporada reproductiva utilizan estas señales luminosas para comunicarse y atraer pareja, creando un paisaje nocturno que transforma los bosques en escenarios iluminados por cientos de pequeñas luces verdes.

Mano de adulto sosteniendo una luciérnaga con alas semiabiertas, que emite luz verde. Fondo oscuro con puntos de luz y vegetación.
Durante julio, el bosque de Los Dinamos se convierte en escenario del espectáculo natural de las luciérnagas, con recorridos nocturnos, actividades culturales y la opción de camping para disfrutar la experiencia en plena naturaleza

Precisamente por tratarse de un fenómeno temporal, miles de personas visitan cada verano distintos bosques del centro del país para observar este espectáculo, considerado uno de los más llamativos de la temporada de lluvias.

En Los Dinamos, el recorrido busca que los visitantes disfruten de la experiencia sin alterar el comportamiento de las especies, promoviendo el respeto por el entorno y la conservación de los ecosistemas donde habitan.

¿Qué incluye “El Susurro de las Luciérnagas”?

La experiencia inicia antes del anochecer con una degustación de té orgánico acompañado de pan artesanal, una actividad pensada para recibir a los asistentes mientras se preparan para ingresar al bosque.

Posteriormente se realiza una plática entomológica en la que especialistas explican el ciclo de vida de las luciérnagas, las condiciones ambientales que requieren para sobrevivir y la importancia que tienen como indicadores de ecosistemas saludables.

El programa también contempla una función de teatro de títeres y sombras al aire libre, mediante la cual se busca acercar a niños y adultos a la naturaleza desde una perspectiva educativa y recreativa.

Finalmente, los visitantes realizan el recorrido nocturno para observar el avistamiento de luciérnagas, siempre bajo recomendaciones que buscan minimizar el impacto sobre estos insectos y preservar su hábitat.

Tienda de campaña iluminada en un claro de bosque con luciérnagas. Se observan una fogata apagada, un termo metálico y una taza sobre una manta a cuadros.
Durante julio, el bosque de Los Dinamos se convierte en escenario del espectáculo natural de las luciérnagas, con recorridos nocturnos, actividades culturales y la opción de camping para disfrutar la experiencia en plena naturaleza

También habrá opción de camping

Quienes deseen extender la experiencia podrán contratar un servicio de camping con costo adicional, lo que permitirá pasar la noche dentro de este espacio natural rodeado por bosque.

Esta alternativa convierte la visita en una opción atractiva para quienes buscan desconectarse de la rutina urbana y disfrutar de una noche en contacto con la naturaleza sin salir de la Ciudad de México.

Recomendaciones para asistir

Los organizadores sugieren acudir con ropa oscura y cómoda para no interferir con el comportamiento de las luciérnagas. También recomiendan llevar impermeable, linterna, termo o taza reutilizable y calzado adecuado para caminar por senderos boscosos.

Debido a que la actividad cuenta con cupo limitado, se aconseja realizar la reservación con anticipación mediante los canales oficiales de los organizadores, ya sea a través de sus redes sociales o por WhatsApp.

Con esta propuesta, Los Dinamos vuelve a consolidarse como uno de los principales destinos ecoturísticos de la Ciudad de México durante el verano. La combinación de naturaleza, educación ambiental, actividades culturales y la posibilidad de acampar convierte a “El Susurro de las Luciérnagas” en una experiencia diferente para quienes desean descubrir uno de los fenómenos naturales más fascinantes que ofrece la temporada de lluvias en la capital.

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